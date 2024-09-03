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2024桃園地景藝術節「迴龜」啦！感受眷村、自然療癒之美

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(圖片來源:2024桃園地景藝術節)
(圖片來源:2024桃園地景藝術節)

▲圖片來源:2024桃園地景藝術節
▲圖片來源:2024桃園地景藝術節

【2024桃園地景藝術節】今年落腳龜山區，匯集在地特色及故事，以「迴．龜」為題。「迴」呼應龜山的丘陵地形，形成大小不同的坑谷，使地方的記憶在山谷間迴盪。「龜」音同「歸」亦有聚、合併之意，如同坑谷間容易形成聚落，匯聚人群。

▲圖片來源:2024桃園地景藝術節
▲圖片來源:2024桃園地景藝術節

▲相約玉泉町。(圖片來源:2024桃園地景藝術節)
▲相約玉泉町。(圖片來源:2024桃園地景藝術節)

活動結合龜山地景與人文產業發展特色，展區分為「上龜山」桃園酒廠、長庚醫院轉運站、機捷A8站、機捷A7站、體育大學，以及「下龜山」中正公園眷村故事館及憲光二村等地。以藝術創作跨越龜山坑谷，串聯上下龜山兩大展區，開創「地景藝術」的「坑谷」(Valley)聚落！

▲遇見魚。(圖片來源:2024桃園地景藝術節)
▲遇見魚。(圖片來源:2024桃園地景藝術節)

▲酒之籽。(圖片來源:2024桃園地景藝術節)
▲酒之籽。(圖片來源:2024桃園地景藝術節)

▲大型光雕音像表演 「量子繪景- 若水」。(圖片來源:2024桃園地景藝術節)
▲大型光雕音像表演 「量子繪景- 若水」。(圖片來源:2024桃園地景藝術節)

同時匯聚國內外以及桃園在地藝術家，聚納多元的藝術展演型態，將藝術作品、社區小旅行、表演活動、展覽與推廣等，融入龜山地區地理、歷史、人文的故事情節，整合在地科技、醫療、產業聚落資源，讓「藝術川流。歸聚桃源」打造桃園「人文藝術之谷」。「迴。龜」，循著迴盪山谷間的記憶，一起回到龜山，彼此相聚。

▲龜吉拉的守護。(圖片來源:2024桃園地景藝術節)
▲龜吉拉的守護。(圖片來源:2024桃園地景藝術節)

▲林純用、楊海茜、翁榮燦X嶺頂社區發展協會。(圖片來源:2024桃園地景藝術節)
▲林純用、楊海茜、翁榮燦X嶺頂社區發展協會。(圖片來源:2024桃園地景藝術節)

9/14至9/15空下你的時間，兩天皆有「街頭藝術嘉年華」&「文創市集」，一起來感受藝術與科技擦出的火花吧！

9/14邀請臺灣演出及創作能量最為豐沛的樂團之一【狂美交響管樂團】，安排國內外知名、耳熟能詳的「動漫、卡通」曲目，推出兼容經典與創新之創作，以精湛演奏技術及合奏默契，將優質的管樂藝術推廣給大眾，將在桃園酒廠與各位朋友見面。9/15為你帶來【汲音交響管樂團】突破管樂的極限，創新前所未有的演出方式「無圍牆美術館」與「交響走出音樂廳」相結合，使美學能夠傳達至桃園的每個角落。【大地華園劇團】經典戲碼《真命天子》在壽山巖觀音寺隆重登場桃園為傳統文化打造舞台，為你帶來高品質的戲曲演出。

▲圖片來源:2024桃園地景藝術節
▲圖片來源:2024桃園地景藝術節

9/21【軒宇樂集】致力製作嶄新音樂作品，持續結合古典音樂與在地文化和現今社會之鏈結，在桃園藝術深厚的文化淵源中，透過音樂烙印前輩的足跡。9/22邀請到嘻哈唱跳樂團【火星渾蛋】，2015搖滾台中搖滾大賽冠軍【丘與樂】讓現場HIGH到最高點！讓現場搖滾動起來，給你最具爆炸力的感受，用最真誠的態度感動觀眾，次次演出都獲得好評，千萬不要錯過！

▲圖片來源:2024桃園地景藝術節
▲圖片來源:2024桃園地景藝術節

【2024桃園地景藝術節】

地點：桃園酒廠、桃園機場捷運A7及A8站、長庚轉運站、體育大學、憲光二村、眷村故事館、中正公園

日期：2024/9/13至2024/9/29

時間：09:00-21:00


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