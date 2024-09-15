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彰化肉圓有對手！到苗栗苑裡不吃可惜的「老字號肉圓」 在地人最愛「軟Q外皮+靈魂甜白醬」超涮嘴

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／IG@mirumo0201授權
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肉圓控請筆記！彰化肉圓十分出名，但其他縣市也有厲害的肉圓，像是苗栗苑裡這家老字號肉圓，口感以軟Q為主，搭配甜白醬和蒜泥更是加分，饕客大多還會點香腸配著吃，許多網友都推薦有到苑裡一定要來吃看看。

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苗栗苑裡開業超過50年的老字號肉圓「金光肉圓」受到在地人與遊客喜愛，肉圓一顆40元，有別於彰化脆皮肉圓，外皮主打軟Q，靈魂醬料甜白醬更是一絕，味道甜中帶鹹，肉餡裡除了有紮實的瘦肉外，還能吃到脆口的竹筍，口感層次多，傳統口味也成為吸引饕客到訪的最大亮點。

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此外，店家的香腸也有不少擁護者，屬於帶有明顯酒香的類型，網友分享「很懷舊 像以前家長輩做的香腸的味道」、「香腸配蒜頭很有風味」。如有路過或剛好到苑裡玩，不妨嘗試看看在地飄香多年的老味道喔。

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金光肉圓

地址：苗栗縣苑裡鎮新興路6號

營業時間：8:00-21:30

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懷舊 肉圓 醬料 饕客

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