整碗捧起來喝光光！隱藏竹東的「爆料小卷米粉」 湯頭鮮美沒話說

竹東的「很南寮小卷米粉」，會取這個名字難道是老闆很難聊嗎？老闆笑著說他很會聊，要跟他聊上2-3個小時都不是問題。

「很南寮小卷米粉」隱身在竹東市場巷弄內～老闆使用的海鮮食材大都是南寮漁港的新鮮漁獲，所以才取這個名字。料多澎拜的海鮮米粉，湯頭鮮美，真的是竹東隱藏版美食。愛吃小卷米粉的朋友，快跟著小米一起去看看吧。

很南寮小卷米粉位置

很南寮小卷米粉位於竹東市場內，滿珍香牧場斜對面。

看到路口的招牌走進去就可以找到。

很南寮小卷米粉環境介紹

老闆使用的海鮮食材大都是南寮漁港的新鮮漁獲，像是肥美大隻的新鮮船凍小卷。

使用這些海鮮烹煮出來的湯頭非常鮮美。

海鮮或小卷麵食都會用上兩隻小卷，愛吃小卷的朋友不能錯過。

除了戶外座位，還有冷氣的內用座位，夏天吃飯有冷氣真的非常重要。

很南寮小卷米粉菜單目錄搶先看

來看看菜單吧！主食有小卷、海鮮、蚵仔和虱目魚，搭配米粉、烏龍麵或粥品，均一價180元。

很南寮小卷米粉用餐心得分享

來開動吧！今天跟葡萄哥哥蕭文甫來吃美食，點了兩碗豐盛的麵食光看就讓人口水直流。

海鮮烏龍麵 (180元)也可以搭配米粉或粥品，有兩隻小卷、魷魚、蛤蜊、鮮蝦、虱目魚、魚丸等配料，一上桌就可以聞到鮮美湯頭的香氣～

熬了好幾個小時的大骨湯頭，加上海鮮的鮮甜滋味、蒜酥和白胡椒調味，甜美中帶有蒜酥和胡椒香氣，讓人一口接一口喝不停。

大家一定要把湯頭喝完，湯頭真的超讚的！配米粉或烏龍麵都不錯，就看個人喜好啦，粗粗的烏龍麵讓我們吃超飽的。

小卷鮮甜彈牙，大口大口地吃超過癮的！

魷魚雕花還蠻漂亮的耶。

虱目魚皮有膠質的Q，蝦子有把蝦頭去除比較乾淨，肉質鮮甜彈牙～

愛吃小卷的朋友必點小卷米粉 (180元)，使用兩隻小卷切圈，加上鮮蝦和魚丸。

鮮甜小卷配上鮮美的湯頭真的好讚喔！

小卷沾上哇沙米醬油很下酒喔。

粗粗的米粉Q滑又有脆度的口感，吸附湯頭真的很好吃～

小菜特別推薦鳳掌 (50元)酸V帶微辣的滋味也很下酒～鳳掌來自竹東客家傳統市集理事長的小菜坊喔！

以上是我們的心得分享，竹東也可以吃到很南寮的美食，豐富的食材加上甜美的湯頭，來到竹東遊玩的朋友推薦你們～

很南寮小卷米粉

地址：新竹縣竹東鎮仁愛路330巷9號

電話：0988 881 606

營業時間：16:30–21:00(周一公休)

粉絲團：很南寮小卷米粉

現金交易/無收取服務費

文章來源：跟著踢小米吃喝玩樂趣 FB：跟著踢小米寶島吃喝玩樂趣

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