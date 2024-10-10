國慶假期遊桃園 精彩活動波段不停

【旅奇傳媒/編輯部報導】光輝十月，旗海飄揚，全國上下洋溢著國慶的歡樂氣氛，而桃園這座充滿歷史與現代魅力的城市，也準備了一系列豐富多彩的旅遊活動，等待您的到來。

▲永安海螺文化體驗園區。 圖：桃園市政府觀光旅遊局／提供

▲2024慈湖十尚音樂季。 圖：桃園市政府觀光旅遊局／提供

慈湖音樂會「音樂ｘ時尚」「復古ｘ流行」 重溫老中青三代的美好時光

「慈湖十尚音樂季」活動，將於10/10~10/13 14:30-17:30登場，現場有特色餐車市集、桃園在地表演團體，以及多位知名藝人的精彩演出，絕對讓您流連忘返！

10/10「慈湖青春音樂祭」將邀請歌手高爾宣 OSN、王 ADEN 及 PIZZALI 以青春活力熱鬧慶國慶；10/12「慈湖時尚演唱會」邀請温昇豪、方季惟及曾心梅演出，當天還有一場邀請10位時尚名模共同演出的「復古時尚秀」，這些名模穿著的服飾是由時尚設計師郭恆生以臺灣老照片為靈感，融合東方漢人大襟衫、旗袍及長袍馬褂，以及西方洋裝、西服所設計而成的特色服飾。

10/13「慈湖復古風派對」將邀請現場觀眾朋友體驗30年代風靡的 Swing 搖擺舞會，帶領大家以輕快、復古節奏一起搖擺。鳳飛飛是華人圈非常知名的歌手，也是土生土長的桃園大溪人，因此最後一日邀請到被譽為小鳳飛飛的方寧以鳳飛飛的經典歌曲在慈湖重溫屬於帽子歌后的那段經典時光，活動也邀請到葉璦菱、沈文程壓軸演出，讓假期最後一日以復古輕快節奏和懷舊金曲畫下完美句點。

▲羅浮溫泉屬優質的碳酸氫鹽泉。 圖：桃園市政府觀光旅遊局／提供

「探索北橫－離你最近的芬多精仙境」抽獎活動即將接近尾聲囉，活動分為：【戲水區溫泉獎】、【北橫大龍門旅宿獎】及【北橫大龍門加碼抽】，獎項非常豐富，包含電動機車、65吋電視、iPhone 等，還不快來試試手氣，前往慈湖旅遊時，不妨順遊一下北橫沿途景點，享受山林間的美景。

微涼的秋天最適合前往羅浮溫泉泡湯，位於北橫公路上的羅浮溫泉，屬優質的碳酸氫鹽泉（俗稱美人湯），羅浮溫泉區設有免費的泡腳池和收費制的大眾溫泉湯池，所在地理位置極佳，可以一邊泡著暖呼呼的溫泉，一邊欣賞清幽的山景。

▲小烏來天空步道。 圖：桃園市政府觀光旅遊局／提供

喜歡散步的朋友可以則能前往百吉林蔭步道、小烏來天空步道、角板山行館、東眼山以及拜訪拉拉山的神木群，安排一段與大自然親密接觸的旅程。欣賞完精彩的音樂會，不妨留宿桃園一晚，隔天拜訪有珍珠海岸之名的桃園沿海景點如：白沙岬燈塔、草漯沙丘、新屋綠色隧道、永安海螺文化體驗園區…等，或是前往竹圍漁港、永安漁港品嘗肥美的秋蟹，悠閒度過快樂的假期。

而喜歡購物的朋友，千萬別錯過桃園市政府與五大品牌（華泰名品城、Xpark、桃園新光影城、COZZI Blu 和逸飯店・桃園館、桃園捷運）強強聯手推出的「2024桃園 Q Nice Trip！Go FunZone！」活動，快來逛街掃碼抽好禮 ，相關資訊請至「桃園Q」活動官方網站查詢。

▲桃園好棧 拍照打卡抽好禮。 圖：桃園市政府觀光旅遊局／提供

倘留宿或是想探訪桃園好棧(優質旅宿)的朋友，還能參加「桃園好棧 拍照打卡抽好禮」活動，桃園好棧結合十月份的國慶日與萬聖節，10款特色打卡牆等你來收集，只要上傳與打卡牆或活動海報合照並留言，就有獲得超商禮券500元。

「桃園好棧 拍照打卡抽好禮」新關資訊，請查詢「樂遊桃園」粉絲專頁；「慈湖音樂會」及「探索北橫－離你最近的芬多精仙境」抽獎與活動資訊，請查詢「桃園市政府風景區管理處」官網及粉絲專頁。

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