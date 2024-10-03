每次探店都會點超多！桃園前三知名居酒屋 提供客製化桌菜及各種熱炒料理

說到桃園最知名居酒屋，這家肯定有前三！是真有名，所以建議事先預約。這家獨特在於，桌菜跟熱炒非常厲害，同時又有日式料理、串燒等⋯⋯選擇超多，每次來都點滿桌，所以都N訪了我現在才寫，就是因為每次都點太多，想到要寫就很累，哈哈。

位於桃園後站，建國路上，附近許多收費停車場及路邊停車格。

這家營業時間就很居酒屋，從傍晚開始營業到凌晨一點。

這家除了居酒屋空間以外，還有獨立包廂空間，在地人都知道這家桌菜跟熱炒不輸外面餐廳。

小料理食事處｜MENU

詳細菜單請看這裡→小料理食事處 | 立即訂位！inline 線上訂位預約

提供創意料理🏮刺身🐠壽司🍣串燒🍢熱炒🔥鍋物🍲桌菜🌸單點小物🍤，客製化無菜單/無國界料理以及可以是您的私廚👨‍🍳可討論餐點內容。

比較特別的是可以客製化桌菜料理，一般居酒屋少見服務。

每次來都會點一整桌，金額通常都是四千起跳，就看我們多會吃就好了。

小料理特大盛合/比目魚鰭邊肉

別看這家桌菜跟熱炒很厲害，其實基隆崁仔頂魚市新鮮直送的生魚片也很不賴。

小料理極上炙燒握壽司（6貫）

我跟朋友對生魚片還好，喜歡炙燒握壽司，不過整體來說就是中規中矩，沒太多驚艷感。

星鰻手捲/蘆筍鮮蝦手捲

星鰻手捲好吃，我喜歡。

馬告烤櫛瓜

馬告是一種原住民常見的胡椒，口感蠻妙的。

挪威鯖魚一夜干（整尾）

整尾吃爽度超高的一夜干。

烏魚子炒飯

炒飯炒麵這種基本功更能顯出主廚功底，這家炒飯毫無意外的很好吃喔。

腐乳空心菜

這道在居酒屋很少見，但客家料理蠻常見的，鹹香夠味。

大海鍋

就是滿滿海鮮的味噌鍋，份量多到5個人吃不完要打包。

宮保皮蛋臭豆腐

這個很好吃欸，超夠味的，喜歡。

宮保牛小排

剛好遇到宮保系列買一送一，賺到。宮保牛小排當然也非常好吃，重口味的最愛。

日式炒拉麵

我只有在福岡屋台吃過炒拉麵，當時覺得驚艷。沒想到這裡也有，雖然沒福岡吃到這麼美味，但也很可以啦。

辣炒牛三寶

這道才是讓我們全場為之驚艷不已的辣炒牛三寶！真的夭壽好吃欸，微辣鹹香夠味，牛三寶本身也處理的很好，超愛。

這其實已經是N訪了！每次朋友來，加上營業時間直到深夜，為了可以盡情吃喝與聊天，我都直接推薦吃這家最安全，哈。總之桃園最有名的居酒屋，這家肯定榜上有名，身為桃園人必吃。

小料理食事處

地址：桃園市桃園區建國路131號

電話：033628566

時間：17:30–01:00

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文章來源：Mika出走美食日誌 FB：Mika出走美食日誌

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