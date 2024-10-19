用300元吃爆桃園美食！ 6間南門市場美食，吃得到號稱桃園最好吃的燒餅?!

桃園南門市場旁的文化街到明德宮只有短短的一百多公尺，但靠市場南華街這頭就有6家早餐店，堪稱密度最高的早餐街，每逢週末各攤都是大排長龍。來南門市場不知道要吃什麼？這次要跟緊了！RG特派員帶你用300元吃爆南門市場，Readygo～

桃園美食：林記水煎包

什麼！剛出爐就秒殺的水煎包，還只賣一種口味？南門市場必排隊的美食之一，兩面都煎到脆脆的水煎包，超大顆只要20元，內餡包的是高麗菜，餡料給的不手軟！咬起來很鮮甜又脆，一整顆吃下去超滿足。

圖/ReadyGo

地址：桃園市桃園區文化街28號

營業時間：週二～五6:00-10:00 ; 六日6:00-10:30 (週一休)

桃園美食：故鄉味麵糊蛋餅

每次早上來買都要拿號碼牌等待叫號，厚實的古早味麵糊蛋餅，和一般吃到的粉漿蛋餅和脆皮蛋餅不同，口感吃起來更像是鬆餅，蓬鬆有空氣感，醬料可是店家自製的辣椒醬料，喜歡吃辣的一定要嘗試！另外還有賣紅茶、奶茶可以搭配。

圖/ReadyGo

地址：桃園市桃園區文化街24號

電話：0988227123

營業時間：週一二五5:30-10:00 ; 六日5:30-11:00 (週三四休)

桃園美食：廣東腸粉

南門市場第一家廣東腸粉就在這裡！一開店就大排長龍，老闆娘是越南人，做的道地腸粉份量很多，純米腸粉鋪滿彈牙的鮮蝦，CP值超高而且現點現做，完全滿足海鮮控！愛吃辣的朋友，記得加點辣更開胃～這間只有老闆娘一人作業，所以想吃要等一下。

圖/ReadyGo

地址：桃園市桃園區文化街24號

電話：0988227123

營業時間：週一二五5:30-10:00 ; 六日5:30-11:00 (週三四休)

桃園美食：風城雞蛋糕

早上七點半就營業的雞蛋糕，你吃過嗎？這家店位於南門市場，靠近奇威名品的馬路旁。梅花形狀的傳統雞蛋糕，外酥內軟帶點淡淡的蛋香，一份6個40元，也可以單買一個8元。

圖/ReadyGo

地址：桃園市桃園區南華街115號

營業時間：週一～五7:30-13:00 ; 六7:30-14:00 (週日休)

桃園美食：南門飯糰

在地五十年老店的南門飯糰，他們家雖然是古早味飯糰，但口味還不少，菜單上就有多達10種口味，而且還可以混搭，超大顆的紫米飯糰，油條很脆沒有油耗味，紫米粒粒分明很Q彈。如果想吃飽一點的朋友們，一定要來買這間飯糰！

圖/ReadyGo

地址：桃園市桃園區文化街34號樹仁二街156號二店

電話：0920468928

營業時間：5:30-10:30 (週一二休)

桃園美食：阿華師豆漿店

號稱桃園最好吃的燒餅！？超人氣的燒餅早餐店非他莫屬，店內簡單到只賣米漿、豆漿、蛋餅和燒餅，一天只營業4.5小時，不想吃鹹的甜酥燒餅也很推薦，但超級限量早上7點去就賣完了。不想單純吃燒餅，可以點蛋餅包油條或燒餅夾蛋餅，這幾樣都是店內的熱銷餐點。

圖/ReadyGo

地址：桃園市桃園區中山路366號

營業時間：5:30-10:00 (週一休)

延伸閱讀>>苗栗美食｜挖掘苗栗火車站附近的必吃美食，超過一甲子的Q彈粉圓，還有比拳頭還大的肥嘟嘟肉圓！

想知道更多熱門主題旅遊內容，請上「ReadyGo出發前」