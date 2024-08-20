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桃園人嗨了！「桃知道威秀影城」明起開放訂票 在地影迷期待開箱「小而美新影城」

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／威秀影城官網
圖／威秀影城官網

桃園人等到了！桃園「桃知道威秀影城」即將試營運，8/21中午起開放訂票。不少網友看到消息直呼「終於等到！」、「水啦」。

真的來了！桃園「桃知道威秀影城」與「全台最美圖書館」相鄰，以知識電影方舟為概念打造，除了會放映世界各地影展的藝文電影外，同時還會帶來時下熱門影視作品，預計於8/26起試營運，並於8/21中午起開放訂票，邀請在地的影迷們搶先體驗。

試營運消息曝光後，引來不少在地人的期待聲，但也有網友好奇該影城的座位數，據官網介紹，桃知道威秀影城共有4座影廳，含386席座位、7席無障礙座位，總座位數近400席。

由於該影城座位數較少，有網友擔心「就怕都是一些冷門或藝術電影」、「這間要破威秀的紀錄了嗎？規模最小、廳數最少、座位數也最少」等。至於到底是何種規模和體驗感，則要待在地人實際開箱再評價囉。

圖／威秀影城粉絲團
圖／威秀影城粉絲團

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