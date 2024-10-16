新竹縣「10條社區秘境」全發表！輕旅行、DIY、美食 一次滿足

【旅奇傳媒/編輯部報導】想來場與眾不同的微旅行嗎？新竹縣今年為民眾盤點了10條精彩社區體驗路線，這些路線展現了新竹縣各地的獨特魅力，從茶香四溢的茶園，到充滿人情味的長者共餐空間，每一處都蘊藏著動人的故事和深厚的文化底蘊，新竹縣縣長楊文科邀請遊客一起踏上探索之旅，品味新竹縣的美食、欣賞美景，聆聽動人故事，親身感受社區的溫暖與活力！

▲關西鎮東光社區，將廢棄豬舍改造成「千鶴茶棧」竹北市新國社區的食物森林展現了環境永續的概念。 圖：新竹縣政府／提供

自從2019年縣府成立了「新竹縣社區培力育成中心」，竹縣的社區越來越有活力，這次推出的體驗活動，也是要讓遊客們看看縣府的用心，感受到滿滿的竹縣魅力！社會處長陳欣怡介紹今年新增的3條路線，第一是關西鎮東光社區，將廢棄豬舍改造成「千鶴茶棧」，這個榮獲建築園冶獎的長者共餐空間，展現了社區的創新精神。第二條在關西鎮金山社區，遊客不僅能在景觀咖啡廳品嘗各式咖啡，還能跟著專業咖啡師深入探索咖啡文化。第三條則是橫山鄉沙坑社區，為遊客準備了雙重體驗，除了欣賞自然景觀，還能參與跨世代的青銀太鼓隊表演，感受社區的活力！

▲竹北市新國社區的食物森林展現了環境永續的概念。 圖：新竹縣政府／提供

除了這些新增路線，竹北市新國社區的食物森林展現了環境永續的理念，遊客可以參觀社區志工用心打造的多樣化蔬果園和生態池；新埔鎮南平社區的純樸梨鄉風光、寶山鄉新城社區的懷舊蔗農體驗、橫山鄉橫山社區的生態旅遊等，都能讓遊客深入體驗新竹縣的鄉土之美。

▲石梯田。 圖：新竹縣政府／提供

社會處表示，本次盤點的10條社區教育體驗活動路線，皆可搭乘公車抵達，如關西鎮的部分社區可搭乘幸福巴士前往。社會處特別鼓勵長者和身心障礙者們積極參與這些社區活動，體驗社區的溫暖，增進與鄰里間的互動。無論是否持有敬老卡或愛心卡，所有遊客都可預約參加這些豐富多彩的社區特色行程！詳細活動及聯絡人資訊，可參考「2024年社區教育體驗資訊一覽表」。

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