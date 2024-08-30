新竹溫暖文青老宅風咖啡廳！用一杯咖啡一份甜點給你擁抱生活的小確幸

新竹咖啡廳｜歲月靜好 abrazamos la vida

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位於竹北市嘉興路上的歲月靜好，距離喜來登飯店步行約5分鐘的距離。水泥牆加上木質調裝潢，像是間濃濃文青風格的老宅，鬧中取靜的地理位置，真的很符合店名，在繁華城市中的一方歲月靜好。從行動咖啡車起家，除了咖啡好喝、品類豐富之外，甜點更是讓人難以抗拒。戚風蛋糕搭配上當季水果，抹上香濃卻不甜膩的鮮奶油，真的是擄獲了不少饕客的味蕾，即使是平日的下午也有許多人，為了這份小小幸福而甘願等待。

歲月靜好環境介紹

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招牌並不明顯的歲月靜好，大多客人是慕名而來，門面是簡約的水泥牆搭配深色木框，幾抹綠意點綴再擺上一台腳踏車，充滿溫暖的文青風格，讓人感到放鬆舒適。店內的空間並不大，但是採光明亮，沒有過多的裝潢，主要以白色和木質調為主。除了一張4人座之外還有四張2人座，另外吧檯也有3個人的座位區，所以只接待4人以下的客人。老闆貼心的準備了一些書籍供客人翻閱，空間中流淌著溫柔的音樂，整體氛圍非常安靜自在。

歲月靜好菜單

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店內提供手沖咖啡、花式拿鐵、風味茶、台灣茶、奶茶、限量手作甜點等。甜點部分每天提供的品項不一定，主要是以當季水果為主，會公告在牆上小黑板，店家IG限時動態也會公告！蛋糕可預留，但僅限外帶，尤其是草莓季推出系列草莓蛋糕商品，總是吸引許多人前往品嘗。

歲月靜好餐點推薦

太陽之子愛文芒果鐵觀音茶捲

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生乳奶霜不會甜膩，搭配酸酸甜甜的芒果超絕配，蛋糕捲比較紮實，入口還有淡淡的茶香氣。

原味巴斯克乳酪

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表面透著迷人的焦糖香氣，蛋糕體濕潤綿密，介於輕乳酪跟重乳酪之間，擁有濃郁乳香與清爽的酸味，搭配咖啡剛剛好。

買醉布丁

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帶有淡淡酒香味的大人口味，布丁綿密細緻，搭配鮮奶油口感更滑順，苦甜焦糖風味讓人一口接一口。

1+1 Espresso＋cappuccino

Espresso濃縮分成兩份，一份搭配牛奶調成cappuccino很順口好喝，Espresso喝起來十分的濃郁，強烈的苦韻中又帶點酸味。

西西里

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檸檬香氣十足的清爽風味，菜單上還特別註記檸檬汁加很多，但是一點都沒有檸檬的苦澀，檸檬的香加上咖啡的微苦，夏日大推。

歲月靜好詳細資訊

店家地址：新竹縣竹北市竹北市嘉興路239號

連絡電話：03-657-6925

營業時間：12：00-19：00（週二、三公休）

交通方式：距離新竹高鐵站步行約20分鐘，若開車前往對面就有收費停車場。

注意事項：

1．無提供訂位服務，僅接待四位以下。

2．低消是一杯飲品，客滿限時90分鐘。

3．請至吧檯點餐並先買單。

4．寵物友善咖啡廳。

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