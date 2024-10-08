華泰名品城萬聖檔期開跑 搗蛋小鬼齊聚「巫婆怪奇工作坊」

Spooky Halloween！GLORIA OUTLETS華泰名品城即日起至10月31日，以巫婆及搗蛋鬼為主題，應景推出萬聖節全新造景，將一期廣場幻化為驚悚有趣的「巫婆怪奇工作坊」。不僅可以看到巨大月亮降臨、南瓜頭女巫正在烹煮神秘毒藥湯，工作坊四周還有調皮的彩色Spooky Ghost在嬉戲打鬧，提著糖果桶漫步遊走中。

10月的華泰名品城不只好拍又好買，三期主題餐廳區更會先後迎來NARA Thai Cuisine、黑毛屋、春水堂進駐。另外，倒數兩個週末，更將有逗趣的萌娃討糖活動，大小朋友換上最搶眼的萬聖裝扮，來Outlet一起共度搞怪萌時光。

華泰名品城總經理劉亭君表示，今年華泰名品城精心打造了兼具驚悚、創意、趣味感的萬聖場景佈置與活動，非常適合全年齡層的消費者一同來參與，體驗濃濃的美式萬聖節氛圍。而除了檔期活動，耗時四個月改裝的三期主題餐廳區，也將在10月先後登場。

連續三年獲得米其林推薦的NARA Thai Cuisine桃園首店已搶先於9月下旬開幕，而10月中下旬更將迎來大家引頸期盼的黑毛屋及春水堂。緊接著在12月，一旁的美食廣場還會有兩家知名餐飲品牌亮相，完成三期餐飲改裝的最後拼圖。預期這波餐飲改裝將有效帶動業績成長，為園區注入全新活力。

今年華泰萬聖節主題結合了巫婆的神秘黑魔法與Spooky Ghost的搞怪精神，透過略帶驚悚又可愛的設計元素、創意互動道具、光影與煙霧變化，將整個場景暈染出詭趣奇幻氛圍，共聚集四大詭趣亮點。

亮點1、一期噴水池：網美必拍的巨型月亮降臨，南瓜頭女巫在月光映襯下顯得格外陰森。噴水池的另一側佇立著碎布枯枝拱門，中央的大型毒湯鍋溢出神秘的綠色湯汁，伴隨著燈光與煙霧，交織出詭譎氣氛。湯鍋旁還備有木勺和掃把，供民眾來巧扮巫婆，隨意擺拍。

亮點2、巫婆怪奇工作坊戶外區：大樹上掛滿蝙蝠及彩色Spooky Ghost隨風飄晃，向民眾們打招呼。趁著女巫不在家，調皮的搗蛋鬼在草地上嬉戲轉圈圈。門口還有南瓜頭骷髏提著Trick or Treat糖果桶，準備隨時出動，迎接討糖時間的到來。

亮點3、巫婆怪奇工作坊內：走入室內會驚見彩色巫婆腿高高懸掛在樑柱上。超大蜘蛛正佔據著各角落，靜靜盯著你。左手邊帥氣又充滿邪惡氣息的紅色敞篷車是巫婆的心愛收藏，被施咒的南瓜頭搖身一變成為專屬司機大哥。兩側窗戶上留有調皮小鬼大玩圈圈叉叉的遊戲痕跡。右手邊會發現地牢裡的骷髏人正奮力嘗試逃脫，而地牢上架有滾燙的巫婆湯，營造出毛骨悚然的真實感。工作坊內每一處都值得消費者借位拍照，殺光手機記憶體。

亮點4、午夜糖果小賣部：工作坊外開了間糖果小賣部！這裡的糖果隱藏著巫婆的黑魔法，從蜘蛛網棉花糖到眼珠棒棒糖，每一顆都藏有讓人變身的奇幻咒語。如不小心吃下肚，調皮搗蛋的小孩就會變成老鼠或蜘蛛。