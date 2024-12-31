藏在鐵皮屋民宅好隱密！ 桃園龜山「逗陣來土雞城」大份量平價美食超低調　白斬雞必點先預約

這家真的好隱藏版，不是在地人應該很難發現，畢竟藏在這麼隱密，看起來就是一般鐵皮屋民宅，如果不是有招牌的話，真的也沒什麼勇氣闖進去，好低調的土雞城。

這家不管是雞鴨還是山產野菜，大部分都是店家自己養或自己種的，所以如果想吃到招牌的白斬雞，請務必要先預約，店家還需要事先抓雞殺雞忙的很，平價大份量，料理也好吃，加上親切民宅風，有一種來親戚家吃飯的感覺，好親切。

逗陣來土雞城｜交通位置

地址：桃園市龜山區大同路925號

電話：03 3508709

時間：11:00–21:00

不論是從茶專路或者大同路走都可以，距離福源國小開車大約1分鐘，距離銘傳大學開車大約5分鐘路程，沿著大同山頂開還可以開到大棟山405三角點步道，看到招牌箭頭處往斜坡上去就是了。

外觀看起來就是一般鐵皮屋民宅，不過停車非常方便，庭院很大很寬敞好停。

一旁就是店家自己養的雞鴨。

除了路口的招牌以外，這裡沒其他店家名稱或看板之類的，整個就跟去外婆家或朋友家作客一樣，好民宅。

裡面裝潢更樸實了，還有神明桌、老闆自己家的飯桌，以及約有四五張合菜桌椅。

這真的是我見過最家居風格的土雞城。

逗陣來土雞城｜MENU

因為事先有預約了白斬雞跟竹筍雞湯，竹筍雞湯是店家建議事先預約的，剛好竹筍正當季，最好吃。其他則是現場點的，價格走平價大份量路線。

白斬土雞

真的是油油亮亮，肥美又碩大的白斬土雞，重點是肉質很滑嫩喔，沾點特製醬料就很美味了。

肉質是真的很滑嫩鮮美，難怪網友評論有說白斬雞必點。

竹筍雞湯

竹筍正當季，雞湯也燉煮到軟嫩中有竹筍香氣，湯頭沒什麼調味就很鮮甜好喝，筍肉好脆甜，真的是很有媽媽味的家常料理。

香酥溪哥

以溪哥來說，這尺寸有點大隻，不過大隻吃起來更過癮，炸的鹹香又酥脆。是說擺盤用的蝦餅有點復古，很懷舊。

黃金雞油麵線

這樣一大盤只要100元挺便宜的！加上雞油、蔥、紅蔥酥還是蒜酥？等調味，單吃就很夠味了。

豆香檳榔花

檳榔花在熱炒界其實也不是這麼常見，所以就稀奇的點了！我是覺得那口感蠻爽脆香甜的，偶而吃吃還是挺新鮮的。

菜脯煎土雞初蛋

也太講究了吧！還用土雞初蛋？倒是吃到懷舊古早味，阿嬤菜脯蛋的滋味，好好吃。

香酥班甲

偷偷跟大家說，其實小時候我爸都會抓班甲來給我們加菜，所以我對吃班甲不陌生，但用香酥方式料理真的真的好吃很多欸！有吃炸雞的感覺，喜歡。

大家猜猜這一桌要多少錢呢？加上飲料跟啤酒的話，總共1900元，如果不含飲料跟啤酒約1750元，共五個人一起吃，換算下來一個人才350元，但你看這份量真的好多，好超值。我們五個人吃不完還打包不少回去呢。

店家還招待冷筍沙拉，上面還放上繽紛巧克力，真的有夠古早味，記得小時候參加喜宴也都是這樣擺盤，可愛死了。

夏天吃當季冷筍沙拉，這爽度太有了！剛好是朋友最愛，直接讓她抱著掃盤吃光光。

平日中午剛好沒什麼客人，整個就像在外婆家吃飯一樣自在。老闆也很親切的招呼，說雞是他養的，菜也是自己種的，有一種隨性的灑脫。這裡沒這麼商業化，就像來朋友家作客似的，很親切樸實，喜歡。

逗陣來土雞城

地址：桃園市龜山區大同路925號

電話：03 3508709

時間：11:00–21:00

文章來源：Mika出走美食日誌 FB：Mika出走美食日誌

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