來去苗栗露營吧！10間苗栗超人氣「豪華露營區」推薦

苗栗擁有美麗的自然景觀和豐富的戶外景點，是露營愛好者的天堂！無論是喜歡山林、溪谷，還是海邊，苗栗露營區都有你適合的選擇～

苗栗露營區各具特色，無論你是喜歡山林、水庫還是溫泉，都能找到適合的地方，從豪華露營、親子露營到露營車住宿都一應俱全。本篇文章推薦你10間位在苗栗露營超人氣露營區，快跟著編輯推薦來一趟愜意地露營旅行吧！





苗栗露營區推薦地點

走一趟說走就走的露營旅行，苗栗露營免搭帳懶人露營、豪華露營、網美露營、親子露營，又或是入住露營車住宿的露營區推薦，本篇文章編輯精選了位在苗栗的10間超人氣豪華露營區，想到苗栗露營的你，快快收藏本篇文章，揪親朋好友一起去放鬆度假吧！





苗栗露營 親子露營推薦

# 苗栗親子露營推薦 - 自然圈農場

▲苗栗露營推薦——自然圈農場 （圖／Tripbaa趣吧！旅遊平台）

自然圈農場位於苗栗卓蘭，鯉魚潭旁高地，屬於現代探險者的夢之國度，這裡匯集各處旅人們對自然的好奇心與期待，用原野的共感靈魂，沈浸、鬆軟的置身於此，享受由國度職人用心打造的風格地景：澳式溫帶、多肉曠野、熱帶雨林、北歐冰柏、美學農田。每一區空間，僅接受一組客人入住，不僅保有隱密的隱私空間、更能舒適地與朋友/家人聚會探險吧！將身心流放，用五感感受世界。

地點：苗栗縣卓蘭鎮西坪36-20號

入住時間：15:00

退房時間：11:00

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＃苗栗親子露營推薦 - 赫利豐岳露營區

▲苗栗露營推薦——赫利豐岳露營區 （圖／Tripbaa趣吧！旅遊平台）

苗栗赫利豐岳露營區在海拔約330公尺，離南庄老街約1.2公里處，往營區爬升的路約1公里，往上慢慢開約5分鐘可到達。園區內飼養4隻法拉貝拉寵物馬，1隻迷你馬，2隻麝香豬，9隻亞達伯拉象龜、2隻蘇卡達象龜、1隻不請自來的澤龜、魚池一堆魚、1對鴛鴦、2隻鴨、4隻鵝，還有遊樂設施沙坑及黑板、遊園步道、戲水池，非常適合親子活動喔！

地點：苗栗縣南庄鄉西村大屋坑32之6號

入住時間：10:00

退房時間：14:00

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#苗栗親子露營推薦 - 山川密境露營區

▲苗栗露營推薦——山川密境露營區 （圖／Tripbaa趣吧！旅遊平台）

山川密境六星純白美學，你會愛上這一切～山川密境給你六星級的無敵享受，森林中絕美的網美場景，微笑新天堂即將誕生！營區內提供五星級原木乾濕分離浴廁。山川密境更是貼心提供親子遊憩最佳設施、天空藍雙滑道、兒童安全戲水池、大草地讓小朋友遊憩，提供全新專屬兒童大型遊樂器材，適合親子露營。

營地旁淺淺小溪流，內有各式溪魚、螃蟹、溪蝦，自帶小網子總能有非常多的收穫，露營區距離南庄老街約5分鐘，3公里即可到達，可體驗逛逛老街，輕輕鬆鬆苗栗半日遊。

地點：苗栗縣苗栗市南庄鄉南江村東江1鄰9號

入住時間：13:00

退房時間：11:00

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苗栗露營 豪華露營推薦

#苗栗豪華露營推薦 -小日子露營區

▲苗栗露營推薦——小日子露營區 （圖／Tripbaa趣吧！旅遊平台）

生活偶爾的留白，就讓小日子露營區的悠閒自得填滿吧！小日子露營區提供一個專屬的場域，網美最夯的鐘型帳，喝酒談心的炊事帳，還有夕陽，夜景，盡收眼底的制高點觀景台，輕鬆寫意，有夠Chill！第一次露營，就是想要美美的來，再帶著滿滿的美照回家？不擔心，所有露營裝備我們都準備好了！遇到大小問題，露營管家也24小時stand by了，為的就是讓大家有一個愉快的露營初體驗。除此之外，交通很便利，苗栗公館交流道下10分鐘可抵達，鄰近市區好採買！

地點：苗栗縣公館鄉尖山74-1號

入住時間：夏季15:30 / 冬季15:00

退房時間：11:00

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#苗栗豪華露營推薦 -夏綠蒂露營區

▲苗栗露營推薦——夏綠地露營區 （圖／Tripbaa趣吧！旅遊平台）

夏綠地露營區隱身在苗栗的大湖鄉東興村小邦，隸屬馬那邦山境內一隅，2023夏綠地風格露營區全新開幕，慶開幕下單贈一泊二食BBQ晚餐食材以及早餐，海拔680M比平地舒適的溫度，夜景星空、夕幕晚霞、皓茫雲海和關刀山延綿遼闊的山景視野盡收在眼底。

地點：苗栗縣大湖鄉東興村小邦2鄰34-10號

入住時間：15:00

退房時間：11:00

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#苗栗豪華露營推薦 -桃樂絲露營區

▲苗栗露營推薦——桃樂絲露營區 （圖／Tripbaa趣吧！旅遊平台）

桃樂絲免裝備露營區，提供 24 小時暖心管家服務及齊全露營用具。行李大包小包？帳篷不知道怎麼搭？準備食材好麻煩？煩惱通通去去走！三五好友揪起來，一起來輕鬆享受時下最熱門的免裝備露營吧！包袱丟一邊，只管盡情歡笑玩耍，從兩天一夜的露營體驗中，重新獲得滿到快要炸開的能量。

桃樂絲露營區，取名自童話故事《綠野仙蹤》女主角，這裡沒有漫漫旅程和邪惡女巫，但卻處處充滿著意想不到的「驚喜」與「冒險」元素。桃樂絲就像是鑲嵌在小山坡上的寶藏，營區面向正西方，坐擁夕陽第一排，每分每刻都有不同景致，更可暢享城市夜景秀及大自然美景。

地點：苗栗縣公館鄉尖山村尖山40號

入住時間：夏季15:30 / 冬季15:00

退房時間：11:00

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#苗栗豪華露營推薦 -浮岸別境

▲苗栗露營推薦——浮岸別境 （圖／Tripbaa趣吧！旅遊平台）

BUAN BYACING為泰雅族語（音似中文浮岸別境），意旨「晨星月光的群聚之地」。在苗栗山林之間還未被光污染的環境之下，入夜時浩瀚的星光隨而灑下的地貌風景，BUAN BYACING也代表著聚集著每一個擁有優秀人格特質的夥伴、聚集著每一個美好的瞬間、聚集著希望、聚集所有好事的聚落。

浮岸別境BUAN BYACING｜懶人露營＆部落體驗、一泊三食、附移動式三合一冷暖氣及除濕。位於苗栗縣泰安鄉，交通需自駕，Google map導航輸入「浮岸別境BUAN BYACING」，即可抵達。本園區設有六頂6米大神殿帳，適合舉辦各種活動、情侶、家庭旅遊！

地點：苗栗縣泰安鄉中興村5鄰司馬限19號

入住時間：15:00

退房時間：11:00

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苗栗露營 露營車住宿推薦

#苗栗露營車住宿推薦 - 川夏野奢露營區

▲苗栗露營推薦——川夏野奢露營區 （圖／Tripbaa趣吧！旅遊平台）

川夏野奢露營區距離苗栗南庄老街僅5～10分鐘車程。來南庄感受這裡的好空氣，天晴看美麗的星空，天陰看嵐嵐的山景，天雨看濛濛美的營區，我們雖然不需經過蜿蜒陡峭的山路，一樣能享有山林的寧靜與芬多精，自由搭配的輕奢露營，來川夏別忘了時時仰望星空哦～

地點：苗栗縣南庄鄉福南17鄰50號

入住時間：15:00

退房時間：11:00

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#苗栗露營車住宿推薦 - 只今漫漫 里山露營

▲苗栗露營推薦——只今漫漫 里山露營 （圖／Tripbaa趣吧！旅遊平台）

只今漫漫露營基地位於苗栗縣西湖鄉高埔村，基地附近由水稻田、耕地、果園、灌溉用池塘、溝渠、村落等里山地景與銅鑼窯業、竹森社區等在地產業/文化/居民所組成的複合式農村生態，讓我們的露營場域具備淺山生物多樣性與環境永續發展的創生優勢。

只今漫漫露營基地以多款客製化露營車與豪華帳篷為旅人提供免裝備露營選擇，融入建築設計細節打造集結工業與生態平衡，更透過森林療癒與地方生活提案等活動企劃，滿足旅人在外觀設計、室內佈置與客房服務獲得獨一無二的旅宿體驗。

地點：苗栗縣西湖鄉高埔村筧窩7-1號

入住時間：15:00

退房時間：11:00

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#苗栗露營車住宿推薦 - 蘇維拉莊園

▲苗栗露營推薦——蘇維拉莊園 （圖／Tripbaa趣吧！旅遊平台）

蘇維拉莊園位於苗栗南庄，地點在群山環繞、山嵐漫漫的夢幻森林莊園中，在這裡你可以享受自然美景擁抱的Chill時光～只要帶上簡便的行李，就能舒適地體驗淬煉出的露營美好，獨特的豪華露營區、輕奢帳篷豪華露營，就等你來放鬆度假囉！

地點：苗栗縣南庄鄉353苗栗縣南庄鄉四灣15鄰92號

入住時間：15:00

退房時間：11:00

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