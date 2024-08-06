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坐擁全苗栗最大700坪露天風呂！享沐時光莊園渡假酒店推出「雙湯之旅」

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享沐時光莊園渡假酒店距國道三號苑裡交流道車程約10分鐘。　圖：享沐時光莊園渡假酒店／提供
享沐時光莊園渡假酒店距國道三號苑裡交流道車程約10分鐘。　圖：享沐時光莊園渡假酒店／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】隨著國人對於休閒養生更加重視，不僅秋冬季，春日與夏天都適合來趟療癒與調整身心靈的溫泉之旅，舒緩生活壓力！位於火炎山山腳下的「享沐時光莊園渡假酒店」，溫泉泉質為碳酸氫鹽泉，PH 8.2-8.3的弱鹼性泉質，為肌膚帶來潤滑感，溫泉出水溫度高達70度，為自然湧出、不加溫、不回收、無色無味的美人湯。 居高臨下的享沐時光，可飽覽沖積扇平原，還可眺望海洋與風力發電風車，同時可觀賞到城園的日、夜景風貌，擁有交通地利之便，距離國道三號苑裡交流道車程約為10分鐘，便利性易達。

房型11種　皆配置獨立溫泉湯池

▲享沐套房。　圖：享沐時光莊園渡假酒店／提供
▲享沐套房。　圖：享沐時光莊園渡假酒店／提供

享沐時光共規劃90間客房、11種房型，每個房間皆有獨立溫泉湯池，搭配日式之暖色系營造低調放鬆的氛圍；溫泉池上方更是使用檜木打造，泡湯同時還能聞到檜木的香氣。 另設有10間獨立湯屋、男女分開分別有百坪大的裸湯風呂、全苗栗最大的700坪露天風呂，設置長約40公尺游泳池，讓旅人們可以自由隨心選擇想要的泡湯方式！是苗栗地區高品質溫泉渡假之選，推薦給喜愛放鬆身心靈、泡溫泉的旅人們。

雙湯雙享　匯聚國人最愛的溫泉、火鍋

▲享沐時光推出全新一泊二食的專案，晚餐為沐食鴛鴦鍋物。　圖：享沐時光莊園渡假酒店／提供
▲享沐時光推出全新一泊二食的專案，晚餐為沐食鴛鴦鍋物。　圖：享沐時光莊園渡假酒店／提供

不斷推陳出新的享沐時光，今年推出全新一泊二食的專案，早餐是能吃到大菜的中西式自助百匯，最吸引人的是晚餐為沐食鴛鴦鍋物，分別有4款主廚親自熬煮的湯底（享沐昆布湯、麻辣湯、番茄湯、酸菜湯），搭配海線漁港新鮮的海鮮、當地小農食蔬與各式各樣的火鍋料等。 行銷公關部經理郭仲紋表示，「今年推出的一泊二食專案搭配鍋物，出發點用雙湯的概念－溫泉搭配火鍋！火鍋是國人接受度很高的餐點，溫泉是國人喜愛的放鬆身心靈旅遊的好夥伴，可說是絕配的組合，歡迎大家來享沐時光體驗雙湯的享受。」

▲全苗栗最大的700坪露天風呂，設置長約40米游泳池。　圖：享沐時光莊園渡假酒店／提供
▲全苗栗最大的700坪露天風呂，設置長約40米游泳池。　圖：享沐時光莊園渡假酒店／提供

此外，一日遊行程的客人可以選擇單純玩水、泡溫泉搭配中午或是晚上的沐食鴛鴦鍋物，可以選擇喜愛的鍋物單點品項，烹煮出屬於自己喜愛的火鍋口味！自行開車前往「享沐時光莊園渡假酒店」，可於國道3號下苑裡匣道往三義300公尺→121往山腳2.5公里→德行路1公里→苗43線500公尺→直行500公尺即抵達；或，國道1號下三義匣道往苑裡→尖豐路3.8公里→140線道2.5公里→苗43線5.6公里→直行500公尺即抵達。或是搭乘大眾交通工具前往，5814或5818公車至山腳站→步行1.5公里（近20分鐘）即可抵達；更多活動詳情可於官方粉絲團查詢。

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