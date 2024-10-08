不是員工也能進去試吃！來食品廠買巧克力　創立50年巧克力品牌

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艾瑪・享受吃喝玩樂札記／ 文、圖／艾瑪

udn走跳美食／艾瑪

講到 桃園巧克力食品廠！大家第一個都會聯想到八德的宏亞食品工廠，食品廠販售部有散裝與NG巧克力可以買，我每次經過也都會下車去買，其實桃園蘆竹也有一間甘百世食品廠，從袋裝到禮盒巧克力都有，甘百世食品廠一大片非NG巧克力410克才100元，買回家隔水加熱倒入可愛模型，包裝好還可以送人～

甘百世 在哪？

甘百世食品廠在桃園蘆竹區南山路二段205巷！這區是蘆竹工業區，比較少有機會來這裡，販售部就藏在食品廠裡面，與距離TaiMall台茂購物中心約4分鐘車程，離蘆竹交流道約8分鐘車程，可以先去買巧克力，接著去台茂逛街吃飯，結束回到溫暖的家～

  • 地址：桃園市蘆竹區南山路二段205巷10號

  • 聯絡電話：03-3225719

  • 營業時間：週一～週五9:00~16:00（與工廠上班時間一樣）

販賣部營業時間與工廠上班時間一樣！只有平日週一到週五9:00~16:00，每週六日固定公休，工廠休假販賣部就沒有開喔！附近都小巷子不能臨停，可臨停廠內，需要靠右停整齊～

前方這間就是販售部！玻璃窗有張貼告示不能拍照，員工也會特別提醒請勿拍照喔～

進去後一整面都是巧克力！算一算超過30種巧克力品項，有小紙盒包裝、袋裝、散裝、禮盒裝巧克力，巧克力50元～350元之間，我對甘百世巧克力不是很了解，覺得包裝好看就拿，我隨便拿了三樣結帳200元～

抹茶X杏仁 白巧克力

這一小盒包裝挺可愛！喜歡這包裝方便打開，裡面是一顆顆分裝巧克力～

一口咬下去先是成人口味抹茶粉，接著淡淡抹茶清香白巧克力，裡面是一整顆的杏仁果！沒有什麼甜膩感挺，吃在嘴裡甜在心底，連平常很少吃巧克力的我，也一顆接著一顆吃！

甘百世 榛子巧克力

甘百世榛子巧克力裡的果仁比較無感！堅果香氣比較弱，巧克力部分咀嚼起來比較黏，還是剛才的抹茶X杏仁白巧克力適合我～

Hazelnut 榛子巧克力糖

這一大片巧克力重達410g！可直接掰成小塊食用，也能隔水加熱(50度內)讓巧克力融化，拿水果或零食沾著吃，或是把融巧克力倒入想要的模型，凝固就變回巧克力囉～

這一大片才100元當然要買～

巧克力裡面有少量整顆榛果！就是很平常的巧克力味，這巧克力真的挺甜～

＊剛好在附近好奇就來買一下！到現場才知道甘百世巧克力滿多選擇，市面上看到的散裝、禮盒巧克力這都有，價格比市面便宜一點，文章底部分享其它食品廠，有NG蘇打餅乾、7-11麵包65折、老字號冰品與麵包代工廠～

甘百世食品

地址：桃園市蘆竹區南山路二段205巷10號

聯絡電話：03-3225719

營業時間：週一～週五9:00~16:00（與工廠上班時間一樣）

公休：每週六、日（與工廠上班時間一樣）

停車場：可臨停廠內

文章來源：艾瑪・享受吃喝玩樂札記 FB：艾瑪 吃喝玩樂

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