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4 間桃園全身按摩店，放鬆舒壓就來這！

聯合新聞網／ 七分之二的探索
圖 / 七分之二的探索
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在現代快節奏的生活中，按摩幾乎已成為許多人的生活必需。這次七分之二的探索從交通、環境、手法、態度等面向，全面評比 4 間桃園按摩推薦店家，快來看看哪間適合你。

圖 / 澤也東方養生莊園
圖 / 澤也東方養生莊園

圖 / 澤也東方養生莊園
圖 / 澤也東方養生莊園

1. 澤也東方養生莊園

🏠地址：桃園市桃園區中正路979號

🕰營業時間：週一至週日 10:00-02:00

💸價格：腳底按摩 $900-$1,850 ，指壓 $900-$2,300，油壓 $1,950-$2,500

為於桃園藝文特區的澤也東方養生莊園，是從台北開來的全身按摩 SPA 會館。服務項目包括腳底按摩、指壓、油壓、臉部美容、耳燭舒壓等。

其中指壓按摩套餐包含 50 分鐘的腳底按摩和 60 分鐘的全身指壓，還有送 10 分鐘的肩頸按摩，非常划算！泡腳水會加入海鹽及木酢液、腿部按摩的躺椅也可調整椅背，全身按摩除了手指的按壓和揉捏，師傅還搭配拍打、拉筋等手法，推薦給想要一次享受腳底和全身按摩的人。


圖 / 豪足足體養生會舘
圖 / 豪足足體養生會舘

圖 / 豪足足體養生會舘
圖 / 豪足足體養生會舘

2. 豪足足體養生會舘

🏠桃園館：桃園市桃園區中正路685號

🕰營業時間：24 小時營業

💸價格：足浴+腳底按摩 $700 / 40 mins，足浴+全身指、油壓 $1,900 / 2h

24 小時營業的豪足足體養生會舘位在中正路上，距離桃園火車站騎車約 10 分鐘。店內共有 5 層樓，房型從個人、雙人到三人床不等。主要提供桃園腳底按摩、全身指壓、專業油壓，另有提供臉部保養、去角質、掏耳及刮痧等服務。另外，事先透過 LINE 預約還可以折扣 $50。

豪足足體養生會舘內師傅超過 20 位，各個經驗豐富，除了技法純熟外，力道控制、局部舒壓等需求都能完全滿足，顧客也可以在全身按摩中加入刮痧服務！最棒的是，療程結束後，店內有提供免費滷肉飯、3 種以上口味厚片及冰熱飲料等點心，顧客可以選擇自己想要的份量，幾乎可說是在桃園全身按摩店家中點心品項最豐富的選擇。


圖 / 御手足悦按摩養生會館
圖 / 御手足悦按摩養生會館

圖 / 御手足悦按摩養生會館
圖 / 御手足悦按摩養生會館

3. 御手足悦按摩養生會館

🏠桃園館：桃園市桃園區三民路二段272號

🕰營業時間：週一至週日 10:00-06:00

💸價格：腳底按摩 $988 / 1h，全身按摩 $988-$1,838 / 1-2h

御手足悅按摩養生會館位於三民路上，鄰近朝陽森林公園。館內兩層樓提供十來個腳底按摩位置及 14 間全身按摩套房服務。店內求中式穴位按摩手法，會用 10 分鐘中藥足浴+肩頸按摩暖身，並提供腳底按摩、指壓、油壓等選擇，也可加購修足、掏耳、洗眼睛等包套行程。

全店有近 50 位師傅輪班，各個師傅手法專業，網友們都讚譽有加。若親友們一同前往，還能選擇 2-4 人套房包廂，一起來個深層放鬆。按摩課程結束後，下樓還可以享用招牌套餐：滷肉飯＋排骨山藥湯＋養生茶，說是被按摩耽誤的小吃店都不為過！


圖 / 木築調理養生館
圖 / 木築調理養生館

圖 / 木築調理養生館
圖 / 木築調理養生館

4. 木築調理養生館

🏠桃園館：桃園市桃園區中山北路236號

🕰營業時間：週一至週日 09:00-01:00

💸價格：腳底按摩 $850，全身指壓 $950 / 1h，全身油壓 $1,350 / 90mins

木築調理養生館位於桃園中山北路上，鄰近桃園國中。店內提供全身指壓、油壓、腳底按摩和刮痧等服務。另外，腳底按摩的沙發採用頂規訂製加大製作，且座椅之間有網紗簾隔絕隱私。二樓有近十間獨立房間，房內也附有鏡子、梳子和衛生紙等用品。

其中 90 分鐘的全身油壓按摩，師傅會先進行約 20 分鐘左右的全身指壓，才會進入油壓環節，按摩時也多次細心詢問力道、是否需要加強的部位，手法純熟！整體來說，木築調理養生館的服務非常周到，是在社區型按摩店家中少見的高品質服務，且價格親民，適合有預算考量的小資族。


延伸閱讀>>【桃園按摩推薦】指壓油壓一次享受！6 間桃園全身按摩會館評比

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