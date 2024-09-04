唐老鴨90歲了！滿意度超頂的「Xpark x 迪士尼」主題特展倒數中 加碼「同行者9折」拍爆10個療癒打卡點

捕捉唐老鴨可愛身影！Xpark暑期特展「Let’s Xparty！九十要派對！」請到大小朋友都喜歡的唐老鴨駐點，不僅有超夯的迪士尼打卡點，還有限定套票周邊商品。展期至9/30，現在加碼再推「9折購票」活動，不論是還沒去或想再訪的朋友都可以把握一波。

圖／Xpark粉絲專頁

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暑期結束不憂鬱！Xpark特展「Let’s Xparty！九十要派對！」打造療癒的迪士尼世界，自開展起就吸引許多人造訪打卡。而特展接近尾聲，Xpark特別推出優惠活動，即日起至9/30，購買「唐老鴨90周年派對活動套票」，同行者即可在官方售票系統以9折價格購入一般門票，一張套票最多3名享優惠，快揪團去找迪士尼小夥伴度過美好時光。

圖／Xpark粉絲專頁

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「Xparkｘ迪士尼」主題特展擁有超高人氣，唐老鴨與迪士尼好友們帶來歡樂氛圍，館內有LINE互動遊戲體驗、多達10個繽紛又可愛的迪士尼打卡點，以及沉浸式AR濾鏡和打卡領取限量唐老鴨90周年系列防水貼紙等，購買活動套票更多了唐老鴨娃娃證件零錢包及完成任務即贈的90周年香氛片，鐵粉收心再衝一趟。

圖／Xpark粉絲專頁

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Xpark暑期特展【Let’s Xparty！九十要派對！】

活動期間：～9/30

活動連結：https://www.xpark2024.com/