最美八月雪來了！苗栗一整片「比人高甜根子草」超壯觀 浪漫初秋大片拍好拍滿
雪白浪花超浪漫！沒想到還是炎炎夏日氣溫，就能拍到初秋夢幻氣息的白浪景緻，一整片的甜根子草密密麻麻十分壯觀，愛追花草的朋友一定要來搶拍美景。
視覺秋意來臨！雖然氣溫仍高，但代表秋天的甜根子草已認真上崗，位於苗栗卓蘭白布帆堤防附近的甜根子草都長高了，白茫茫一片映入眼簾，稍微帶點蕭瑟卻又夢幻浪漫的氛圍感令人驚豔，如畫般的絕美風景值得走一趟。不少人看到都被美到讚嘆「好壯觀喔 秋天來了」、「好美好浪漫」、「白茫茫一片，而且比人高很多耶」。
值得注意的是，現場較少遮蔽物須注意防曬，小心不要為拍美照曬傷了。而這處景點的甜根子草高度比人高，想要拍出專屬大片就看各位的構圖技巧與拍攝手法囉。另外，還能順遊卓蘭四大水果金剛、白布帆砲台古道！
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