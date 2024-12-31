快訊

整理包／2025全台跨年交通攻略！掌握5大捷運、台鐵、高鐵加班車及收班時間

在家跟阿妹跨年今日限定！3管道免費看還送看片金 規則、觀看時間一次看

民進黨前青年部主任涉霸凌 飆罵遭性騷女黨工強制罪起訴

藏在鐵皮屋民宅好隱密！ 桃園龜山「逗陣來土雞城」大份量平價美食超低調　白斬雞必點先預約

Mika出走美食日誌／ 文、圖／Mika

udn走跳美食／Mika出走美食日誌

這家真的好隱藏版，不是在地人應該很難發現，畢竟藏在這麼隱密，看起來就是一般鐵皮屋民宅，如果不是有招牌的話，真的也沒什麼勇氣闖進去，好低調的土雞城。

這家不管是雞鴨還是山產野菜，大部分都是店家自己養或自己種的，所以如果想吃到招牌的白斬雞，請務必要先預約，店家還需要事先抓雞殺雞忙的很，平價大份量，料理也好吃，加上親切民宅風，有一種來親戚家吃飯的感覺，好親切。

逗陣來土雞城｜交通位置

地址：桃園市龜山區大同路925號

電話：03 3508709

時間：11:00–21:00

不論是從茶專路或者大同路走都可以，距離福源國小開車大約1分鐘，距離銘傳大學開車大約5分鐘路程，沿著大同山頂開還可以開到大棟山405三角點步道，看到招牌箭頭處往斜坡上去就是了。

外觀看起來就是一般鐵皮屋民宅，不過停車非常方便，庭院很大很寬敞好停。

一旁就是店家自己養的雞鴨。

除了路口的招牌以外，這裡沒其他店家名稱或看板之類的，整個就跟去外婆家或朋友家作客一樣，好民宅。

裡面裝潢更樸實了，還有神明桌、老闆自己家的飯桌，以及約有四五張合菜桌椅。

這真的是我見過最家居風格的土雞城。

逗陣來土雞城｜MENU

因為事先有預約了白斬雞跟竹筍雞湯，竹筍雞湯是店家建議事先預約的，剛好竹筍正當季，最好吃。其他則是現場點的，價格走平價大份量路線。

白斬土雞

真的是油油亮亮，肥美又碩大的白斬土雞，重點是肉質很滑嫩喔，沾點特製醬料就很美味了。

肉質是真的很滑嫩鮮美，難怪網友評論有說白斬雞必點。

竹筍雞湯

竹筍正當季，雞湯也燉煮到軟嫩中有竹筍香氣，湯頭沒什麼調味就很鮮甜好喝，筍肉好脆甜，真的是很有媽媽味的家常料理。

香酥溪哥

以溪哥來說，這尺寸有點大隻，不過大隻吃起來更過癮，炸的鹹香又酥脆。是說擺盤用的蝦餅有點復古，很懷舊

黃金雞油麵線

這樣一大盤只要100元挺便宜的！加上雞油、蔥、紅蔥酥還是蒜酥？等調味，單吃就很夠味了。

豆香檳榔花

檳榔花在熱炒界其實也不是這麼常見，所以就稀奇的點了！我是覺得那口感蠻爽脆香甜的，偶而吃吃還是挺新鮮的。

菜脯煎土雞初蛋

也太講究了吧！還用土雞初蛋？倒是吃到懷舊古早味，阿嬤菜脯蛋的滋味，好好吃。

香酥班甲

偷偷跟大家說，其實小時候我爸都會抓班甲來給我們加菜，所以我對吃班甲不陌生，但用香酥方式料理真的真的好吃很多欸！有吃炸雞的感覺，喜歡。

大家猜猜這一桌要多少錢呢？加上飲料跟啤酒的話，總共1900元，如果不含飲料跟啤酒約1750元，共五個人一起吃，換算下來一個人才350元，但你看這份量真的好多，好超值。我們五個人吃不完還打包不少回去呢。

店家還招待冷筍沙拉，上面還放上繽紛巧克力，真的有夠古早味，記得小時候參加喜宴也都是這樣擺盤，可愛死了。

夏天吃當季冷筍沙拉，這爽度太有了！剛好是朋友最愛，直接讓她抱著掃盤吃光光。

平日中午剛好沒什麼客人，整個就像在外婆家吃飯一樣自在。老闆也很親切的招呼，說雞是他養的，菜也是自己種的，有一種隨性的灑脫。這裡沒這麼商業化，就像來朋友家作客似的，很親切樸實，喜歡。

逗陣來土雞城

地址：桃園市龜山區大同路925號

電話：03 3508709

時間：11:00–21:00

文章來源：Mika出走美食日誌 FB：Mika出走美食日誌

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

古早味 懷舊 桃園美食 步道 沙拉 炸雞

udn走跳美食

追蹤

相關新聞

藏在鐵皮屋民宅好隱密！ 桃園龜山「逗陣來土雞城」大份量平價美食超低調　白斬雞必點先預約

udn走跳美食／Mika出走美食日誌 這家真的好隱藏版，不是在地人應該很難發現，畢竟藏在這麼隱密，看起來就是一般鐵皮屋民宅，如果不是有招牌的話，真的也沒什麼勇氣闖進去，好低調的土雞城。 這

新竹人哭哭！老字號名店「新大同餐飲店」將熄燈　最後營業日曝光：沒有明年見

新竹老店將少一間！曾拿下500碗榮譽的新竹老字號「新大同餐飲店」傳出歇業消息，公告中寫道「沒有明年見」，令不少在地人不捨。

桃園最新特色公園！華興池生態埤塘公園攻略，還有新開幕咖啡廳

想找個既能親近自然，又能滿足親子同樂、好友相聚的好去處嗎？RG特派員-龍龍為你介紹今年秋季桃園大園區新亮點——華興池生態埤塘公園。除了各式遊樂設施、環池步道、觀賞飛機降落的特殊體驗，還能在園區內的桃園咖啡廳看水景、享美食。這個絕美「桃園新景點」，絕對是你的週末放鬆首選！

2025台灣燈會搶先看！Xpark全新「光之海月」展區夢幻登場

2025台灣燈會將於2月12日盛大揭幕，睽違9年重返桃園青埔主展區。為迎接這場年度盛事，Xpark提前於1月20日推出全新光影展區「光之海月by NAKED, INC.」，以水母為主題結合創新光影技術，帶來宛如置身夢幻海底世界的沉浸式體驗，成為燈會前夕的矚目亮點。

在地人排隊的超級美食！ 新竹竹東愛店「南昌(仙草雞 麻油雞 鼎邊銼)」 麻油+酒香讓人光聞就凍未條

udn走跳美食／踢小米 東觀光夜市裡的南昌（仙草雞 麻油雞 鼎邊銼）是小米的愛店，除了招牌麻油雞、仙草雞、鼎邊銼是必點的，還有海鮮粥、雞肉飯等台灣小吃，份量多又好吃，所以每到晚上就人潮滿滿！這次

桃園親子景點「大樹林滯洪池」水の秘密基地 地下宮殿

udn走跳旅遊／Miss Mama。媽媽小姐 孩子最喜歡的秘密基地來了～桃園市政府將既有埤塘改建成滯洪池，設置了環池步道、人工濕地、休憩廣場，最厲害的竟然還蓋了一座地下宮殿！！！除了供民眾遊

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。