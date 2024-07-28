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在地人公認的最強包子！會Ｎ訪回購的超實惠包子店 放大版「芝麻包、肉包」排隊買整袋才夠吃
為吃包子衝苗栗！苗栗在地人都超愛的口袋名單包子店，便宜又大顆，以爆餡、料好實在的好口碑為人所知，放大版「芝麻包」更是有到訪必買的好滋味。網友們分享「真心推薦有路過竹南的可以耐心排隊」、「從小吃到大的竹南在地美食」。
排隊現等都要吃！苗栗竹南「擱再來包子」是許多苗栗人都大推的在地美食，比一般包子都大的超實在份量，絕對能滿足澱粉控與咀嚼控，甜口的超大「芝麻包」一顆22元，內餡大方給，口感濕潤不乾澀，一口咬下滿滿芝麻香卻不會過甜，是會讓人想一個接一個的邪惡美食。
而鹹口味「竹筍肉包」除了擁有很實在的重量與大小外，肉餡的瘦肉居多，搭配脆口的竹筍丁，口感豐富還吃得到肉餡和竹筍的鮮甜，一顆25元也是十分佛心，有網友形容這家的包子「尺寸不正常，好像都被放大鏡照過」，跟手掌攤開一樣大的超巨個頭，吃起來特別滿足。內行的每次一買都是一袋一袋帶走，當天吃不完冷凍後還能再加熱當作早餐或點心。
還有被不少網友推薦的「芋頭饅頭、豆沙包」等也不妨一起買來嘗試，麵皮有嚼勁吃得到麵香，是會令人Ｎ訪回購的在地好店，更有網友大讚是「來竹南必買」、「全竹南最好吃的包子」、「吃完真的會想『擱再來』」。
擱再來包子
地址：苗栗縣竹南鎮中正路42號
營業時間：6:00-19:00
電話：03-746-9233
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