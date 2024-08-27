蒔花弄草藝術美感扎根　親子農遊寓教於樂體驗

【圖／文：行遍天下】

暑假來臨，是時候陪伴孩子走入大自然，學習藝術創作，體驗農場生活，在繽紛花草簇擁的氛圍中，增進親子感情。剛開幕的桃園市兒童美術館，集合多種賞玩亮點，展館外觀的藝術山丘綠色斜頂，獨特而優美；龍潭山區的繞山花，恬淡可愛，為生活美學注入靈感；大溪鄉間的香草野園，以友善農法栽種出米其林餐廳嚴選的香草蔬果，園區農遊活動饒富樂趣。

▲繞山花（三和青創基地）





桃園市兒童美術館 走進藝術山丘激發想像力

坐擁青塘園美景的「桃園市兒童美術館」，由榮獲2024年「普立茲克建築獎」的日本設計師山本理顯和臺灣石昭永建築師事務所聯手打造，以「遊樂的展館、景觀的建築」為概念，藉由三角造型的建築主體、白色基底和大面積玻璃窗，引進自然光，打造出水景、綠意與藝術交融的山丘美術館。這座隸屬桃園市立美術館的新興展館，以兒童多元藝術教育為初衷，導入藝術展覽、美感遊具、創意教程和工作坊，讓藝術從小扎根。在空間規劃上，1、2樓為展覽廳及國際演講廳、3樓為兒童藝術圖書空間及工作坊、4樓則是半露天的觀景平台。開館特展「探險未來！」邀請12位藝術家，創造出奇異的世界與充滿挑戰的任務，培養孩子的美感力與世界觀，激發思考力、創造力、想像力，在心中種下藝術的種子。

▲桃園市兒童美術館-「藝術山丘」

▲桃園市兒童美術館-青塘園

▲桃園市兒童美術館－樓展覽廳－開幕首展「探險未來！」之「容器城市」

▲桃園市兒童美術館四樓（Ｒ樓）－特展「長出一扇門的石頭」

DATA

地址：桃園市中壢區高鐵南路二段90號（青埔特區）

電話：03-286-866

網址：tmofa.tycg.gov.tw/ch

時間：09:30-17:00（週二休館）

門票：全票100元，優惠票50元，試營運期間4月3日至9月1日免費入館





繞山花（三和青創基地） 體驗山客農村新美學

好山好水的桃園龍潭三和社區三洽水休閒農村發展協會，榮獲2023年「第三屆金牌農村競賽」銀牌獎，幾個嫁到社區的客家媳婦創立了「繞山花」，為山區生活增添樂趣。繞山花源自客語「遶山花」，意為「在風景優美的山間走走」，樸實優雅的紅磚房外，是整片多肉植物花園，這座青創基地主打「在地農產」與「山客文化」，透過在地餐桌、農遊體驗與美感教育，帶動地方產業觀光升級，開創農村新美學。主理人廖湘翎喜歡多肉植物，平日以園藝療癒身心，除了設計「小小園藝家－多肉組合盆栽」，也針對旅遊預訂平台「農遊超市」，導入自家產業資源，推出寓教於樂的「花草槌染」和「小小鯉師」遊程。附設的餐廳供應以在地食材，主打客家媽媽私房料理、日式咖喱飯和雞湯火鍋，展現山客飲食文化的價值。

▲繞山花（三和青創基地）-「花草槌染」體驗

▲繞山花（三和青創基地）-「小小鯉師」體驗

▲繞山花（三和青創基地）-餐廳－佛特蒙蘋果咖哩豬

DATA

地址：桃園市龍潭區龍新路三和段1369巷70號

電話：03-479-5858

時間：10:00-18:00（週三公休）

FB：繞山花(三和青創基地)

遊程：「小小鯉師體驗」與「小小生態藝術家－槌染DIY」皆六人成行，限平日使用，每人400元，需上農遊超市網站預訂





香草野園 食當季吃當地的美好

「香草野園」以友善環境的自然農法、生態循環漁法，與土地友善共好，養出孩子放心遊玩的生態農園。靈魂人物林家三兄弟幾年前陸續返鄉，大哥專注生產、老二擅長行銷，排行老三的林詹挺擔任導覽解說，帶領旅客實際體驗各式農活，風格生動有趣。三兄弟齊心協力，從阿公留下的2分地，擴展到現在的8公頃，自家培育的有機認證香草、產銷履歷蔬果和食用花卉，除了供應星級飯店、米其林餐廳，也成為農園推動食農教育的最佳教材。

隨著四季變化，農場設計多種「玩當季、吃在地」活動，農遊超市銷售的「香草野園 x 農村廚房。餐桌上的花香草影」遊程，可以採收農作、體驗料理，感受歐陸蔬果食材與魅力；迎接酷暑，農場加碼推出「夏日派對系列」小黃瓜調飲和小西瓜剉冰體驗，1.5小時包含農場導覽、採收體驗、派對點心製作，寓教於樂的遊程，趣味知識兼具。

▲導覽活動

▲香草野園-用剛剛撿的雞蛋做蛋塔

▲夏日派對活動-小黃瓜特調

▲夏日派對活動-小西瓜剉冰

DATA

地址：桃園市大溪區中庄下坎20之3號

電話：0912-623-795

FB：香草野園 Vanilla ueno park

時間：08:30-17:00

遊程：「夏日派對系列」小黃瓜調飲和小西瓜剉冰，即日起至9月推出，平日8組成團；假日採線上報名，黃瓜每組580元（1成人+1兒童），西瓜組每組800元，其他陪同者每位150元（不提供體驗材料）





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