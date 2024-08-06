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「大秦雄風」桃園開展！穿越兩千年 兵馬俑與秦始皇帝陵特展

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▲展出文物-秦兵馬俑坑。　圖：中華翰維文化推廣協會／提供
▲展出文物-秦兵馬俑坑。　圖：中華翰維文化推廣協會／提供

兩岸貴賓共同啟動開幕，展現「文化遺展、世界奇蹟」的兵馬俑與秦始皇帝陵特展。　圖：中華翰維文化推廣協會／提供
兩岸貴賓共同啟動開幕，展現「文化遺展、世界奇蹟」的兵馬俑與秦始皇帝陵特展。　圖：中華翰維文化推廣協會／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】 在南台灣引起盛大迴響的「大秦雄風～兵馬俑與秦始皇帝陵特展」，在7/30移展桃園，並於8/2在中壢中原文創園區隆重開幕！主辦單位特別以兵馬俑「千人千面」的特色設計啟動儀式，邀請兩岸藝文界貴賓一同穿越兩千年，引領在場觀眾一起目睹大秦榮光！

▲中華翰維文化推廣協會陳春霖理事長代表兩岸主辦方致詞。　圖：中華翰維文化推廣協會／提供
▲中華翰維文化推廣協會陳春霖理事長代表兩岸主辦方致詞。　圖：中華翰維文化推廣協會／提供

臺灣貴賓代表洪孟啟教授特別在致詞時提到，從展覽中感受到秦代工藝所展示出來的團結合作和治理能力，由此整合出深厚的文化力量，影響後世十分深遠。

主辦單位中華翰維文化推廣協會陳春霖理事長代表兩岸主辦單位致詞時表示，這次展覽受到很多人的支持與歡迎，展覽很重要的一個特色是以「數位典藏」的概念，用3D列印方式將兵馬俑「列印」出來，突破時間與空間的限制，將兵馬俑近距離呈現給大家。

▲臺灣貴賓代表洪孟啟教授致詞，從展覽所呈現深厚文化中感受到秦代智慧與治理的力量。　圖：中華翰維文化推廣協會／提供
▲臺灣貴賓代表洪孟啟教授致詞，從展覽所呈現深厚文化中感受到秦代智慧與治理的力量。　圖：中華翰維文化推廣協會／提供

這次展覽全面的揭示秦始皇帝陵迄今所發掘出的代表性陪葬坑，展示秦文化遺址的考古新發現，以及兵馬俑自發現以來的修復、保護成果，是一場精心精細精彩的文化饗宴，歡迎各界朋友們踴躍參觀。

除主題展覽外，主辦單位還在展場內規劃了體驗區，設計出「實境解謎遊戲」、「文物發掘體驗遊戲」、「文物對對碰遊戲」、「兵馬俑套色蓋章體驗」、學習單與著色遊戲、與秦俑合影打卡等有趣內容。並在假日期間舉行秦文化主題講座及適合親子參與的秦俑修復工作坊、考古工作坊等，歡迎踴躍報名參加。

▲秦始皇帝陵博物院專家在開幕後進行導覽，現場可看到利用3D列印所呈現的兵馬俑。　圖：中華翰維文化推廣協會／提供
▲秦始皇帝陵博物院專家在開幕後進行導覽，現場可看到利用3D列印所呈現的兵馬俑。　圖：中華翰維文化推廣協會／提供

其中要特別介紹的是，主辦單位精心設計的學習單，可著色也可根據題意在展場找出正確答案，透過解題過程，大小觀眾對於展覽內容有了更深刻的認識；而正確解題的獎品，則是獨一無二的套印明信片，觀眾可以遊走展場，正確套印出一張精美的兵馬俑紀念卡。這項活動深受歡迎，觀眾參與程度極高。

▲展出文物-秦兵馬俑。　圖：中華翰維文化推廣協會／提供
▲展出文物-秦兵馬俑。　圖：中華翰維文化推廣協會／提供

▲展出文物-青銅水禽坑。　圖：中華翰維文化推廣協會／提供
▲展出文物-青銅水禽坑。　圖：中華翰維文化推廣協會／提供

這次展出的高級軍吏俑、武士俑、立射俑、騎兵俑、車右士俑、車左士俑、御手俑等都是兩岸首度公開，極為難得。其中，高級軍吏俑俗稱「將軍俑」，是秦兵馬俑坑中出土級別最高的陶俑。這次來臺，觀眾們可以近距離一睹秦代將軍的英姿雄風！展覽自7/30起至9/1止，免費進場。

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