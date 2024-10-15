飯店變身驚悚秘境！太像真的了 全台最會過萬聖的「十大最佳度假酒店」 試膽打卡「巨型骷髏、巫婆隧道」 萬聖活動一次看
這間度假酒店超用心！10月底將迎來萬聖節，屢獲國際媒體評選「台灣10大最佳飯店」的桃園度假酒店首度打造「萬聖搗蛋夜」，一次把詭譎氛圍拉到最滿，巨型骷髏、巫婆隧道等擬真造景都十分值得打卡，有網友親自造訪後表示「佈置的非常用心」、「被女巫嚇了一跳」。
萬聖將至，北台灣的休閒勝地「桃園大溪笠復威斯汀度假酒店」特別打造了應景的「威斯汀萬聖搗蛋夜」，即日起至10/31，全館化身驚悚秘境，巨型骷髏、驚嚇巫婆隧道、至死不渝鬼新郎新娘、暗黑墳場、亡靈擺渡人等詭譎造景等你來試膽。加碼房客限定「萬聖尋寶遊戲」，入住時取得秘境地圖，完成指定任務就有機會抽中多重好禮，最大獎更有價值破萬的住宿兌換券。
不僅如此，本月的每週六（10/19、10/26）還有專業彩繪老師駐點為大小朋友打造童趣吸睛的萬聖妝容，活動當日有兩場次，分別為14:30-17:30於一樓酒店大廳、20:00-21:00於戶外池畔吧，難得的彩繪體驗可千萬別錯過了。
不只小朋友要過節，大人也要來點萬聖調酒助興！酒店的大廳酒吧新推萬聖限定四款調飲，結合能量飲料Monster Energy調製，期間限定、限量供應，打造舌尖上的大人味萬聖氛圍。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
桃園大溪笠復威斯汀度假酒店
地址：桃園市大溪區日新路166號
官網：http://www.westintashee.com
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