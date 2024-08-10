「放假囉！來慈湖」七夕中秋主題夜 賞燈光秀看水舞

【旅奇傳媒/編輯部報導】桃園市大溪慈湖紀念雕塑公園將於8/9-9/17的週末與國定假日舉辦「放假囉！來慈湖」活動，此次特別規劃以七夕與中秋為主題的「兩大節慶週主題夜」，七夕情人週推出浪漫燈光秀，中秋團圓週展演夢幻水舞秀，歡迎親臨這獨有歷史意義的場域，感受不一樣的慈湖新魅力。

▲慈湖夜間水舞光影秀(2023年)。 圖：桃園市政府觀光旅遊局／提供

七夕與中秋自古以來都是屬於東方人的浪漫節日，今年慈湖活動特別與節慶結合，從七夕至中秋（8/9-9/17）打造「兩大節慶週主題夜」，並規劃雙節慶雙主秀，在8月七夕週（8/9-8/11）推出星空浪漫燈光秀，在9月中秋週（9/14、9/15、9/17）推出月下夢幻水舞秀，還有即將成真火舞秀、歌手 Echo 演出、廚師漢克烹飪秀、戶外電影院、太鼓、舞蹈、樂團等許多精彩節慶節目與市集（FUN市集），此外，會場布置融入牛郎織女、嫦娥奔月、月兔搗藥等神話愛情元素，打造出「萌兔登月區」與「閃耀愛情區」兩大浪漫光環境。

▲慈湖雕塑公園。 圖：桃園市政府觀光旅遊局／提供

透過燈光、音樂與自然環境的完美融合，讓民眾感受慈湖夜間美好的視聽饗宴，在浪漫氛圍中歡度七夕與中秋佳節。除了節慶週主題夜以外，活動期間也有周末限定表演，而尚未安排節目與市集的假日，則開放對外招募。

桃園市政府觀光旅遊局（簡稱觀旅局）周柏吟局長表示：「慈湖是國家級的觀光景點，每到周末假日就吸引非常多的遊客到來，因此在活動期間，我們將擴大對外招募街頭藝人、表演團體及攤商市集，歡迎他們周末假日到慈湖表演與擺攤，招募報名機制將於8月中旬於活動官網及「樂遊桃園」Facebook粉絲專頁公布。」

▲「放假囉！來慈湖」活動資訊。 圖：桃園市政府觀光旅遊局／提供

觀旅局要讓大家遊慈湖免煩惱，規劃免費接駁車藍線與綠線，藍線接駁車為北橫遊客中心（經國紀念館）站至慈湖導覽站，綠線接駁車為大溪橋頭停車場站至慈湖導覽站，發車時間為8/9、8/10、8/11、9/14、9/15、9/17的14:30-20:30，並視人潮情況機動調整。

此外，也可以多加利用「台灣好行」501大溪快線、502小烏來線（假日行駛）、506東眼山線，以及「桃園客運」5090、5091、5093、5094、5099、5104、5105、5106、5107、5109、5301、L701、L702。若自行駕車前往，可以選擇停放在慈湖停車場（活動會場停車場），但因汽機車之車位數量有限，亦可停放於北橫遊客中心停車場或大溪橋頭停車場，再搭乘藍線或綠線免費接駁車抵達會場。更多活動資訊，請至「放假囉！來慈湖」活動官網及「樂遊桃園」臉書粉絲專頁查詢。

提供海內外旅遊最新消息，「旅奇傳媒」專業旅遊新聞‧豐富你的視野