自然美景像畫布！ 竹南假日之森「愛心樹畫框」隱藏版絕美打卡點 同框夕燒.風車.海景一次捕捉

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／IG@apple690523、IG@laiyuping9520授權
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超唯美的自然景色！ 位於苗栗竹南龍鳳漁港一帶的「竹南濱海森林遊憩區」，有一處防風林場景，剛好圈成一個「愛心樹」場景，拍照時將遠方的大海、風車、夕陽等美景一同入鏡，能拍下如自然畫框般的神奇美照，假日就來追竹南隱藏版絕美打卡景點吧！

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「竹南濱海森林遊憩區」位於苗栗竹南龍鳳漁港以南至中港溪口一帶，由南到北分別為長青湖、長青之森、親子之森、假日之森，其中假日之森有一處宛如「愛心樹畫框」拍照點，讓遊客們捕捉自然美景！

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「愛心樹畫框」可以拍攝到人們走向沙灘的美景，加上遠方湛藍海景和巨大風車，或有時傍晚搭上夕陽斜影，輕鬆就能拍出宛如畫作般的美照。當颱風來臨前夕，還能拍到多變的夕燒、火燒雲等特殊景色，與愛心樹搭在一起，滿滿地畫作意境感就出來了。

圖／IG@laiyuping9520授權
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穿越森林後還可在海邊玩水上運動和衝浪，在沙灘上因應不同的潮汐和風力，除了欣賞落日美景，還有機會拍攝到夕陽剪影、天空之鏡等浪漫美景畫面！

圖／IG@laiyuping9520授權
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假日之森「愛心樹畫框」

地點：苗栗縣竹南鎮 (座標：24.694834518590454, 120.8537046694872)

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