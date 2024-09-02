搗蛋登場！竹縣盛典「秋遊星夜季」首度移師六福村

【旅奇傳媒/編輯部報導】今年「最搗蛋」的秋季音樂派對就在新竹縣政府舉辦的「2024秋遊星夜季 萬聖奇幻派對」，將於9/7-9/8在六福村主題遊樂園盛大舉辦。新竹縣長楊文科宣布，今年活動首度攜手六福村，活動兩日16:30開放免費入園（停車仍須收費），並邀請人氣天團「五堅情」成員邱鋒澤、金曲樂團宇宙人、實力創作女聲魏嘉瑩、以及獨立樂團原子邦妮等超強卡司輪番演出，準備嗨翻竹縣。

▲新竹縣音樂盛典「秋遊星夜季」首度移師六福村。 圖：新竹縣政府交通旅遊處／提供

「秋遊星夜季」日前在新竹縣府大廳舉辦記者會，由人氣雙人組合「好樂團」為活動揭開序幕，演唱〈我把我的青春給你〉，動人旋律讓縣長楊文科耳目一新，力邀大眾一起到六福村參與秋遊星夜季，欣賞好歌、好樂團。好樂團在今年陸續發行了〈鼻子〉、〈埋〉等不同風格的新單曲，並預告接下來9月也會有新單曲釋出，記者會現場精彩演唱，讓觀眾先睹為快。

▲「秋遊星夜季」音樂會活動首日，「好樂團」將登台演出。 圖：新竹縣政府交通旅遊處／提供

秋遊星夜季活動已邁入第4屆，每年規劃不同主題，帶給各地遊客全新感受，是許多人必遊的秋季音樂盛典。今年更首度移師六福村主題遊樂園舉辦，以萬聖奇幻派對主題，布置3米高、身穿吸血鬼披風造型的皮皮獅氣偶，以及好客小精靈和發光互動氣球裝飾，點亮竹縣秋天的夜晚，屆時歡迎遊客來拍照打卡，現場還有超過30攤市集，讓遊客享受好看、好玩又好吃的時光。

活動首日邀請王 ADEN、Jocelyn9.4.0、柏林 PoLin、王詩安及邱鋒澤等實力唱匠輪番登場，第二天則由魏嘉瑩、阿蘭 AC、好樂團、原子邦妮及宇宙人等樂團壓軸演出。竹縣超萌皮皮獅也將首度攜手六福村的吉祥物哈比、哈妮帶來精采表演。交通旅遊處長陳盈州表示，兩天活動期間，六福村特別開放民眾16:30免費入園（停車仍須收費）。除了音樂演出和市集外，周邊也規劃闖關活動，完成就有機會獲得秋遊星夜限定貼紙、鑰匙圈或螢光棒。另外，凡於活動2日入住秋遊星夜季合作旅宿，即可獲得「星夜禮包」，數量有限發完為止。

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