比甜品專賣店強！內行人私藏 高CP值「連鎖排隊牛肉麵」湯濃肉大塊 百元有找享「豆漿豆花吃到飽」 老饕吃法大曝光

牛肉麵控必訪！牛肉麵是台灣人喜愛的名品麵食之一，這間位於苗栗的高CP值牛肉麵店，除了主推的牛肉麵口味實在外，古早味豆漿、豆花吃到飽更是深受饕客推崇，不少人都給予「不太用推薦了！有口皆碑」、「每次用餐都心滿意足離開」的五星好評。

圖／IG@mirumo0201授權

連鎖牛肉麵店大排長龍！在桃竹苗都有據點的超人氣麵店「老皮牛肉麵」在饕客間口耳相傳，原味/蒜味牛肉麵探店必點，麵條有勁道，搭配厚實牛肉十分對味，蒜味湯底香氣十足，絕對能滿足喜愛蒜頭的老饕，還有刀削麵、粄條、細粉、乾拌可以選擇，沙茶牛肉炒飯、酸辣湯餃也有許多人推薦，靈魂配菜「油豆腐」更是搶手，加總百元就能飽餐一頓。

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除了多樣的美味主食外，只要低消滿90元即可享用「豆漿、豆花吃到飽」，不僅有原味豆花、芝麻豆花的口味選擇，還能自由搭配薑汁糖水或甜豆漿，自行調配最愛的傳統味道。老饕最推「芝麻豆花＋豆漿」，順口到一碗接一碗，甚至有人讚「超越眾多甜湯豆花專賣店」。

除了原味豆花外，還有少見的芝麻豆花免費供應。圖／IG@mirumo0201授權

菜單。圖／IG@mirumo0201授權

值得一提的是，如果是特別想朝聖豆漿、豆花吃到飽的朋友，建議抓好營業時間提前到店，才不會撲空喔。網友實測評價「物超所值，每次都吃很飽」、「湯很好喝！小菜也不錯吃！超級佛系！」、「服務親切一百分」。

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老皮牛肉麵 頭份尚順店

地址：苗栗縣頭份市尚順路97號

營業時間：11:00-14:00、17:00-20:00

電話：03-766-2717