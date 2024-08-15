機捷A12遊客中心正式啟用 桃園旅遊套票限量買一送一

【旅奇傳媒/編輯部報導】隨著國際入境旅客人數逐步回升，為提供更友善的旅遊服務，桃園市政府觀光旅遊局（簡稱觀光旅遊局）於桃園國際機場第一航廈與機場捷運 A12 站聯通道處新設 A12 桃園遊客中心，讓身為國門之都的桃園，發揮機場優勢有效宣傳桃園，進而創造商機更達到活化場域使用的目的。

機場捷運A12站聯通道處新設A12桃園遊客中心開幕記者會。 圖：桃園市政府觀光旅遊局企劃暨國際科／提供

A12 遊客中心除提供入境旅客桃園食、宿、遊、購、行等旅遊資訊外，還提供桃園觀光工廠業者伴手禮展示，同時還可以引導觀光客前往觀光工廠進行深度體驗旅行。除此之外，為體貼旅客，本次更推出「桃園旅遊1+1套票」，套票內容結合桃園捷運票劵（1日票或來回票）與熱門旅遊景點，讓旅客可以自由搭配選購；還有桃園主題遊程同步開賣，讓旅客盡情暢玩大龍門、珍珠海岸及體驗都會風情。同時，為慶祝 A12 遊客中心於8/9啟用，特別推出桃園旅遊套票買一送一限量150組，超值好康千萬別錯過了!

▲「桃園旅遊1+1套票」推限量優惠。 圖：桃園市政府觀光旅遊局企劃暨國際科／提供

整合觀光業者 共推旅遊套票迎客

桃園為國門之都，是國際旅客造訪台灣第一站，更位在基北北桃及桃竹竹苗兩大區域生活圈的核心，應善用地理優勢積極攬客，爭取國際旅客造訪桃園。為搶攻入境旅客市場，桃園市政府觀光旅遊局廣邀桃園在地業者合作，推出交通及熱門景點的「桃園旅遊1+1套票」，旅客選購桃園捷運1日票或來回票，即可以優惠價擇一搭配 Xpark 八景島水族館、埔心牧場、小人國主題樂園門票或桃園觀光酒廠抵用劵，用最經濟實惠的方式遊桃園。

另外，為方便國際旅客遊玩，此次更推出小團包車出遊的三條桃園主題遊程，結合在地美食、DIY手作及文化體驗，讓旅客可自由暢玩大龍門、珍珠海岸及主題樂園，品嚐桃園美食及感受在地文化，深入體驗桃園旅遊魅力。

▲三大旅遊平台可購買旅遊套票。 圖：桃園市政府觀光旅遊局企劃暨國際科／提供

三大網路通路同步開賣 套票限量買一送一優惠開跑

桃園市政府觀光旅遊周柏吟局長表示，為配合國際遊客事先規劃行程的習性，即日起皆可在 Klook、KKday 及 trip.com 三大旅遊平台購買旅遊套票，在旅遊平台購買完成後，持購買證明可至 A12 桃園遊客中心及易飛網桃園捷運 A1、A13 站服務櫃台進行兌換。

此外，為慶祝 A12 桃園遊客中心正式啟用，在上述網路平台更加碼推出桃園旅遊套票「買一送一」限量150組的超值優惠，超值好康千萬不能錯過，歡迎大家相揪一起玩桃園。

桃園旅遊服務再進化 來台必買商品導購下單

觀光旅遊局周柏吟局長表示，A12 桃園遊客中心正式啟用，除了可即時提供國際旅客桃園食、宿、遊、購、行等旅遊資訊，並可代訂住宿、景點門票及提供外語諮詢服務之外，還有桃園專屬的旅遊行程及套票可購買，更設有在地商品展示櫃台，讓桃園業者能展示在地特色產品，如：韓國旅客來台必買的牛軋餅及芒果凍、日本旅客來台必買的茶葉、桃園特色農產品及文創產品…等，在這裡都能現場導購下單，整合式的一條龍旅遊服務，以期提高國際遊客好感度，感受桃園旅遊的美好。

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