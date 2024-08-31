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一個只要8元！ 新竹古早味必嚐「 梅花雞蛋糕」 城隍廟周邊美食 外酥脆內軟Q

Mika出走美食日誌／ 文、圖／Mika

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我其實沒有很喜歡吃雞蛋糕，後來吃到這家才知道是因為我以前沒吃到真正好吃的雞蛋糕啦！這家真的是外酥脆帶點微焦香，裡面軟嫩帶點Q，這香甜的迷人滋味，吃過真的會愛上欸，列入必回訪店家。

梅花雞蛋糕｜交通位置

地址：新竹市北區東門街193號

時間：平日11:00–21:00｜六日 10:00–20:30

電話：0915307519

真的就位於城隍廟外牆，低調的小店，但人氣很高喔，假日都需要排隊，生意很好。

阿姨一個人工作，每天麵糊都是當日現做現烤。

帶有梅花圖案的雞蛋糕模具，下面有火在烤，烘烤時需要經常翻面，火候控制要很有經驗才行吧。

梅花雞蛋糕｜價格參考

近期剛漲價，5個40元，一個8元。我個人覺得還是很便宜啦，真的！

阿姨很忙，找錢都是用自助式的。

調配好的麵糊放入模型中，注意火候並時時翻面即可。

過程中一直聞到陣陣甜香。

烤到表面微焦脆，一個模具剛好5個雞蛋糕。總共也才5個模具而已，難怪假日經常排隊。

熱騰騰剛出爐，建議趁熱吃。

梅花造型雞蛋糕，我是覺得還蠻大一個的。

欸，真的外酥脆內軟Q！那內餡的鬆軟還帶彈性真的好愛，尤其外面酥脆的口感好加分。

這家成功讓不愛雞蛋糕的我，一口氣吃了兩個還意猶未盡！喜歡。

梅花雞蛋糕

地址：新竹市北區東門街193號

時間：平日11:00–21:00｜六日 10:00–20:30

電話：0915307519

文章來源：Mika出走美食日誌 FB：Mika出走美食日誌

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