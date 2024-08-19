桃園的預約困難店！預約制無菜單日本料理，每人只要980元還免服務費

桃園中壢美食「武田信玄」，預約制無菜單日本料理，每人只要980元免服務費，訂位需要支付訂金，店門口有三個車位可停車，不過店內的座位數不多，非常難訂位，就是一間桃園地區的預約困難店啊！文章內有店家地址、電話、營業時間、訂位方式等資訊供參考。

「武田信玄」門口有三個車位可以停車，建議可以提早一點來卡位。若遇到車位已滿，就需要停放在附近的收費停車場再步行過來！

距離店家最近的公車站牌是桃園客運的「龍慈路口」站牌，下車後走個10秒鐘就可以到店，也算是蠻方便的！

武田信玄的訂位須知如下，他們的套餐固定為「980元」一個價位，請直接私訊店家粉絲團訂位！

⚠️不論人數均收5成訂金，「當天臨時取消」，不論原因，訂金一律不退款，全額沒收。

⚠️支付訂金後，欲取消訂位，請於用餐日期7天前（含第七天）「主動聯繫」餐廳取消，將會全額退款。

⚠️統一時間開餐，為確保各位的用餐品質，請務必準時！

⚠️若有忌口食材或需要更改用餐人數，都請於用餐日期「前一天」告知！用餐當日無法做如何更改！

⚠️遲到用餐者，晚到請提前告知，訂位最多保留20分鐘，將會調整用餐速度及上餐順序，造成不便還請見諒！

🚩訂位資訊（用餐僅分為以下四個時段）

時段一：11:30-13:20、時段二：13:30-15:20、時段三17:30-19:20、時段四19:30-21:20。

🚩🚩如需訂位請留下🚩🚩

姓名、電話、人數、日期、時段、是否接受生食、是否有不吃的肉類（豬、牛、羊、雞、鴨、鵝）、有無過敏體質（蝦或蟹）、其他忌口食材。

因為有用餐時間的限制，請各位貴賓準時抵達！留下訂位資訊後，服務人員與您聯繫或是收到訂位簡訊才算訂位完成！

「武田信玄」他們的座位很少，有兩張大圓桌，一張是門口一進來就會看到的圓桌，一桌則是需要走進小包廂內的圓桌，用餐會比較有隱私！

另外還有四張的2-4人桌，但若要坐滿4個人會比較擁擠一點就是了。

店家有提供兒童椅，若是要帶小朋友來用餐也不成問題！

冷藏櫃內有飲品和酒水，有需要可以直接和店家點餐（喝酒不開車，開車不喝酒）

【開胃小菜】

開胃小菜有炸牛蒡和醃蘿蔔，我覺得炸牛蒡很好吃，可惜店家都是炸剛好的量，無法續加。

【日本生蠔】

這日本生蠔很好吃耶！是我老公今日最愛的品項！好吃到他感動流淚～因為他是今天的壽星～我就把我的生蠔割愛給他～讓他能有雙倍享受～哈哈！

【和風小卷沙拉】

和風小卷沙拉還不錯，小卷很新鮮彈牙，搭配生菜沙拉及酸甜醬汁，吃起來很清爽開胃。

【生魚片】

生魚片為宜蘭深海胭脂蝦、鮪魚、挪威鮭魚、鹿兒島鰤魚！我們這天是兩個人來用餐，生魚片共有四種品項，每種品項兩塊！覺得吃得不太過癮阿。

【額外加價品項】

用餐到一半店家會端上一堆生猛海鮮詢問是否要加價購買，基本上單點就是680元起，就是看當天有哪些品項可加點！

【劍旗魚】

魚肉的份量還蠻多的，烤到外皮酥脆，肉質口感紮實，但就是調味稍微鹹了一些，吃多了會有點膩口！

【水果醋】

酸酸甜甜的果醋挺解膩的，大概一口就喝完了，可惜他不能續杯阿。

【海鮮粥】

海鮮粥裡面有旭蟹、蝦子、淡菜和松露，這道是我今天最愛的TOP1，那個松露加到粥裡面，讓粥品的味道更濃郁，挺好吃的！

這碗海鮮粥可以大大提升飽足感！但我看了過去的文章和貼文分享，基本上不管何時來用餐都會有這一道！

【扇貝】

大顆飽滿的扇貝，口感紮實彈牙，吃起來也還蠻新鮮的！

【藤椒鮑魚】

店家選用四川峨嵋山的藤椒，搭配上鮮嫩的鮑魚文火慢燒，吃起來香麻入味！一旁還有菇類、花椰菜、娃娃菜、玉米筍唷。

【炙燒鮭魚握壽司】

這鮭魚握壽司的油脂含量很高，需要經過炙燒逼出油脂，口感吃起來會比較好！

【味噌湯】

味噌湯裡面有豆腐和海帶，湯頭喝起來還蠻清淡的，如果能加點魚肉或是蝦頭，喝起來會更豐富！

【香草冰淇淋】

飯後甜點是香草冰淇淋加點跳跳糖，口感還蠻特別的！但是他們沒有任何的壽星優惠，也沒有蛋糕可以額外單點，若是要來慶生會覺得少了點儀式感阿。

整體來說，這間「武田信玄」是非常難預約的無菜單日本料理，一個人只要980元免服務費，如果不額外加點也能吃飽飽！這天最喜歡的就屬日本生蠔、和風小卷沙拉、海鮮粥～食材還蠻新鮮的！若是預約得到～不妨來嚐鮮看看囉。

武田信玄

地址：桃園市中壢區中山東路三段67號

電話：03-466-2633

營業時間：週一至週日11:30-14:30,17:30-21:30

官方臉書：點我看店家粉絲團

文章來源：瑋瑋＊美食萬歲 FB：瑋瑋 美食萬歲

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