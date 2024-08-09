桃園高CP值平價牛肉麵！ 中正路夜市旁「小蠻牛紅燒牛肉麵咖哩飯」現點現作 還有無限飲料喝
udn走跳美食／大海愛上藍天
若不是網友介紹真的很難發現桃園居然有一間那麼好吃的牛肉麵，不管湯頭或麵條都超級愛的，牛肉大塊軟嫩，麵條Q彈帶勁，湯頭濃郁好喝，還附贈甜點水果凍，內用即招待新鮮檸檬汁麥茶無限享用，還可以免費加半碗麵或飯，CP值超高，老闆用心製作的好麵，現點現煮新鮮美味，可以感受對每一碗的堅持與美味，招牌必點紅燒牛肉麵、咖哩沙茶飯，用餐環境乾淨舒適，為桃園不可多得牛肉麵好店。
牛肉麵的牛肉厚實軟嫩，口感極佳，搭配每日新鮮現煮的大骨湯頭，超好吃的～影片分享。
招牌必點：紅燒牛肉麵、咖哩沙茶飯、限量的紅燒牛腱心牛肉麵。
價格DM圖文並茂，一目瞭然，單點牛肉湯居然才20元。
用餐環境乾淨舒適，使用餐具也相當有質感。
沒想到附贈的新鮮檸檬汁超好吃喝的，每日新鮮製作，純天然飲料，比茶飲店還好喝。
咖哩牛肉飯150元，牛肉使用澳洲牛肉，手工牛肉切片，現點現煮，肉質Q彈。
不使用咖哩調理包，咖哩使用特製南洋咖哩加上馬鈴薯及紅蘿蔔、洋蔥自製而成，不加奶油、辣油，吃起來清爽不油膩。
紅燒牛肉麵150元，湯甜湯甜好喝，也是使用牛骨及新鮮蔬菜熬製而成。
餐點還免費贈送水果凍。
最新DM，實際DM以店家為主，居然可以免費加半碗麵或半碗飯，老闆也太佛心了。
很開心桃園又多了一家好吃的麵店，是間會讓人想再訪的好店，地點就在桃園夜巿旁，吃飽還可以去逛街走走喔～
小蠻牛牛肉麵
桃園市桃園區中正路579號
營業時間：10:30-21:30
文章來源：大海愛上藍天旅遊日記分享
FB：大海愛上藍天
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