挖掘苗栗火車站附近的必吃美食！超過一甲子的Q彈粉圓，還有比拳頭還大的肥嘟嘟肉圓

近幾年苗栗的觀光人潮已經越來越多，除了自然景觀跟人文特色是很適合全家旅遊的景點，苗栗美食魅力也不可小覷，因為擁有客家特色和經典懷舊滋味，讓許多苗栗美食餐廳慢慢都被人發覺。今天為大家收集苗栗火車站附近的好滋味，除了老字號的一口香餡餅、老宅變身的貢鍋共鍋麻辣火鍋店外，還有哪些苗栗人口耳相傳的好味道呢？在欣賞苗栗好山好水的同時，用苗栗特色美食，為你的慢活旅行更增添色彩。

圖 /ReadyGo

苗栗火車站附近美食

植感咖啡 Botanical Café 苗栗火車站步行約5分鐘

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被一整片綠意包圍，裝潢以木質調為主，牆面掛了滿滿的乾燥花，再加上一些可愛擺件及多肉做裝飾，營造出舒適又充滿童趣的空間。植感咖啡提供義式咖啡、手沖及虹吸咖啡、飲品、輕食與甜點，有千萬不能錯過的千層蛋糕、生乳酪系列及巴斯克蛋糕，精緻好吃讓人驚豔，而且價格也很實惠，是值得來品嘗的超美森林系咖啡店。

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店家地址：苗栗縣苗栗市英才路55號1F

連絡電話：03-735-8177

營業時間：11：00–19：00（週二公休）

紫蝴蝶餐點坊 苗栗火車站步行約10分鐘

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紫蝴蝶餐點坊是苗栗很有名的早午餐店，藍白相間地中海式風格的門面非常醒目。店家餐點的種類超級多，有漢堡、貝果、蛋餅、三明治、炒飯、鐵板麵、鬆餅和各式飲品，價格便宜、份量十足、出餐迅速外，每天都會推出不同的超值優惠套餐，是不少在地人從小吃到大的美味，必點炒飯跟蘿蔔糕+起司蛋餅做成的起司糕餅，保證你吃的很滿足。

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店家地址：苗栗市長安街181號

連絡電話：03-726-2666

營業時間：06:00-14:00 (每週日公休)

沛克咖啡Pergram Coffee Roasters 苗栗火車站步行約8分鐘

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老宅車庫改裝的沛克咖啡，流露出一種復古摩登的時尚感，門面以黑框加復古色木板再鑲嵌上金色招牌，店內裝潢以做舊木質調搭配莫藍迪綠，保留老宅元素，融入竹麻、藤編等，營造出一種老式優雅，氛圍感瞬間拉滿。店家對咖啡有自己的堅持與追求，自家烘焙的咖啡豆香氣迷人，所以製作出來的每一杯咖啡都令人讚嘆，搭配手作的肉桂捲及可麗露也太幸福，喜愛咖啡的人一定不能錯過。

店家地址：苗栗市中山路108號

連絡電話：03-727-6275

營業時間：11:00-19:00(每週一公休)

花鳥和食 苗栗火車站步行約15分鐘

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花鳥和食算是苗栗市比較少見的日本料理專賣店，店面不大但是座位還算多，主打新鮮量多的好吃丼飯，品項多達20種以上，另外生魚片、握壽司、手卷、烤物、炸物定食等料理也都一應俱全。特別推薦花鳥招牌定番海鮮丼、豪華生魚片、鰻魚丼飯、生食級廣島牡蠣、醋味鱈魚肝，食材新鮮又好吃、價格合理，如果你是一名熱愛海鮮的饕客，這裡的季節海鮮很值得品嘗一下喔～

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店家地址：苗栗市自治路155號

連絡電話：03-737-0393

營業時間：11：00–14：00／17：00–21：00（每週二公休）

二分之三咖哩 苗栗火車站步行約5分鐘

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簡單的木框拉門、小小的布簾，二分之三咖哩給人一種家的溫馨感，店內只有12個座位，但是環境舒適。餐點提供5種咖哩和配料可供選擇，咖哩屬於偏日式風味，濃郁但不會死鹹，豐富的層次中帶一點點的辣味，餐點配色相當講究，咖哩量給得很足，肉多軟嫩度剛好，還會附上一碗味噌湯、一顆半熟蛋，一塊品嘗口感更濃郁。雖然菜品簡單卻是讓人想再次品嘗的好味道。

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店家地址：苗栗市中正路52號

連絡電話：03-727-6896

營業時間：11：30–13：30/17：00–19：30

北苗市場阿婆粉圓 苗栗火車站前站步行約6分鐘

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北苗市場裡的阿婆粉圓是超人氣攤位，每到營業時間都排了滿滿客人，生意超級好。阿婆從年輕就挑擔沿街叫賣粉圓到在市場擺攤，足足超過一甲子的時間，只賣冷或熱的純手工粉圓，顆粒小，十分有嚼勁，許多人從小吃到大。賣的東西很簡單，一桶粉圓、一桶綠豆、一桶剉冰，就是讓人難以忘懷的好吃，內行人推薦加點鮮奶美味會更加倍，不過想吃要早點來，因為常常不到10點就賣光了。

店家地址：苗栗市中華路45號（北苗公有零售市場一樓處的25號攤販）

營業時間：08:00-12:00(每週一公休)

湯家大肉圓 苗栗火車站5分鐘車程

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湯家大肉圓是在地超過七十年老店，比拳頭大的肉圓可是遠近馳名。Q彈的外皮先用水煮過放涼後，再放入油鍋裡炸，內餡有超大塊的豬肉和滿滿的竹筍，搭配上特別的客家韭菜醬再加點辣椒，香氣十足還超飽，另外還有肉羹湯和吃起來是黑輪口感的熱狗，一般內行人會三種都點，吃起來更滿足。夏天還有加賣剉冰，只是大部分人還是衝著超大肉圓而來，來苗栗一定要來吃。

店家地址：苗栗市中山路713號

連絡電話：03-737-4590

營業時間：07：00-18：00（每週二公休）

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