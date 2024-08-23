桃園超美味義大利料理！外國奶奶的「提拉米蘇」 一秒讓人置身浪漫的義大利街頭

Abbraccio 抱抱義大利是一間位於桃園的咖啡廳，充滿義式風情，鮮黃色建築和義大利國旗配色的遮陽棚營造出濃厚的義大利氛圍。店內提供正統義式料理，包括現烤Pizza、義式三明治和手作甜點，特別推薦奶奶的提拉米蘇。這裡還是寵物友善餐廳，適合假日和家人、毛孩一同享受悠閒的美食時光。

桃園咖啡廳｜Abbraccio 抱抱義大利

圖片來源/IG@shelly_331

從外觀一眼望去，鮮明的亮黃色建築超吸睛，採用義大利國旗經典色綠、白、紅配色的遮雨棚與悠閒的戶外用餐區，讓人彷彿置身在浪漫的義大利街頭。Abbraccio抱抱義大利提供正統義式料理，用餐環境也很好，室內裝潢充滿義式風情讓人深深沉浸其中，四周景色真的超美，身在一片綠意之中，庭院裡種滿花草植物，明媚的陽光、拂面而來的微風，一切都美得像幅畫，每個角落都超級好拍。而且還是間寵物友善餐廳，狗狗牽繩就可落地，假日帶著家人和毛孩子來這裡，吃飽了還能到老街逛逛呢～

Abbraccio 抱抱義大利環境介紹

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亮黃色建築、義大利國旗配色的遮陽棚、擺放木製桌椅的露天用餐區，戶外區充分展現出義大利熱情奔放的風情，室內用餐區也是以木質調為主，空間不算很大，但是配上進口的古典家具燈飾、氛圍感十足的畫作與照片、點綴可愛精緻的擺設，讓整個空間豐富溫馨，呈現出復古義式鄉村風情，處處都可以感受到店家的用心與細膩。來到抱抱義大利，給人一種悠閒愉快的感覺，漫步四周還能賞賞風景、曬曬太陽、拍拍美照，幻想一下自己正處在異國街頭，享受愜意度假時光。

Abbraccio 抱抱義大利菜單介紹

提供義式料理，現烤PIZZA、義式三明治、手作甜點、咖啡，以及各式特調飲，還有義大利啤酒，每一道都是老闆娘當年在義大利留學，由在地義大利人的親自傳授與品嘗過後認可的味道。雖然品項不多但是用料實在，口味正宗。

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Abbraccio 抱抱義大利餐點推薦

義式臘腸pizza

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吃起來有著濃濃的蕃茄味，加上鹹香的臘腸片、奶香十足的起士，薄皮膨鬆的餅皮，帶有麵粉的香氣,咬起來很有嚼勁。

奶奶的提拉米蘇

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抱抱義大利的提拉米蘇也是必點品項，傳統的義式提拉米蘇，淡淡咖啡酒香及香草味融化在嘴裡，口感濕潤結合上可可粉的苦甜超完美。

Abbraccio 抱抱義大利詳細資訊

店家地址：桃園市大溪區承恩路438號

連絡電話：03-387-3937

營業時間：10：00～16：00（週五～週日）

注意事項

採預約制

低消一杯飲品

客滿時用餐80分鐘

提供WIFI

寵物友善餐廳(牽繩可落地)

有規畫停車格，約可停三台汽車

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