桃園人衝！「放假囉！來慈湖」　全新水舞雙重奏壓軸登場

「放假囉！來慈湖」現場各項活動。 圖：桃園市政府觀光旅遊局／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】慈湖紀念雕塑公園與慈湖停車場於去年完成優化，首波「2023慈湖夜來香」活動，以懷舊復古情境搭配經典水舞展演，讓慈湖夜間觀光重新升溫，帶領大家重溫慈湖夜間水舞光影魅力！

▲日間水舞。 圖：桃園市政府觀光旅遊局／提供

今年慈湖觀光質感再升級，以嶄新的概念「放假囉！來慈湖」打造主視覺及主題，傳達「健康、創新、文化、戶外、自然」形象，一到假日就聯想到慈湖踏青遊玩，活動主打七夕與中秋兩大傳統節慶的浪漫元素並結合「水舞」、「光影」、「火舞」等表演，透過光、音樂與慈湖環境的完美融合，帶給大家視覺與聽覺的雙重饗宴。

慈湖水舞9月壓軸登場 日夜雙版本打造慈湖夢幻魅力

桃園市政府觀光旅遊局（簡稱觀旅局）推出「放假囉！來慈湖」，從8月起每週末與民眾相約慈湖 Fun 一下，活動大受好評！許多街頭藝人也加入假日週末演出的行列，讓慈湖更顯精彩豐富，民眾白天可以到大溪、龍潭等周邊景點走走，晚上再到慈湖欣賞繽紛的燈光水舞秀。

而民眾敲碗已久的「夢幻水舞秀」於9/13-9/17中秋節慶週重磅登場！今年的水舞秀首度推出日間與夜間雙版本，日間水舞秀以交響樂為背景，在百變水舞噴泉的放射搖擺下，水花、落日餘暉、自然景觀交錯生成最純粹經典懷舊的水舞表演；到了夜間，會以浪漫甜蜜輕快的組曲為背景，除了搖擺噴泉以外，更結合雷射、燈光、光雕、水幕等科技元素，讓月下水舞更添夢幻風采。

周柏吟局長表示：「慈湖紀念雕塑公園是一個全齡適宜的休憩公園，長久以來水舞燈光秀就是慈湖的夜間觀光特色，今年更嘗試推出『日夜夢幻水舞雙重奏』，藉由不同音樂曲目搭配不同水舞律動、變化，讓民眾在同一天可以看到日夜不同的慈湖水舞風貌！活動結束後也會持續招募街頭藝人、表演團體及攤商市集，歡迎他們週末假日到慈湖表演與擺攤，創造慈湖成為新亮點！」

▲閃耀愛情區。 圖：桃園市政府觀光旅遊局／提供

假日表演陣容加強 集章打卡、中秋猜謎現場好禮讓你拿拿拿

除了壓軸水舞秀登場外，9月每個週末假日的表演節目陣容也更加豐富多元，從早玩到晚包含五舞太鼓團、原林藝術舞集、Aim Dual 樂團、享頑樂團、花漾樂團、Joy Life 藝術舞團、大嵙崁絲竹樂團、魔術師小魔等知名藝術團體，還有火舞、特技、吉他彈唱、薩克斯風、小提琴、爵士鼓、歌唱等多組街頭藝人共襄盛舉；現場還有集章贈獎、打卡好禮、DIY 手作體驗等活動。

▲萌兔登月區。 圖：桃園市政府觀光旅遊局／提供

兩波網路抽獎活動陸續開跑 有機會抽旅宿券、吹風機等大獎

「放假囉！來慈湖」線上抽獎活動開跑囉！只要至樂遊桃園 FB 或 IG 完成指定任務，即可獲得抽獎資格，獎品有一泊二食旅宿券、吹風機、烤肉用具組、掛脖風扇，活動詳情可至「樂遊桃園」官方 FB 及 IG 查詢。

活動期間，觀旅局還安排免費接駁車藍線與綠線，藍線自北橫遊客中心（經國紀念館）站至慈湖導覽站，綠線接駁車則自大溪橋頭停車場站至慈湖導覽站，自行駕車前往的民眾，建議停放於北橫遊客中心或大溪橋頭停車場，再搭乘藍線或綠線免費接駁車抵達會場。藍、綠線接駁車開車時間為9/14、9/15、9/17 14:30-20:30（藍線另額外加開9/7、9/8、9/13同時段）；此外，遊客也可以多加利用「台灣好行」及市區公車前往慈湖。更多活動資訊，請至「放假囉！來慈湖」活動官網及「樂遊桃園」官方 FB 查詢。

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