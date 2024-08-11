新竹香山旅遊新亮點！感受新竹海岸之美 「鹽水公園」正式啟用

【旅奇傳媒/編輯部報導】為提升新竹市香山區鹽水公園的整體景觀環境，並提供市民朋友更舒適的休憩空間，新竹市政府自籌經費，加上交通部觀光署補助，共投入1,000萬元，於2023年10月啟動「新竹市香山區鹽水公園景觀環境改善工程二期」計畫，工程順利如期如質完工，已於日前正式啟用，讓市民與遊客享有更好的生活環境，並促進觀光發展。

▲增設兒童遊樂設施的鹽水公園。 圖：新竹市政府觀光工程科／提供

代理市長邱臣遠表示，鹽水公園的整體改造不僅提升了公園的休憩品質，還帶動了周邊地區的觀光發展。市府持續致力於改善公共設施，打造更宜居、更具吸引力的城市環境，讓竹市成為市民和遊客心中最理想的生活與旅遊目的地。

城銷處長嚴翊琦表示，鹽水公園二期工程範圍涵蓋鹽水圖書館北側公園，主要施作內容包括改善人行步道舖面、增加綠帶面積，讓濱海景觀視野更加開闊通透，並加強公園與17公里海岸自行車道連結，強化引導指示標誌、梳理行人及車輛動線，提供更安全的休憩空間；同時改良廣場鋪面下方地基，避免沉陷而造成積水問題。

▲鹽水公園景觀環境改善工程二期完工。 圖：新竹市政府觀光工程科／提供

城銷處表示，鹽水公園位於香山濱海，周邊有香山圖書館、籃球場、觀海長廊等藝文設施，並由豎琴橋串聯17公里海岸自行車道，是遊客休憩、賞景的熱門地點。市府推動鹽水公園一、二期改善工程，市府自籌經費加上中央補助，合計投入逾3,300萬元，打造更優質的休憩空間，讓市民朋友與遊客都能感受新竹海岸之美。鹽水公園二期工程完工後，不僅提供市民朋友更舒適的休憩空間，也成為遊客造訪17公里海岸線的新景點。市府未來將持續推動公園改善工程，打造「宜居永續」的城市生活環境。

▲鹽水公園周邊有香山圖書館、籃球場、觀海長廊等藝文設施。 圖：新竹市政府觀光工程科／提供

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