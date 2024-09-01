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木質調文青咖啡早午餐！桃園瞌睡咖啡姊妹店，裝潢、餐點都很有質感

Mika出走美食日誌／ 文、圖／Mika

udn走跳美食／Mika出走美食日誌

裝潢美，氣氛佳，木質調 質感清新咖啡早午餐，還是桃園有名的瞌睡咖啡姊妹店，目前試營運中，不限金額9折優待。雖然早午餐價格偏高，不過這裡裝潢、餐點都挺有質感的，給推。

中路重劃村 力行路上，旁邊就有收費停車場喔！

中路特區內，這裡的收費停車場算多，春山店旁就有一個收費停車場，停車方便。

質樸文青風

我沒去過瞌睡咖啡，這家是姐妹店，裝潢質感很柔美溫馨，是我喜歡的風格。

二樓座位比較多，但結帳點餐都要走到一樓喔。

二樓比較寬敞，還有大片落地窗。

水、醬料、餐具都需要自助，但人家也沒另收服務費，這點很合理。

雖然這裡街景沒什麼特別的，但剛好外面有路樹，所以還算綠意盎然。

唯一的問題就是冷氣真的很不涼！不知道是不是空間太寬敞的關係，總之雖然有電風扇輔助，我還是得拿自備小風扇才勉強坐的住。

春山 ChunShan Cafe｜MENU

提供早午餐、義大利麵、燉飯還有咖啡飲料等⋯⋯目前試營運中，全面9折優待，自助茶水 不需另付服務費。餐點價格偏高，平均至少要3、400元左右。寵物友善部分，除了飛禽類都歡迎入內。

以早午餐來說確實不便宜，但這氛圍跟裝潢質感也確實很不錯。

份量部分不算大喔！女生的話可以輕易完食，男生怕吃不夠爽。

飲料部分整體來說中規中矩，就那樣。

春山經典早餐

法式手工香腸、培根、薯絲餅、生菜跟酸種麵包、歐姆蛋。

首先我覺得酸種麵包不夠酸而且偏乾，我不喜歡，其他都還不錯，雖然不是我點的，但朋友反應還行。

野生烏魚子海鮮燉飯

海鮮很多，烏魚子跟燉飯完美融合，充滿海味的燉飯，我自己是覺得很好吃，朋友覺得有點鹹，畢竟海味比較濃。

紅酒肉醬麵佐溫泉

有溫泉蛋真的很加分，雖然紅酒味不明顯但肉醬部分很夠味。麵體不但入味還帶嚼勁，滿分！而且醬汁吸的有乾，很義式的作法。

看看這麵體多優秀。

破蛋了！蛋液的滑潤蛋香讓麵體更加分。

重裝潢氛圍的話，這家很可以，趁9折快來。重CP值的朋友，其實你有更多選擇，趁9折也可以來嚐個鮮就是了。

春山 ChunShan Cafe

地址：桃園市桃園區力行路706號

電話：032171377

時間：10:30–17:30｜每週一二公休

官網：Facebook

文章來源：Mika出走美食日誌 FB：Mika出走美食日誌

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