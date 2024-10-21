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總在排隊的神秘便當店！新竹湳雅街「大飯桶便當」 現炒配菜有媽媽的味道

跟著踢小米吃喝玩樂趣／ 文、圖／踢小米

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大家是不是每次經過湳雅街和鐵道路交叉口，一家透天店面前賣便當的總是在排隊，相信很多人都很好奇，有這麼好吃嗎？於是小米今天就來探店，看看到底吸引人的地方在哪呢？買了便當後，小米竟然被附贈的限量飲料驚豔到。快跟著小米一起去看看吧。

大飯桶便當位置

大飯桶便當位於湳雅街和鐵道路交叉口，歐爹早午餐店旁。

店家很貼心，中午大太陽的時候，有陽傘為大家遮陽。

11點前來就可以看到排隊人潮了～

大飯桶便當環境介紹

店面就在自家門前。

可以看到配菜是現炒的，很有媽媽的味道。

現場沒有菜單喔，當天的主菜需要詢問老闆，網友推薦”大飯桶”便當也不錯～

小米在排隊的時候，聽到前面的客人不是買排骨就是買炸雞腿，老闆都會大聲喊現點現炸要等喔！大家都願意等，於是小米也跟著點炸排骨和炸雞腿飯啦！聽網友說很常聽到老闆跟老闆娘在小吵鬧， 感覺是日常的事了～～～～

一個禮拜只有營業5天。

原來它們的炸物是現點現炸，並不是炸好等大家來買，所以比較容易做成排隊，不過可以吃到熱騰騰剛炸好的炸物。便當都有附贈飲料，而且飲料是限量的，送完就沒有囉！

PS. 如果不想等可以提早打電話去預訂，再抓時間來領取囉。

大飯桶便當用餐心得分享

來開動吧！今天跟晴晴兒一起排隊吃便當，排隊也是一種樂趣。我們買了雞腿和排骨便當，便當有3種配菜和辣菜脯，辣菜脯是不可少的配角喔，記得不要說不加！今天附贈的飲料是仙草絲茶。

雞腿特餐 (110元)有主角雞腿、3種配菜、一片香腸和辣菜脯。

雞腿雖然不算大支，不過外皮鹹香酥脆挺好吃的！肉質醃漬入味，很符合大眾的口味，鹹香的辣菜脯也很下飯。

今天的配菜有炒豆干、炒油菜和白菜滷。配菜都是老闆娘當天現炒的，口味不會太嫌膩，配飯剛剛好，有媽媽的味道，難怪附近居民這麼愛來買便當。

排骨便當 (100元)除了一片排骨、還有一小片補足，這個就要看老闆心情啦！哈哈哈⋯⋯

排骨有厚度，外皮口感軟酥，肉質偏硬，不是小米喜愛的軟嫩口感。有興趣想要嚐鮮的朋友，小米推薦雞腿便當或大飯桶便當～

最後我們被便當附贈的飲品驚豔到，本來以為是紅茶，結果是仙草絲茶。微甜的口感，加上仙草絲滑溜的口感，清涼解渴，吃便當前就被小米嗑掉了。

以上是我們的心得分享，大飯桶便當排隊的原因是主菜現點現炸，需要時間等候。如果不想等待的朋友，可以提早打電話預訂，就不用這麼辛苦排隊啦！

大飯桶便當

址：新竹市北區湳雅街148號1樓

電話：0989 773 033

營業時間：週一至週五 11:00–13:00

粉絲團：大飯桶便當

現金交易/無收取服務費

文章來源：跟著踢小米吃喝玩樂趣 FB：跟著踢小米寶島吃喝玩樂趣

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