竹北景點行程懶人包！房間內有KTV超嗨 在地人推薦周邊美食一次看

竹北什麼地方可以唱歌？房間內就有KTV包廂？！今天愛麗森來分享，讓你意想不到，竹北竟然可以這麼好玩的超嗨行程！不管是情侶約會或是家族旅遊，都可以直接複製這篇行程懶人包喔！

竹北住宿 | 璽悅旅館，房間裡可以唱KTV的旅館

之前聽朋友說竹北很難找到唱歌的地方，後來我上網查發現H Motel璽悅旅館，竟然就有KTV歡唱房！而且還有六大主題房型，每間都有不同的風格，設備也很高級，迫不及待馬上來瞧瞧！

交通指南

| 開車路線 |

國道一號下竹北交流道，往芎林方向→光明六路東一段向左轉→進入莊敬北路向左轉→進入中山路116號，即到達璽悅精品旅館。

| 大眾運輸 |

高鐵停靠站：竹北站

火車停靠站：臺鐵竹北車站

到站需轉搭其他大眾運輸→ 計程車 / YouBike

【外觀及車庫】

璽悅旅館醒目的外觀非常好找，典雅大氣的裝潢，給人很時尚的印象，從車道進入後，服務人員態度非常親切，難怪google評價好多旅客都大讚想再來訪。

這邊的車庫設計也很貼心，超寬敞的停車空間讓你可以安心停放愛車，這點就讓愛車的小幫手讚不絕口，哈哈！

一樓車庫除了常見的取餐檯，竟然還有特斯拉充電樁！

【房型導覽】

浪漫主義房 / 祕密花園

這間房型非常適合約會或是閨蜜出遊，紅色系的裝潢搭配拱型大鏡子十分浪漫！還有超大的化妝台，床邊就有儀式感拉滿的香氛燭台，很適合紀念日來這邊慶祝！

衛浴空間寬敞舒適，乾濕分離淋浴間、超大雙人圓形浴缸、TOTO免治馬桶，空間設計時尚，而且設備很新很高級喔！

洗手乳聞起來很香，我好奇問了經理才知道，原來這邊使用的沐浴品包含洗手乳、沐浴精、洗髮精都是跟五星級飯店同款的！難怪，香氛控我一聞就覺得是高級香阿~更讓人驚喜的是，竟然有dyson吹風機！（房型限定，訂房時可以詢問喔！文末有訂房官方Line）

這間也是有歡唱設備的！住宿+歡唱+泡湯一應俱全，超適合懶人，不想要在外面跑來跑去，就很適合來這邊放鬆一日遊。

歡樂影音房 / 迷霧叢林

璽悅旅館的特色就是房型有不同的主題風格，前面看的是浪漫風格的祕密花園，這間是綠色系時尚清新的叢林風，我覺得很適合跟朋友、家人來住或是休息歡唱KTV喔！

綠色大沙發就像把KTV包廂搬進房間裡，獨享整個大包廂的感覺真的很讚！尤其是床就在旁邊，唱累了原地洗洗睡，也可以小酌，不用擔心開車的問題。(*未滿18歲禁止飲酒)

不想唱歌的話，也有VOD隨選視訊喔！歡繞音響聲光效果超讚！

唱到肚子餓也不怕，宵夜泡麵、飲料都幫你準備好了！泡麵口味超經典，真的很懂台灣人口味！

還貼心準備了日本進口的泡湯塊！

璽悅總裁行館 / 御璽

來開箱最大最豪華的璽悅總裁行館囉！想要辦慶生派對、求婚、紀念日慶祝的朋友，一定要收藏好！如果有派對需求，這邊一樓車庫還可以擺放兩張大圓桌，可以容納20個人喔！而且備有唱歌專用投影布幕，沒錯~這裡也可以唱歌喔！(如果有需要在一樓車庫使用歡唱設備，需要提前跟櫃台預訂喔！)

想像在這邊辦慶生、求婚派對，一定超浪漫感人！

我還跟美女經理要來一張，這邊之前辦生日派對的照片給你們參考！家庭聚會或是同事聚餐歡唱也很適合阿！

總裁行館真的超氣派！很像偶像劇裡的總裁辦公室，哈哈！

而且這間還有mini bar，除了一般茶飲外，還另外提供了膠囊咖啡機喔！

有需要紅酒也可以跟櫃台預訂！

強烈推薦愛唱歌的朋友們來包下這間總裁行館休息歡唱，除了空間夠大之外，螢幕也是房型裡最大的！沙發位置也很多，非常適合聚會歡唱的地方！

這邊KTV設備真的很讚！我跟旅館經理直接在這間玩起來了，哈哈！影片有更多分享，歡迎點文章開頭的影片看更多實拍畫面喔！

旅館周邊景點 | 新竹美食 | 城隍廟必吃美食

住璽悅旅館可以去哪玩呢？首先來到大新竹，我們一定要去美食地標「城隍廟」阿！這邊推薦幾家在地人介紹，還有我自己也愛吃的美食跟你們分享喔！

林家肉圓

城隍廟的林家肉圓可以說是必吃的經典，新竹肉圓的特色就是紅糟肉，我特別喜歡這家麵皮QQ有咬勁，肉餡超飽滿，推薦一定要搭配貢丸湯，這家貢丸也很好吃，比市售冷凍的好吃太多！

莊家蚵仔煎

我喜歡煎得脆脆的蚵仔煎，也是我推薦這家的原因，而且重點是它位子夠多又有冷氣，夏天也可以吃得很開心！炒米粉搭配肉燥也很好吃，越吃越香停不下來！

林家芋泥球

就在城隍廟口，梅花雞蛋糕附近，我每次來一定會排這兩攤，不用怕找不到，因為每次來都大排長龍，早點來排才不會等太久喔！芋泥球超大顆，芋泥綿密鬆軟之外，還加入蜂蜜調味，吃得到蜂蜜香氣喔！

旅館周邊景點 | 竹北景點 | 新瓦屋客家文化保存區

住璽悅旅館還可以去竹北超好拍景點「新瓦屋家文化保存區」，這裡是台灣第一座客家文化保存區喔！除了有古蹟建築還有自然生態，全天開放的免費景點，很適合全家來走走。

新瓦屋必拍場景之一就是這個荷花池，怕熱的話可以早一點來，人也比較少比較好拍喔！

新瓦屋故事館也是必拍的古蹟建築，有時間的話可以進去裡面逛逛，有一些互動裝置跟影片，介紹客家文化還有早期的生活樣貌喔！

除了傳統建築，這邊也融入一些新潮的文創商店，像是「或者書店」除了是書店也有展覽，還有提供餐食喔！

旅館周邊景點 | 竹北景點 | 遠東百貨竹北店

璽悅旅館距離竹北遠百只有不到10分鐘車程！超級方便！不想在外面跑景點的話，到這裡購物、吃美食、玩樂，也可以待上半天。

遠東百貨竹北店最具特色就是以客家圓樓為概念設計的建築，內部也充滿客家文化的元素，同時融入創新設計，一定要來這個中庭欣賞一下。

竹北遠百也是美食重鎮，匯集多家知名餐廳，住璽悅旅館第二天退房後就可以來這邊午餐，逛一下午再買些伴手禮回家，輕鬆愜意的旅程！

H Motel璽悅旅館

地址：新竹縣竹北市中山路116號

交通指南

| 開車路線 |

國道一號下竹北交流道，往芎林方向→光明六路東一段向左轉→進入莊敬北路向左轉→進入中山路116號，即到達璽悅精品旅館。

| 大眾運輸 |

高鐵停靠站：竹北站

火車停靠站：臺鐵竹北車站

到站需轉搭其他大眾運輸→ 計程車 / YouBike

文章來源：ALLISONBEAUTYCLASS愛麗森的變身教室 FB：愛麗森的變身教室

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