快訊

日本九州福岡縣直升機墜毀 機上2人喪生「包含駕駛員」

颱風災後清理累癱 麻豆深夜傳陣頭焰火狂射…居民炸鍋

奧運羽球／暌違2個半月返球場 球迷應援戴資穎都聽到了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

全台最摩洛哥的打卡新地標！超Local異國風「整棟磚紅建築、百萬夜景」配吃貨激推「高CP值窯烤披薩」有夠Chill

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／IG@weng_tzuyun授權、空ㄟCafe粉絲專頁
圖／IG@weng_tzuyun授權、空ㄟCafe粉絲專頁

免飛20幾小時！台灣就有摩洛哥風建築可美拍，隱身新竹湖口的新開幕景觀餐廳是近期部落客、網美們先後造訪的熱門打卡景點，整棟磚紅色的摩洛哥建築超出片，滿滿的異國風情還有機會欣賞到夕陽及百萬夜景，美圖一出引發網友熱議「美到不行耶」、「太欠去了吧」。

圖／IG@weng_tzuyun授權
圖／IG@weng_tzuyun授權

圖／IG@weng_tzuyun授權
圖／IG@weng_tzuyun授權

超會選點的熱門景觀餐廳插旗新竹！繼宜蘭礁溪「空ㄟ農場」和南方澳「笑ㄟCafé」後，更在新竹找到坐擁美景與夜色的開闊山丘，新開設了摩洛哥風景觀餐廳「空ㄟ新竹店」，顯眼吸睛的磚紅色摩洛哥建築成為最新打卡地標，入口處的大型仙人掌與整棟異國風建築同框，深綠與磚紅的撞色搭配一定要拍好拍滿，光在外頭看就讓人快門按不停。

圖／IG@weng_tzuyun授權
圖／IG@weng_tzuyun授權

圖／IG@weng_tzuyun授權
圖／IG@weng_tzuyun授權

「空ㄟ新竹店」室內戶外都有座位，不少人都推薦二樓靠窗區，還有視野一級棒的三樓區值得一探。店家建議想來朝聖夕陽與絕美夜景的朋友能在下午5點後到訪，時機最佳，有機會一次滿足兩種景緻喔。同時，該店也是寵物友善，大草皮可讓毛小孩大跑特跑，還有可愛店狗巡店超療癒。

圖／IG@weng_tzuyun授權
圖／IG@weng_tzuyun授權

圖／IG@weng_tzuyun授權
圖／IG@weng_tzuyun授權

除了厲害的裝潢內裝外，主打美食「窯烤披薩」深受吃貨喜愛，能夠現場看到披薩的製作過程，吃得到爐烤香氣，是會令人流連忘返的好味道，網友評價「餅皮吃起來特別Q彈」、「披薩餅皮越嚼越香」。還有鬆餅、炸物沙拉、飲料咖啡等可以搭配著吃，夏日最推「水果冰沙」有踩點探店可別錯過囉。

圖／空ㄟCafe粉絲專頁
圖／空ㄟCafe粉絲專頁

此外，「空ㄟ新竹店」距離湖口老街約3.8公里，可以先到老街逛完再來吃吃喝喝、美拍一番，新竹一日遊簡單安排起來！

圖／空ㄟCafe粉絲專頁
圖／空ㄟCafe粉絲專頁

空ㄟCafe 新竹店

地址：新竹縣湖口鄉湖新路989號

營業時間：16:00-24:00（週四公休）

備註：無預約採現場候位、用餐時間90分鐘；低消每人一份餐點或飲料；另收10%服務費

粉絲專頁：https://reurl.cc/6dVmeZ

編輯推薦

南方澳 夜景 披薩 摩洛哥 新竹美食 景觀餐廳 熱門打卡 礁溪 部落客推薦 鬆餅

相關新聞

在地人公認的最強包子！會Ｎ訪回購的超實惠包子店　放大版「芝麻包、肉包」排隊買整袋才夠吃

為吃包子衝苗栗！苗栗在地人都超愛的口袋名單包子店，便宜又大顆，以爆餡、料好實在的好口碑為人所知，放大版「芝麻包」更是有到訪必買的好滋味。網友們分享「真心推薦有路過竹南的可以耐心排隊」、「從小吃到大的竹南在地美食」。

全台最摩洛哥的打卡新地標！超Local異國風「整棟磚紅建築、百萬夜景」配吃貨激推「高CP值窯烤披薩」有夠Chill

免飛20幾小時！台灣就有摩洛哥風建築可美拍，隱身新竹湖口的新開幕景觀餐廳是近期部落客、網美們先後造訪的熱門打卡景點，整棟磚紅色的摩洛哥建築超出片，...

銅板價大碗吃飽飽！ 桃園無招牌老字號「水電行滷肉飯」中壢車站中平商圈 平日限定小吃美食

udn走跳美食／瑋瑋＊美食萬歲 桃園中壢美食「水電行滷肉飯」，位於中壢車站中平商圈內，是一間沒有招牌的隱藏版小吃店，大份量的滷肉飯和麵食都只要銅板價，是不少學生族群的愛店！來這樣要吃飽飽絕對不成

2024「國慶彩繪稻田」在這裡！全台最壯觀「向日葵花海」消失了 免費追花等明年

開始準備了！桃園大溪「溪海休閒農業區」向日葵花海是不少人每年都會朝聖的絕美目的地。而今年的向日葵花海提早剷除，雖然可惜但為了接下來的「大型活動」，值得大家好好期待一番。

這裡的雞吃起來不一樣！中壢新開幕居酒屋，雞肉料理都使用「傳說中的雞」

udn走跳美食／老錢的老巢 「海柒居酒屋」是我家附近新開幕的居酒屋（我家住中壢SOGO附近）～最近從我家走去機捷環北站的時候路過就蠻有興趣的，上網查了一下發現評價很不錯，餐點定價都很合理，用

步道健行趣！森遊竹縣走起來 完登送限量好禮抽智慧手錶

【旅奇傳媒/編輯部報導】為鼓勵民眾走出戶外認識新竹縣步道之美，新竹縣政府自2022年推出「森遊竹縣」登山集章活動，受到民眾好評，今年的登山集章活動結合台三線沿線客庄鄉鎮步道及國家級綠道「樟之細路」，並

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。