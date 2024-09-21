桃園人圓夢了！「唐吉訶德」下一站插旗桃園 店址、開幕時間首曝光 在地人開揪逛爆
桃園人歡呼！唐吉訶德下一站插旗桃園，將原汁原味的在地零食、生鮮熟食與日常用品帶到桃園統領百貨，提供桃園人最日式的消費體驗。消息一曝光後，即吸引在地網友嗨道「天啊逛爆」、「不用去台北了」、「近距離圓夢」。
統領廣場轉發一條最新消息，預告唐吉訶德在台第6間分店將進駐桃園，更透露會加入桃園限定的新創主題，以及專屬統領店的開幕優惠，引來桃園人的視線與期待聲浪，紛紛表示「哇，居然來了」、「不錯啊，有總比沒有好」。目前開幕日期暫定為12月初，選址就在統領廣場地下一樓。而最新的開幕消息請鎖定udn旅遊美食頻道，屆時將有更完整的新訊報你知。
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