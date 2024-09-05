自然美景像畫布！ 竹南假日之森「愛心樹畫框」隱藏版絕美打卡點 同框夕燒.風車.海景一次捕捉
超唯美的自然景色！ 位於苗栗竹南龍鳳漁港一帶的「竹南濱海森林遊憩區」，有一處防風林場景，剛好圈成一個「愛心樹」場景，拍照時將遠方的大海、風車、夕陽等美景一同入鏡，能拍下如自然畫框般的神奇美照，假日就來追竹南隱藏版絕美打卡景點吧！
「竹南濱海森林遊憩區」位於苗栗竹南龍鳳漁港以南至中港溪口一帶，由南到北分別為長青湖、長青之森、親子之森、假日之森，其中假日之森有一處宛如「愛心樹畫框」拍照點，讓遊客們捕捉自然美景！
「愛心樹畫框」可以拍攝到人們走向沙灘的美景，加上遠方湛藍海景和巨大風車，或有時傍晚搭上夕陽斜影，輕鬆就能拍出宛如畫作般的美照。當颱風來臨前夕，還能拍到多變的夕燒、火燒雲等特殊景色，與愛心樹搭在一起，滿滿地畫作意境感就出來了。
穿越森林後還可在海邊玩水上運動和衝浪，在沙灘上因應不同的潮汐和風力，除了欣賞落日美景，還有機會拍攝到夕陽剪影、天空之鏡等浪漫美景畫面！
假日之森「愛心樹畫框」
地點：苗栗縣竹南鎮 (座標：24.694834518590454, 120.8537046694872)
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言