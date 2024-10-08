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毛毛的！比七月半還驚悚 台茂「屍速列車」打卡點神還原 桃園人搶打卡兼逛「雙十市集」吃美食

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／台茂粉絲專頁
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比七月半還驚悚！10月迎來萬聖節，「台茂購物中心」在一樓出入口設置了詭譎的「屍速列車」造景，整體模樣十分逼真，被不少網友誇「真的很用心」，紛紛相約要去打卡。

圖／台茂粉絲專頁
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「屍速列車」開到桃園！很會過節的「台茂購物中心」即日起至10/31，特別在南門出入口（1F星巴客旁）打造恐怖逼真的「屍速列車 台茂站」，打卡亮點除了有車廂內的手印與人臉外，使用火車的列車座椅更是真實感滿分，有網友光看照片就直呼「我嚇怕了」、「這個會嚇死」。

圖／台茂粉絲專頁
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此外，台茂本週還有迎國慶「雙十市集」，10/10至10/13連續四天，集結了爆汁烤雞、酥脆炸雞、Q彈麻糬、牽絲起司熱狗等超多人氣美食，一站式全吃得到，好吃好玩也好拍。詳情可見台茂粉絲專頁

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國慶日 市集 桃園美食 炸雞 烤雞 熱門打卡 萬聖節 購物中心

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