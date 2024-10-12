新竹美食大蒐秘！20家在地人推薦「私房美食名單」等你來嚐鮮





別再說新竹是美食沙漠了！其實新竹各區都有許多在地人私房美食，特別彙整新竹在地人力推的特色美食，早午餐、中式、日式、韓式、餐酒館、甜點應有盡有！





來新竹旅遊別在只吃米粉、貢丸、麥當勞了！新竹也有不少特色美食等你來發掘，這次特別挑選出20間別具特色美食，還不收進口袋名單哩，做為之後旅遊的參考依據。

│森林裏-早安





【森林裏-早安】提供各式美味餐點，秉持「安心、健康」的理念，種類從可頌、吐司、漢堡、麵食、蛋餅、韓式飯捲到輕食小點均有供應，其中結合蛋餅的創意飯捲及超罪惡的熔岩金磚厚片更是讓人直呼過癮，補足一日所需的活力





▲總匯飯捲。將韓式海苔飯捲與中式蛋餅結合，推出這款份量十足、絕對飽足的創意飯捲，讓每位孩童僅須點上一上份即可補足元氣。





【森林裏-早安】

店家地址：新竹市東區建功一路196號

店家電話：035737001

營業時間：平日05:00-12:30

假日05:30-13:00 (週一公休)





│飛翔的魚美式餐廳





主打美式風味的【飛翔的魚美式餐廳】，除了擁有多款份量十足的澎派早午餐外，另還提供各式下午茶點、輕食、燉飯等品項，創立至今已逾10年卻仍不減人氣！美式蛋捲、班尼迪克蛋、雞肉三明治、歐姆蛋捲牛肉堡等品項廣受饕客喜愛，初次前來的朋友不妨就從大家力推的餐點指南入坑吧！





▲班尼迪克蛋。由手工英式法芬、水波蛋、水耕生菜、脆薯所組成的美式經典班尼迪克蛋，配佐主廚特調的荷蘭醬除了使原本的豐富口感層次更為濃郁柔順之外，療癒的外表與十足的份量，更讓視覺和味覺一次獲得滿足。





【飛翔的魚美式餐廳 Flying fish brunch】

店家地址：新竹市北區興南街31號

店家電話：035221107

營業時間：08:30–15:30





│何家麵食





在地深耕多年的特色麵館【何家麵食】，主打台式古早味料理，以傳承自長輩手藝的肉燥是餐點美味關鍵，肉燥的肥瘦比例堪稱完美，口感不柴不膩相當迷人，搭配粄條、黃麵、白飯都能襯托出其風采，再來上一碗料豐味美的綜合湯跟小菜，簡單卻又圓滿！





▲粄條選用了新竹新埔的米製厚粄條，口感比一般的細粄條更加Q彈，即使冷掉也不會影響口感，最後再淋上招牌肉燥調味，鮮香的肉燥在口中與粄條的米香相互交織，十分過癮。





【何家麵食】

店家地址：新竹市北區延平路三段289之2號

店家電話：035360332

營業時間：10:30–19:30（週日公休）





│台南米糕





新竹也能品嚐到台南古早味！【台南米糕】傳承新竹「無名攤車阿伯」的好手藝，將台南米糕的好味道保留下來，也研發出素食油飯跟鴨肉油飯，提供豐富的餐點選擇僅需銅板價，一同體驗到台南特色小吃的魅力。





▲「台南米糕」可是每桌必點的招牌菜色，米飯有著黏性和Q度，是米糕好吃的關鍵，搭配特製肉燥讓米飯多了股鹹香，魚鬆則是增添香氣與口感，鬆軟的花生與爽脆的小黃瓜讓整碗米糕口感更有層次，好滋味令人一再回味。





【台南米糕】

店家地址：新竹市北區中山路366號1樓

店家電話：0952393302

營業時間：11:00–20:00（週日公休）





│東家麵食





【東家麵食】以道地東北麵食主打現點現切的手工麵條，不只耗時費工熬煮牛肉湯頭，更炒製出多款獨家辣椒醬料，搭配手工製作的蔥油餅，手炒辣椒醬料、麻辣湯底也相當誘人，現點現切麵條的堅持，都可感受到老闆不怕費工的苦心，只為讓顧客吃到實在的料理。讓日常的餐桌美食能有滿滿的幸福滋味。





▲蔥油餅是東北麵食裡的經典，店家十幾年來秉持手工製作，咬一口即可感受餅皮的脆與香氣，咀嚼間的麥子香與口感，是手工製作才有的風味，愛吃東北麵食的朋友，可別錯過這盤蔥油餅囉。





【東家麵食】

店家地址：新竹市東區金山八街62號

店家電話：035785736

營業時間：11:30–14:00；17:00–20:30(週六公休)





│清大雙囍餛飩 老虎麵





老字號眷村麵食【清大雙囍餛飩 老虎麵】，秉持「安心食材、健康乾淨」的經營理念，經營至今已逾20年，由二代傳承、持續飄香新竹在地饕客從小吃到大的熟悉風味，餐點以蔥油拌麵、香辣老虎麵、紅油抄手為招牌，並堅持每日手工現包餛飩、抄手，確保口味與品質，從服務、食材到料理各個環節都毫不馬虎，承襲爸爸當年創店的待客之道。





▲紅油抄手。每日手工現包的抄手，除了肉餡相當扎實之外，其中還特別加入薑汁去腥提味，讓每位大口咬下的朋友都能感受在嘴中流淌的鮮美肉汁；而其中由店家調配而成的紅油醬，則獨具酸甜開胃風味，令人越吃越涮嘴。





【清大雙囍餛飩 老虎麵】

店家地址：新竹市東區建新路16號

店家電話：035735250

營業時間：11:00-14:00；17:00-20:30（週日公休）





│龍虎海南雞飯

不用出國！在新竹就能品嚐到新加坡美食，【龍虎海南雞飯】傳承新加坡在地口味，燒雞、海南雞到肉骨茶各有特色，餐點、醬料也不假他人之手，都有老闆親力親為準備，只為呈現最佳的風味，專業的職人精神，讓新加坡名菜原汁原味在新竹重現，也讓更多人能一飽口福！





▲油亮亮的「海南雞腿」將雞皮彈性完整保留，肉質細嫩且豐腴多汁，令人留下深刻印象，純粹不多於的調味，讓人忍不住一口接一口，沾上特製辣醬，呈現最南洋風味最美好的一面。





【龍虎海南雞飯】

店家地址：新竹市東區民生路169號

店家電話：035350355

營業時間：1１:00-14:00、16:30-20:30 (週一公休)





│二十七號廚房





鄰近新竹城隍廟的【二十七號廚房】提供各式家常料理的溫馨小餐館，原為無刺虱目魚專賣店，後來精心研發了更多樣化的餐點選項，除了常見的熱炒餐點以外，更有許多隱藏菜色等你來探索！舉凡冷盤、時蔬、肉類、海鮮到下酒菜應有盡有，是下班聚餐聊天的好所在。





▲圖片來源：二十七號廚房

▲紅槽炸肉。以紅槽醃製過的三層肉，將外皮炸至金黃酥脆，肉質Q彈迷人，香氣十足的紅槽搭配飽滿的肉汁，鹹鹹甜甜的滋味，下酒單吃都超過癮。（圖片來源：二十七號廚房）





【二十七號廚房】

店家地址：新竹市北區仁德街27號

店家電話：035282414

營業時間：17:00-00:00





│大紅蕃熱炒新竹店





東台灣人氣【大紅蕃熱炒】在新竹開分店囉！不僅有著豐富的熱炒品項，還有暖人心脾的薑母鴨、羊肉爐，各式餐點一應俱全，滿足各個饕客的喜好，可謂是將開胃菜、小菜、主菜、鍋物料理一手包辦！無論是想與朋友歡聚一場，還是想好好為身體進補一場的人，這裡都是你最佳的選擇。





▲現撈螺肉。可說是在新竹所有的熱炒店中，找不到第二間能端出的特色美食，選用花蓮產地直送的現撈螺肉新鮮直送，透過主廚獨家的爆炒手法，使得螺肉口感扎實Q嫩，每一口都充滿醬香，絕對是來店必點下酒菜。





【大紅蕃熱炒新竹店】

店家地址：新竹市北區中正路357號

店家電話：035350266

營業時間：16:00-00:00（週一公休）





│紅頭店活蝦料理





想要大啖鮮美的活蝦料理，不用親臨釣蝦場、千里迢迢跑到漁港，來位於新竹巨城周邊美食商圈的【紅頭店活蝦料理 】，不僅能大啖各式泰國活蝦美饌，還有快炒、湯品、串燒等豐富選項，讓你吃好吃滿、一飽口福，喜愛嚐「鮮」的朋友還不快衝一波！





▲胡椒蝦。炙熱的砂鍋外緣掛滿肥美紅蝦，迷人的鍋氣挑逗著味蕾，讓人迫不及待大快朵頤一番；而在咬下紮實Q彈的肉質後，香辣的胡椒與鹹香四溢的過癮美味伴隨著每次咀嚼在嘴中蔓延，尾韻則逐漸湧現蝦子甘甜鮮美，讓人欲罷不能、一隻接著一隻停不下來。





【紅頭店活蝦料理】

店家地址：新竹市東區世界街97號

店家電話：035329293

營業時間：15:00-00:00





│Casamia義式餐廳





新竹人氣義式餐廳【Casamia】，用醬料調製的巧思與新鮮食材呈現義大利家庭料理，以義大利麵系列最受民眾歡迎。老闆致力提供顧客像家一般放鬆的用餐空間，搭配爵士輕音樂增添氣氛，讓每位顧客都能在此一邊享受餐桌上美味的佳餚饗宴。





▲義大利迷迭香烤半雞 雙人套餐。烤雞的每個步驟都相當講究，透過酒去煎煮後，用蔬菜覆蓋烤雞進爐，讓外皮維持恰到好處的口感並鎖住雞肉本身的鮮嫩多汁，搭配手工現做現調義式醬料，醬料內融入了雞汁、番茄、蘑菇醬及香料，單吃可以吃到淡雅的番茄香氣與許多香料完美融合的味道，沾上烤雞更是讓人一口接一口停不下來！





【Casamia義式餐廳】

店家地址：新竹市北區光華北街58號

店家電話：03-5320751

營業時間：11:00-20:00（週二、週三公休）





│燄壽司





【燄壽司】坐落於新竹城隍廟商圈內，提供生壽司、熟壽司、炙燒壽司、丼飯、散丼、湯品等，還有派對壽司餐，多種餐點任君挑選，不管是外帶獨享還是多人歡聚都很合適，大量訂餐（20盒以上）還可以做客製化餐盒喔！





▲「炙燒全鮭」又是該系列的人氣No.1，鮭魚搭配焦糖跟起司兩種口味，炙燒將鮭魚烤製到7、8分熟，既不會生的口感，還有炙燒香氣，鮭魚魚肉入口即化，不管是搭配鹹香濃郁的起司還是香甜脆口的焦糖都很合適，鹹甜滋味令人難忘，讓人忍不住一口接一口





【燄壽司】

店家地址：新竹市北區中山路107號

店家電話：0905057067

營業時間：10:00–20:00（週一公休）





│東街日本料理





【東街日本料理】擁有超浮誇的海鮮丼、扎實口感的刺身盤、肥碩無比的海大蝦，還有鮮嫩多汁的可口香煎牛排，從基隆崁仔頂新鮮直送的漁獲食材，與高品質的料理工法，因此擄獲許多饕客的味蕾，每道料理皆使用真材實料，定能滿足你對日本料理最夢幻的想像！





▲浮誇系的東街海景刺身丼飯，嚴選各式頂級海鮮，如干貝、海膽、鮭魚卵，以及其他生猛海鮮所組成，在師傅的精細刀工與擺飾下，以相當精緻的方式呈上桌，讓客人看得口水直流！





【東街日本料理-民生店】

營業地址：新竹市東區民生路286號

店家電話：035328381

營業時間：11:00-14:00；17:00-21:00





│一心隱食堂





位於新竹城隍廟靜謐巷弄中的【一心隱食堂】日式居酒屋，不僅可盡情大啖山珍海味，也是一間寵物友善餐廳還能與毛小孩共度一段美好「食」光！倘若現在前來還可享用日西合併的限定新品「月見生鹿肉 」，喜愛嘗鮮的朋友萬萬不可錯過！





▲將鹿肉上方的醃製蛋黃戳破，並充分與鹿肉、醬汁、生洋蔥拌勻，口感不僅更為滑順，原本的酸度也變得較為溫潤。

▲由師傅自製烤醬醃製而成的各式烤串，從左至右分別為明太子雞肉串、七里香、烤大腸、柚子胡椒雞肉串、剝皮辣椒牛肉串，香氣逼人的過癮鹹香搭配沁涼啤酒、清酒夜間限定的幸福。





【東街日本料理-民生店】

店家地址：新竹市北區仁德街2-1號

店家電話：035280855

營業時間：17:00-00:00（週一公休）





│卡桑の酒場





【卡桑の酒場】居酒屋位於新竹東區光復路上，即便身在車水馬龍的東大高架橋之下，也藏不住這裡歡愉熱鬧的氣氛。店內主打滿櫃的各國啤酒，也販賣各項快炒、串燒等，是下班後與三五好友聚餐小酌的好地方！店內除了菜單上熱炒、燒烤、熱湯等品項，黑板上還會寫上隨季節變換的菜色。





▲一上桌就氣勢滿滿的綜合串燒，以特調醬料醃製，軟嫩度適中，每份共有16-18串，包含豬肉、雞肉、牛肉、羊肉以滿足不同嗜肉者的需求，推薦給喜歡「每種口味都給我來一點」的朋友，內容物豐富澎派，下酒單吃都十分合適。





【卡桑の酒場】

店家地址：新竹市東區光復路二段567號

店家電話：035620935

營業時間：17:30–02:00





│瑪希妲韓式餐酒館





新竹也有韓式餐酒館，【瑪希妲韓式餐酒館】主打韓國國民美食「炸雞」，店內除了多款韓式炸雞口味外，搭配的鍋物、飯捲、韓式烤串都有著外頭吃不到的美味！許多獨家的口味都有外頭吃不到的美味在，此外，大部分餐點都會附上三樣小菜，而且還可免費續！





▲水源肋排炸雞(小份)。此款炸雞風味的靈感來自於韓國「水源肋排」的經典，將水源肋排醬均勻裹上炸雞，鹹甜滋味無論是大啃雞腿、細咬雞翅膀，都有令人允指的美味，當作下酒菜更加合適，也是店內主打的人氣料理。





【瑪希妲韓式餐酒館】

店家地址：新竹市東區金山九街33號

店家電話：036687175

營業時間：平日 11:00–14:00, 17:00–23:30

假日 17:00–23:30 (週日公休)





│Oh ! Yaki 精緻燒肉吃到飽





新竹吃到飽【Oh ! Yaki 精緻燒肉吃到飽】不僅擁有舒適質感的座位環境與種類豐富的新鮮食材吃到飽之外，只要+79還能立刻享有各式調酒飲品無限量暢飲！從1個人599元的超值饗宴方案、 699元的頂級饗宴方案到最高階的899元的豪華海陸饗方案，三種價位都能輕鬆吃到飽，僅有高級食材上的品項差異，皆可讓客人依個人喜好與美食需求自由選擇。





▲入口瞬間讓人超驚艷的M9和牛，就坐用餐後不要猶豫，點就對了！

▲超人氣的黃金松阪豬肉，店家會特別附上胡椒鹽給客人自由選用。





【Oh ! Yaki 精緻燒肉吃到飽－新竹店】

店家地址：新竹市中正路2號5樓

店家電話：035250139

營業時間：平日 17:00-00:00

假日 11:30-00:00





│愛華火鍋





新竹東區最有代表性的鍋物店【愛華火鍋】，口味濃郁的老火雞白湯、養生藥膳湯、胡椒豬肚雞，以及風格強烈的香菜皮蛋鍋、重慶麻辣鍋、順德卜卜蛤鍋，都能喝到湯頭本身的豐富香氣。而選用北海道利尻昆布搭配本枯節柴魚製成的柴魚昆布湯，將天然海味的精華融入其中，無論放入肉類或海鮮都相當適合





▲深受饕客喜愛的「無敵痛風海鮮拼盤」不但有青殼龍蝦、鮑魚等重量級食材，還加入24尾白蝦，閃閃發光的水潤色澤在盤中顯得格外耀眼，帶給食客前所未有的新鮮食材！而龍蝦含有豐富蛋白質與礦物質，同時兼具低卡低脂等特色，清甜有彈性的口感有著超乎價位的感動，是來此超高CP值的必點品項！





【愛華火鍋】

店家地址：新竹市東區埔頂二路120號

店家電話：036661055

營業時間：平日 11:30-14:30、17:30-22:00

假日 11:30-23:00





│覓雪Mixshare手作雪花冰





新竹城隍廟商圈，不僅美食林立也保留了早期的傳統建築風貌，其中以老宅外貌座落於此，且融合在地食材的創意手作雪花冰【覓雪】，台灣四季春茶、炭焙鐵觀音、格雷伯爵茶、手炒花生、黑芝麻牛奶、法芙娜巧克力、寶山黑糖麵茶等冰品之外，推出季節限定風味冰品和甜品，每次前來總有不同的驚喜可挖掘！更為當地吃貨夏季消暑、各位前來朝聖的旅客可萬萬不容錯過！





▲台灣四季春茶。不同於普遍的日式抹茶，【覓雪】為使用南投在地好茶取而代之，並搭配爆米香立呈現略帶顆粒的化口滋味，香氣則兼具清香茶韻及梔子花香，是店內茶類冰品最為爽口的品項。





【覓雪Mixshare手作雪花冰】

店家地址：新竹市東區中央路43號

店家電話：035228058

營業時間：平日 14:00-20:30

假日 12:30-20:30





│餵公子吃餅 風城壓片館





【餵公子吃餅】獨創口味有鹹、有甜的「壓片餅」以及與MARS戰神乳清聯名製作的高蛋白奶酥系列商品，口味高達三十多種任君挑選，均有供應，低糖、低脂老少咸宜，無論是作為散步甜點還是下午茶點都推薦！





▲高蛋白爆漿花生奶酥。散發淡淡麵粉香的原味餅皮，將融合MARS戰神高蛋白的自製花生奶酥、80％黑巧克力所包覆，呈現花生與微苦的濃郁巧克力的風味協奏曲，且僅需一份就可補足22克的蛋白質，正在健身、增肌的朋友可別錯過。





【餵公子吃餅 風城壓片館】

店家地址：新竹市東區東山街40號

營業時間：14:30–20:00(週日、一、二公休)





│ふわふわFuwa Fuwa舒芙蕾專賣店





【ふわふわFuwa Fuwa】隱身在新竹學區內的舒芙蕾名店，不僅帶給民眾耳目一新的甜食饗宴，每日新鮮手作蛋糕與現點現做的蓬鬆舒芙蕾，店內提供多達8款舒芙蕾口味，還有手作蛋糕、泡芙、蛋糕捲、巴斯克等多款甜點，品項相當豐富，香甜清新的好味道擄獲了饕客們的味蕾，成為新竹近年最夯的人氣甜點。





▲「焦糖烤布蕾舒芙蕾」可是店內人氣最高的品項之一，與其他舒芙蕾有所不同，醬料比例控制得恰到好處，看得到舒芙雷的本體，糖度也經過店家調整過，還能品嘗到舒芙蕾的風味，醬汁甜而不膩絲毫不搶戲，讓醬料成為舒芙蕾的最佳輔助。





【ふわふわFuwa Fuwa舒芙蕾專賣店】

店家地址：新竹市東區學府路88號

店家電話：035721090

營業時間：平日09:30–18:00

假日11:00–18:00（週一公休）





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