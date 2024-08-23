苗栗應有盡有！台版大峽谷、小京都嵐山、神隱少女神祕隧道、賽德克巴萊拍攝點，帶你偽出國

跟著 白日夢情侶檔 於 2024-06-08 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 2 天，一共去了 19 個景點，其中包含 吳二、南庄老街、南庄老街。

上次分享苗栗海線景點已經是一年前的事，其實Eason一直心裡惦記著想分享苗栗的山線景點呀！

說起苗栗，曾經是票選台灣前三大無聊的縣市之一，然而對Eason來說可是個度假勝地，沒有大城市的擁擠

在單純的市容下，卻藏有許多美的得讓人懷疑"這不是台灣"的景點。

這裡除了有台版大峽谷，日系的小京都嵐山、神隱少女神祕隧道也都找的到，甚至連賽德克巴萊這樣的史詩及劇作都來這裡拍攝，這次就由Eason和Jennifer帶你們體驗真正的偽出國！

第 1 天

吳二 | 2 小時

沒想到吧！我們的第一站是直奔咖啡廳~因為天氣實在太熱，讓人沒甚麼精神，需要咖啡提提神。吳二咖啡在2020年3月才開幕，是由一對姊妹共同經營的，當初在網路上查到店裡的特色是澳式早午餐，但因為我們後面還要去吃飯所以就沒有點，不過還是鹹食甜食都有點一下吃看看，另外店裡還有超多貓貓插畫，據說是姐姐畫的~~~

回到食物的部分，肉桂捲上面灑的是杏仁片、表層還有淋焦糖醬，麵包體的口感外酥內軟，最外層非常脆但有點硬，就是肉桂餅乾的感覺，還有個煙燻的味道很特別，內層麵包體卻是很柔軟的，肉桂味適中但有入味。司康部分另外還有搭配酸奶洋蔥醬，個人比較少吃到鹹的司康、比較樣本數不多，口感偏乾一點但青蔥香氣很足，整體吃起來算是個奇妙搭配。

南庄老街 | 1 小時

南庄英姐小吃店

英姐小吃店開業至今已有50多年，生意也是非常的好，而最出名莫過於他們的招牌芶芶麵，其實就是勾芡過的肉羹麵啦，湯裡加了筍絲、黑木耳、紅蘿蔔，味道偏淡但微帶點甘甜。不過不得不說，菜單上還放上熱量讓人都想控制食量了！

南庄老街 | 1 小時

桂花心語

吃完鹹食當然就要接著甜食啦！走到桂花巷老街的中後段，遠遠就被彩色的湯圓照片吸引，接著順著一旁的樓梯走下樓，就可以看到「桂花心語」的木製招牌，店家有個半戶外區的座位，因為當天天氣很好，所以我們便選擇坐這裡用餐。後來看了店內介紹才知道，照片上的美食是傳統客家甜品「熝湯臍」，這可是很少地方有在賣的，而有些地方也會稱它為牛汶水。熝湯臍是用全糯米製成，吃起來的口感跟湯圓一樣，差別在於熝湯臍被壓得圓圓扁扁、中間多了一個凹洞，上面還灑上了硬花生粒。

桂花心語的熝湯臍有五種口味，除了白色的是原味以外，其他四款是採用天然食材手工揉製而成，包含綠色的波菜口味、黃色的南瓜口味、黑色的黑芝麻口味以及紅色的紅麴口味，不會有很強烈的差異但可以吃出一點原食材的香氣。

向天湖 | 1 小時

稍微吃了些東西後，來到的第一個景點是賽夏族的祖靈聖地，海拔高約750 公尺，是一座山字型的高山湖泊，因湖面仰向天空因而命名，四周群山環繞，湖面還會經常水氣氤氳白雲飄渺，根本就是人間仙境，而至今都還有原住民居住於此，每兩年也會在這裡舉行矮靈祭。

如果沒有機會看到祭典，這裡也有賽夏族的文物館，記錄著許多重要的文化，非常寓教於樂，而中間還有一家咖啡店，可以在湖中島上度過愜意午後，非常適合想逃離城市的人們，也是我們很推薦的親子行程唷！

向天湖 | 1 小時

而向天湖離開的路上旁邊有一條小小的向天湖聯絡道路，非常愜意像仙境一般，但路非常小條而且很鈄俏，因此強烈不建議由此離開，拍拍照即可。

神仙谷 | 1 小時

接著是來到南庄也一定會到達的神仙谷瀑布，在向天湖不遠處，想當然也與原住民有關，但這次不是賽夏族，是位在泰雅族的鹿場部落，也是祖先的墳場，所以以前也被稱作「死亡谷」，曾經長年封閉，經過整修才裝設木棧道和吊橋，但真正走紅是因為他是「賽德克巴萊」的取景地點。

而這裡下方瀑布開闊，分為上下兩層，水流將岩床勾劃出許多凹溝，水紋優美，下層與上層落差約30公尺，當年看「賽德克巴萊」還很難想像這是在台灣拍攝呢，親眼看到後真的嘆為觀止！

水漾月明度假文旅Mizu Tsuki Hotel | 1 小時

水漾月明度假文旅的特色是位在明德水庫旁，房間很舒適，窗外就是水庫地景及游泳池，心曠神怡，是非常舒服的飯店壓

江技舊記專業餛飩 | 1 小時

放完行李後我們速速出門回到市區吃晚餐，不得不說苗栗的老店真多！這家在1949年開業至今、已經傳承三代，同樣也是需要排隊才吃得到，但我個人覺得蠻值得，而且因為上菜速度很快，所以實際上不用等太久。這裡招牌必點的就是水晶餃跟餛飩啦，喜歡吃Q彈口感的絕對不要錯過，我們因為不太餓就沒有點很多，如果多人來吃也可以嘗試肉圓熱狗，因為他們的熱狗是魚漿製成，裡面還有包上蔬菜丁，看起來就超級好吃~

第 2 天

烏嘎彥竹林 | 2 小時

前一天去了原住民秘境，今天當然要來偽出國景點了！

一大早趁著沒人就趕來位於泰安山區的露營區中，「烏嘎彥」一詞其實也是原住民語，「烏」為語助詞「嘎彥」為「天」的意思，早期是原民部落賴以維生的道路，在原民堅守保存與打理之下，直立高聳的翠綠竹林遮蔽天際，而清晨人較少，走在竹林中有種與世隔絕的幽靜，整個人都神清氣爽了起來，果然是能媲美日本京都嵐山的台灣秘境景點，美到讓人流連忘返。

勝興車站 | 15 分鐘

簡單吃了點小東西後我們到位於老街下方的勝興車站走走，雖然說在下方，但其實勝興車站可是西部縱貫鐵路舊山線的最高點唷，至今已有百餘年的歷史，站內設施有許多日治時代的設備，現在已是苗栗縣公告的「縣定古蹟」，目前車站已停用，但反而因此成了許多人拍照打卡的景點，是非常懷舊的畫面感，是Eason覺得很好呈現畫面感的拍照景點。

台灣尚黑 黑皮臭豆腐 | 15 分鐘

在前往龍騰斷橋的附近路上你一定會一直看到＂臭豆腐變黑了＂的招牌，Jennifer就超級困惑到底是什麼東西，沒想到Eason說這是他每次來苗栗都會來吃的店，讓Jennifer更驚訝更好奇了，位在斷橋附近的黑皮臭豆腐是用10多種中藥釀造而成，一份四塊60元，口感外酥內嫩、比一般市面上臭豆腐味道再溫和一些，不過介意用餐環境的人要再考慮一下，因為是路邊攤、難免環境簡陋一點，不過有到附近也還是推薦可以吃看看，實在蠻特別~

龍騰斷橋(魚藤坪斷橋) | 1 小時

接著往後不遠處就會來到苗栗的地標景點~龍騰斷橋原名魚藤坪斷橋，位於山線鐵路泰安火車站到勝興火車站之間，跨越魚藤坪溪，橋長約 200公尺，因為整座橋以糯米砌磚又稱為糯米橋，也因此每層磚頭的寬度皆不相同，橋面距離地面有 50公尺，是山線鐵路中最高的橋樑，厲害的是當時橋墩並無使用任何鋼筋水泥，僅使用紅磚塊和花崗石來達到吸震效果，可惜關刀山大地震時橋樑毀損，後來又遭遇921大地震的摧殘，命運真是乖舛。

但由於是目前台灣僅存的幾座糯米橋，同時2000年文建會指定為震災紀念物，經評定為縣定古蹟、極具歷史價值因而保存，儘管說是廢棄但近看還是非常壯觀，其實這裡也是拍攝星空攝影題材的好地方！

龍騰斷橋遺址南斷橋 | 1 小時

而斷橋底下的道路旁還有個路標指著龍騰斷橋遺址南斷橋，下樓梯後需要走過溪谷階梯及小橋，約走個5-10分鐘，以前課本或電視介紹往往圍繞在北斷橋，鮮少人提過還有難斷橋的存在，雖然Eason來過不少次，但從來沒有去過南斷橋，這次特別來看看，發現這裡更為壯觀震撼，有別於原本的北斷橋遺址，南斷橋橋墩的部分都已經被樹根盤繞，甚至可以說是融為一體，像是有生命力一般，看起來更像是古代秘境遺址，非常推薦大家有機會一定要來，Eason覺得這裡更為秘境與壯觀！

臺鐵舊山線內社川橋 | 1 小時

接著也是舊山線鐵道的時代眼淚，談起舊山線，最為知名的是前面介紹過得勝興車站與龍騰斷橋，但其實還有一處仙境內社川鐵橋，跨越苗栗三義的鯉魚潭水庫河道上方，鏽蝕斑駁的鐵軌與遠方靜謐的山洞形成強烈的對比，像極了「神隱少女」卡通裡的場景，好像過了隧道後就會來到另一個世界一般，是帶著點神祕童話色彩般的畫面感，絕對不能錯過！

卓蘭大峽谷 | 1 小時

離開了日本系列的唯美風格景點後，我們回到了大自然的鬼斧神工，卓蘭大峽谷是位在卓蘭鎮與台中市交界處的大安溪河床，同樣是因為921大地震與颱風的摧殘，將河床切成兩邊長約300公尺，深達十餘公尺，底下聽得道滂沱的水流聲，非常震撼，完全難想像台灣有這樣的地貌特徵，讓Eason覺得像似美國大峽谷。

火炎山 | 1 小時

最後我們來倒也有美國大峽谷之稱的火炎山，同樣是受到大安溪切割也在附近，但不同是，成因並非地震與颱風，而是加上侵蝕、崩塌作用，形成壁立山峰、礫石層、卵石流、地下伏流等特殊地形景觀，大家覺得哪個更像大峽谷呢？

而這次我們並沒有去爬火炎山，而是過河到了對面的台中堤防拍攝整個火炎山的全貌，而這裡據說也是許多婚攝的取景地點唷，拍起來好像火山地貌。

金榜麵館 | 1 小時

一開始在查三義的客家美食的時候，就被他們一萬多則但有四顆星的評價嚇到，我們怎能不來湊湊熱鬧看一下是何方神聖呢！餐廳所在的木雕街兩旁其實有超多家客家餐廳與麵館，最多人去的就是金榜麵館或是一旁的賴新魁麵館，這兩家在三義都非常有名，而且還很貼心的都提供停車場給來店客人使用。金榜麵館的座位很多，由四個店面相連組成，但外面還是常常大排長龍、供不應求，而除了許多遊客會來吃之外，在地人也不少，表示完全不是靠營銷做出來的口碑，超級厲害！另外在用餐人潮多時需要與別人併桌，不過可以有座位坐不用慢慢等人家吃完已經很好啦~他們最大的特點就是便宜又好吃、還份量十足，而吃客家料理不能錯過的就是純米做成的粄條，因為本身有些厚度，所以吃的時候可以感受到Q彈的口感，乾拌的粄條裡面有油蔥酥與醇厚的豬油香氣，搭配清爽脆口的豆芽菜剛好中和掉油膩感，各項小菜也滷得很入味，牛肉麵裡面更是放肉不手軟，所以建議要早點到或是避開用餐時段，要不然就需要花上一些時間等候。

品味冰站 | 15 分鐘

吃飽當然是要來杯飲料消暑，如果來三義勝興車站，應該很容易會看到品味冰站的水藍色招牌，他們的特色招牌漸層水果系列冰沙應該很適合現在的炎熱天氣，所以非常推薦給大家！彩虹冰沙的口味可以選擇3-4種，有時候還會有當日限定的口味，主打原汁原味，不過記得拿到要趕快喝，不然一下就融化光光囉~

沛克咖啡店 Pergram Coffee Roasters | 2 小時

離開前回到苗栗車站附近，首先一定要呼籲一下有來苗栗可以來沛克，因為店裡整體環境讓人很放鬆很舒服，不管是看看書或是工作都很適合，店裡還算蠻安靜的顧客素質也很棒，是我如果再去苗栗一定會排進行程的！他們的肉桂捲是濕捲類型的，一上桌熱熱的捲就好香好香~捲捲的表面有加黑糖但吃起來不會很甜，另外堅果只有在表層而已、捲捲內部是沒有的，麵包體口感偏軟，每口都能吃到滿滿肉桂味，整體的肉桂味很香但不會辣，味道適中不會很甜！另外還點了隱藏版菜單巧克力磅蛋糕，口感吃起來像布朗尼，有超級濃厚的巧克力味，這款我也很喜歡！！

本文經 Funliday 授權轉載於 udn 聯合新聞網，未經同意請勿轉載！

延伸閱讀：苗栗山城｜應有盡有！台版大峽谷、小京都嵐山、神隱少女神祕隧道、賽德克巴萊拍攝點，帶你偽出國！

連結世界各地旅人的旅遊社群，都在「Funliday」精彩追蹤「Funliday-旅遊規劃」

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」