全台最摩洛哥的打卡新地標！超Local異國風「整棟磚紅建築、百萬夜景」配吃貨激推「高CP值窯烤披薩」有夠Chill

免飛20幾小時！台灣就有摩洛哥風建築可美拍，隱身新竹湖口的新開幕景觀餐廳是近期部落客、網美們先後造訪的熱門打卡景點，整棟磚紅色的摩洛哥建築超出片，滿滿的異國風情還有機會欣賞到夕陽及百萬夜景，美圖一出引發網友熱議「美到不行耶」、「太欠去了吧」。

圖／IG@weng_tzuyun授權

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超會選點的熱門景觀餐廳插旗新竹！繼宜蘭礁溪「空ㄟ農場」和南方澳「笑ㄟCafé」後，更在新竹找到坐擁美景與夜色的開闊山丘，新開設了摩洛哥風景觀餐廳「空ㄟ新竹店」，顯眼吸睛的磚紅色摩洛哥建築成為最新打卡地標，入口處的大型仙人掌與整棟異國風建築同框，深綠與磚紅的撞色搭配一定要拍好拍滿，光在外頭看就讓人快門按不停。

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「空ㄟ新竹店」室內戶外都有座位，不少人都推薦二樓靠窗區，還有視野一級棒的三樓區值得一探。店家建議想來朝聖夕陽與絕美夜景的朋友能在下午5點後到訪，時機最佳，有機會一次滿足兩種景緻喔。同時，該店也是寵物友善，大草皮可讓毛小孩大跑特跑，還有可愛店狗巡店超療癒。

圖／IG@weng_tzuyun授權

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除了厲害的裝潢內裝外，主打美食「窯烤披薩」深受吃貨喜愛，能夠現場看到披薩的製作過程，吃得到爐烤香氣，是會令人流連忘返的好味道，網友評價「餅皮吃起來特別Q彈」、「披薩餅皮越嚼越香」。還有鬆餅、炸物沙拉、飲料咖啡等可以搭配著吃，夏日最推「水果冰沙」有踩點探店可別錯過囉。

圖／空ㄟCafe粉絲專頁

此外，「空ㄟ新竹店」距離湖口老街約3.8公里，可以先到老街逛完再來吃吃喝喝、美拍一番，新竹一日遊簡單安排起來！

圖／空ㄟCafe粉絲專頁

空ㄟCafe 新竹店

地址：新竹縣湖口鄉湖新路989號

營業時間：16:00-24:00（週四公休）

備註：無預約採現場候位、用餐時間90分鐘；低消每人一份餐點或飲料；另收10%服務費

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