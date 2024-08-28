最美八月雪來了！苗栗一整片「比人高甜根子草」超壯觀　浪漫初秋大片拍好拍滿

跟著 白日夢情侶檔 於 2024-06-08 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 2 天，一共去了 19 個景點，其中包含 吳二、南庄老街、南庄老街。上次分享苗栗海線景點已經是一年前的事，其實Eason一直心裡惦記著想分享苗栗的山線景點呀！說起苗栗，曾經是票選台灣前三大無聊的縣市之一，然而對Eason來說可是個度假勝地，沒有大城市的擁擠在單純的市容下，卻藏有許多美的得讓人懷疑"這不是台灣"的景點。這裡除了有台版大峽谷，日系的小京都嵐山、神隱少女神祕隧道也都找的到，甚至連賽德克巴萊這樣的史詩及劇作都來這裡拍攝，這次就由Eason和Jennifer帶你們體驗真正的偽出國！

2024-08-23 09:00