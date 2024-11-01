週末河粉可賣到1700碗！ 越南網紅Adam Quy開的亞當貴越南河粉 二樓還有異國風咖啡/音樂酒吧

想吃東南亞料理來桃園後站就對了！一整排街邊店給你選！還有越南網紅Adam Quy亞當貴開的店，整間都是外籍員工，來這吃飯感受到滿滿異國風，用餐環境挺乾淨，想喝咖啡就坐二樓，週末最多一天可熱賣1700碗越南河粉，可見這生意有多好，特色越式法國麵包晚來可能吃不到，今日最後一份被我們點走了～

越南網紅 Adam Quy 在哪？

Adam Quy越南河粉位在桃園後站延平路上，這區一直都是移工生活圈，累積很多東南亞商店、印尼泰國料理，附近有多間收費停車場，離桃園車站不到100公尺，距離桃園客運步行約2分鐘，搭乘大眾交通也很方便～

地址：桃園市桃園區延平路16號

聯絡電話：0970-085555

營業時間：8:00~21:00

兒童餐具、兒童座椅：有

寵物友善：有（寵物籃）

招牌寫著咖啡店麵包與越南米線河粉！是雙店面兩間合一起，整間紅通通好熱鬧，騎樓有一整排燈光相當搶眼！真的很有異國味道～

亞當貴麵包

Adam Quy除了河粉必點！亞當貴麵包也是必買！很多人一吃就愛上，麵包外帶內用都方便，提供開放空間用餐～

Adam Quy 越南河粉

櫃檯員工穿著統一制服配戴帽子，員工清一色都是外籍都很有禮貌，用餐空間乾淨明亮，一樓座位數較少，一樓空間適合用餐，二樓比較大氛圍也適合喝 咖啡～

老闆名字直接大辣辣貼牆上！

Adam Quy 越南河粉 菜單

招牌越南河粉在150元～250元之間，店內最貴是500元綜合川燙牛肉湯，不能吃牛肉也有雞肉河粉，亞當貴特色法國麵包150元，其它有綜合水果盤、香茅鳳爪、果汁、冰沙與越南咖啡，菜單選擇很豐富，內用不收服務費～

每張桌面都很乾淨！筷子套上紙套、提供包裝濕紙巾，不要說比越南小吃乾淨，也比很多台灣小吃要整齊啦～

越式醬料 隨你加

每桌提供三種醬料使用！有越式特調辣椒醬、魚露蒜頭醋與厚生辣椒醬，每碗河粉均附角檸檬，先吃完原味，接著擠點檸檬角，再來點特調辣椒醬或魚露蒜頭醋，讓湯頭喝起來更有風味～

一入坐員工就送茶水招待！店內從餐具擺飾、筷子、杯子都印有老闆Adam Quy頭像，插圖看起來很有個性，一餐吃下來員工至少詢問3次以上要不要加茶，店內沒收服務費，真的很加分耶～

亞當貴特色越式法國麵包

一開始看到菜單覺得「亞當貴特色越式法國麵包」不算便宜！畢竟150元在這能吃到正餐牛肉河粉，一送上桌和我想像的越式法國麵包完全不一樣，這比較像早午餐店熱壓餡麵包，已經幫忙對切方便吃～

麵包內餡有小黃瓜、生菜、豬肉醬與特調醬！一咬下麵包外皮酥香，生菜、小黃瓜與豬肉融合很剛好，醬汁不像美乃滋那麼膩口，整體口味偏甜，讓人忍不住一口接一口～

河粉附一盤生豆芽菜！生豆芽菜可能很多人不敢吃，但是加點到河粉 湯，夾配吃起來很爽脆～

綜合 牛肉河粉

光是牛肉河粉就有很多種！這的湯底都是清燉牛肉湯，再調和一點越南湯特有甘甜味，綜合牛肉湯有牛肉片、牛腩、腱子肉與半筋半肉，挺大一碗喝完湯也飽了～

不同牛肉部位有不同口感！部分牛肉挺有嚼勁，半筋半肉就比較軟一點～

河粉都是現做現煮很滑順！

我覺得這碗湯才是靈魂重點！擠點檸檬角增添果酸香，喝起來清爽又夠味，加點特調辣椒醬或魚露蒜頭醋，湯頭巧妙轉換成另一種風味～

川燙半熟牛肉河粉

點了一碗半熟牛肉河粉！是粉嫩牛肉色，牛肉趁熱吃有比較軟，稍微等久一點需要咬一下，這碗湯油脂量更多一些，牛肉香更濃～

這天小朋友不吃蔥！特別請店員不要加蔥花，送上來就是這樣一碗，少了蔥花確實沒那麼誘人～

＊以桃園市物價來講！Adam Quy亞當貴整體算不錯，最便宜一碗牛肉河粉150元，內用不收服務費、免費續茶，用餐氛圍有自己特色，牛肉河粉一般但是湯頭甘甜，特色越式法國麵包很耐吃，下次要來試試越南咖啡+麵包～

Adam Quy 越南河粉、咖啡/音樂酒吧

地址：桃園市桃園區延平路16號

聯絡電話：0970-085555

營業時間：8:00~21:00

兒童餐具、兒童座椅：有

寵物友善：有（寵物籃）

服務費：無

停車場：無（附近收費停車場）

FB粉專：Hà Nội Store

文章來源：艾瑪・享受吃喝玩樂札記 FB：艾瑪 吃喝玩樂

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