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10樓高三頭龍風箏必打卡！ 恐龍迷衝2024新竹國際風箏節「Dragon Day」 加碼夜光風箏秀、還可拿免費風箏

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／取自2024新竹市國際風箏節官網
圖／取自2024新竹市國際風箏節官網

恐龍迷準備衝了！ 2024新竹市國際風箏節於於8月31日、9月1日在新竹漁港舉行，今年以「Dragon Day」為主題，帶來一系列的龍系風箏，現場將有亞洲首次亮相的10層樓高的褐色三頭龍風箏和6公尺高巨龍地景風箏，還有台灣龍、印尼龍PK秀、大型軟體風箏、趣味造型風箏，連夜晚都有夜光風箏秀可欣賞一波，場面十分壯觀又療癒！

曾獲得2024米蘭設計大獎銀獎與美國繆思大獎金獎殊榮的「新竹市國際風箏節」，今年是舉辦八年以來首次遇到龍年，因此舉行「Dragon Day」風箏觀摩秀，有聞名全球的德國風箏藝術家Rolf，將帶來巨作三頭龍風箏及翼手龍等多款恐龍風箏；法國隊則是將擬真巨龍地景風箏空運來台展演，印尼、泰國、哥倫比亞等15支頂尖風箏團隊，一同上場爭艷！

圖／取自2024新竹市國際風箏節官網
圖／取自2024新竹市國際風箏節官網

圖／取自2024新竹市國際風箏節官網
圖／取自2024新竹市國際風箏節官網

台灣隊也準備了多款創新、Q萌展演，有東方龍、盤旋天空的西方龍風箏，還有海洋動物、樹懶、最受小朋友歡迎的卡皮巴拉都將在空中齊聚，另外還有特技風箏、夜光風箏以及風動裝置藝術等精彩表演。

圖／取自2024新竹市國際風箏節官網
圖／取自2024新竹市國際風箏節官網

今年更新增「Chill港在地市集」，邀大家月底一起來新竹漁港欣賞漫天巨龍風箏，邊享受市集美食飲品，還有DIY體驗活動、紀念風箏免費兌換、momo家族親子表演、幻光馬戲秀等，適合全家大小一同來抓住夏天尾巴！

圖／取自2024新竹市國際風箏節官網
圖／取自2024新竹市國際風箏節官網

【2024新竹市國際風箏節】

活動日期：8月31日、9月1日

活動地點：新竹國際風箏賽場(新竹漁港)

免費接駁：在「新竹火車站」和「樹林頭停車場」設有直達新竹漁港的免費接駁車。

官方網站：https://hckite.weebly.com/

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