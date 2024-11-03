來忠貞市場吃泰國味！脆皮豬拿來炒芥蘭　泰式河粉才80元

這次來中壢忠貞市場不吃米干！這間泰國人開的泰國小吃評價4.5顆星，阿奈泰式小吃都是泰國員工，走進感覺特別泰，除了常見泰式涼拌 菜、打拋豬與檸檬魚，人氣TOP 月亮蝦餅8片只要150元、泰式河粉80元，以目前物價來講挺平價，最特別的是脆皮豬拿來炒？泰國香米搭配脆皮豬口感有加分～

阿奈泰式小吃 在哪？

阿奈泰式小吃位在中壢區龍東路上！距離龍岡國中約100公尺，離忠貞市場步行約5分鐘，吃飽還不夠滿足，可以繼續到附近忠貞市場吃下去～

地址：桃園市中壢區龍東路97號

聯絡電話：0970-196562

營業時間：8:00~22:00

公休：每週一

阿奈泰式小吃門口可停放機車！汽車可停龍東路（軍營前方）或龍德路上停車格，不想碰運氣找停車格，忠貞市場前方有龍岡停車場或忠貞貿東停車場～

阿奈就是很普通小吃門面，進去吃飯無壓力特別接地氣～

店內主餐都現點現做！還能選小辣、中辣或大辣挺貼心！現場員工也都是泰國人～

招牌還特別註明使用“泰國手標泰式紅茶”～

冰箱有五顏六色的飲料冰沙甜品！還有一包包常見泰式炸豬皮，可放到涼拌熱湯麵裡～

阿奈泰式美食 菜單

以泰式小吃來講菜單選擇很多，分成涼拌類、河粉、板條、打拋飯、咖飯哩類，像是涼拌海鮮、泰式酸辣河粉、綠咖哩、檸檬鱸魚、酸辣牛肉湯、摩摩渣渣、椰奶綠豆仁…都想點，立刻浮出選擇障礙～

現場有砂糖、辣椒粉與魚露可調味～

裡面是不是很台灣！只有牆面大象旗與菜單有泰味，其它就像正統台灣小吃店，裡面可容納約25人。

泰式酸辣海鮮河粉

這碗泰式海鮮河粉120元！我覺得價格很可以！裡面有三隻蝦、小貢丸、花枝與白蘿蔔，酸辣湯喝起來酸度明顯，有檸檬葉、香茅與酸辣醬酸香氣，沒有感覺椰漿存在，這碗小辣只是微微辣感，不吃辣的朋友也能試試～

泰國河粉有點類似粗米粉！吃起來滑順帶點嚼勁，一咬下去是綿密的麵體，從第一口吃到最後一口都不會爛，也是泰國河粉的特色～

白蝦都已幫忙去背殼！直接吃不會用髒手，以這價位來講滿新鮮也不會小隻，比我家附近泰料划算多了，小貢丸也Ｑ彈，今天白蘿蔔煮很透沒有一絲粗纖維～

芥藍炒 豬肉飯

這道芥藍炒豬肉飯100元是老闆推薦！泰國香米搭配一道主 菜，看起很普通，挺很好奇老闆為什麼推薦這道？芥蘭菜很新鮮，炒料口味很家常，底部泰國香米被醬汁浸濕，醬料偏重略鹹，平常會吃辣的朋友，建議直接點中辣或大辣，吃起來更對味～

本來以為吃起來是軟嫩滷肉，結果超酥脆！吃起來就像脆皮豬，肥肉部分炸到油脂乾透，這道應該是店家創意菜，把脆皮豬拿來快炒，咔滋咔滋很酥脆，很有口感的一道菜～

月亮蝦餅

這一盤月亮蝦餅150元切成8片！外皮酥脆不會過油膩，中間是魚漿Q彈與部分蝦味，如果習慣吃厚月亮蝦餅就別點啦！以這價位來講我覺得沒啥好嫌，很適合小朋友吃～

中間這碟是泰式甜雞醬！不習慣的人會覺得甜膩感較重，我個人覺得沾一點提味剛好，吃得到炸香、魚漿香還有甜甜味～

椰子冰沙

冰沙有咖啡冰沙、可可冰沙與椰子冰沙！雖然我本身不愛椰類製品，但椰子冰沙很少見，喝起來中規中矩椰子味，沒有濃郁椰奶香與甜味，一次喝半杯也不會膩，夏天來杯冰沙真的透清涼～

＊平時來忠貞市場都吃米干米線！這次來吃泰國人開泰式小吃，最便宜一份主食河粉湯80元，加上多種飲料甜品可選，菜單選擇多挺加分，泰式酸辣河粉酸辣味夠重，芥蘭炒豬肉飯味道家常很有口感，飯後來杯椰子冰沙可解膩～

阿奈泰式美食

地址：桃園市中壢區龍東路97號

聯絡電話：0970-196562

營業時間：8:00~22:00

公休：每週一

兒童餐具、兒童座椅：無

寵物友善：有

服務費：無

停車場：無（附近收費停車場）

FB粉專：阿奈泰式小吃เจ้นัยแซบอีสาน

文章來源：艾瑪・享受吃喝玩樂札記 FB：艾瑪 吃喝玩樂

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