國慶出遊！到桃園感受旗海飄揚的感動 探索特色眷村文化

【旅奇傳媒/編輯部報導】2024魅力金三角國慶雙十嘉年華活動，10/10-10/13於桃園忠貞新村盛大舉行，活動期間將結合國慶慶典與當地特色，打造出一場繽紛的嘉年華盛會。在這除了能沉浸在旗海飄揚的感動外，還有壯觀的遊行隊伍、精彩的表演以及熱鬧的市集活動。

▲2024魅力金三角國慶雙十嘉年華活動。 圖：桃園市政府觀光旅遊局／提供

忠貞新村一帶每到雙十節，就能感受濃濃的國慶氛圍。國慶假期來到這除了能逛國慶市集、體驗少數民族獨特的民族服飾、還能品嘗多元美食（如：各式風味的雲南米干、雲南大薄片、雲南豌豆粉等）。雙十節當天還有壯觀的萬人升旗典禮（每年自辦國慶升旗的國旗屋，今年會場及沿途掛設超越2萬面國旗，並移師至龍岡圓環旁公園擴大舉辦）與充滿熱血的「金三角跨族裔大遊行」，歡迎一起來感受國慶雙十的光榮與精彩，體驗忠貞小旅行。

除了國旗屋（今年移師龍岡圓環旁公園）的升旗典禮外，桃園市113年國慶升旗典禮《光輝國慶 閃耀桃園》則是於中壢區中原文創園區盛大慶賀，並將由「台灣之光」平鎮高中青棒隊、新明國中青少棒隊領唱國歌，一同慶賀我們的國家「生日快樂」。

與忠貞新村同為桃園知名眷村的龜山眷村故事館及馬祖新村停車場均有國慶升旗，歡迎朋友們蒞臨桃園，與我們一起欣賞國旗迎風升起，伴隨國歌激盪的那份感動。

▲2024桃園眷村文化節活動。 圖：桃園市政府觀光旅遊局／提供

走進特色眷村 來一趟時光之旅

「2024桃園眷村文化節」活動將在光輝的十月熱鬧登場，透過展演、走讀、美食、展覽、市集、工作坊，帶著大家深入探索桃園的眷村歷史與文化。活動涵蓋了多個具代表性的眷村景點，包括：馬祖新村、太武新村、憲光二村、龜山眷村故事館、忠貞新村文化園區。

2024桃園眷村文化節10/05-10/20，每周都準備了豐富精彩的活動，邀請大家一週玩一村，深入探索不同的眷村魅力，感受濃厚的人文氣息與歷史記憶。國慶當天，龜山眷村故事館及馬祖新村停車場均有國慶升旗，適合全家大小一同參與，體驗眷村的獨特風采。

▲溪海休區-彩繪稻田活動。 圖：桃園市政府觀光旅遊局／提供

溪海壯觀彩繪稻田 田園派對彩稻慶豐收

今年10月，溪海休區將迎來台灣最大的彩繪稻田，總面積達4公頃的壯觀景象將於10/10-10/20登場，為遊客帶來視覺盛宴。此次彩繪稻田活動以「田園派對－彩稻慶豐收」為主題，結合豐收季節的歡慶氛圍。

大園區溪海休閒農業區，一年四季都有不同的農遊活動，秋季展區透過5種顏色的彩稻品種，要讓遊客看到最美的彩稻田。除了彩繪稻田，現場還有超過3公頃的波斯菊花海，色彩斑斕的花海打造出一片美麗的鄉村景致，快趁著這段期間，來溪海休區感受豐收的喜悅與大自然的美景吧。※活動地點：溪海休閒農業區－桃園市大園區聖德北路與田溪路交叉口

更多活動資訊，請至「忠貞新村文化園區」與「桃園眷村文化節」FB粉絲專頁，以及「桃園市113年國慶升旗典禮《光輝國慶 閃耀桃園》」活動網頁查詢。

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