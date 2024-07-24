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2024「國慶彩繪稻田」在這裡！全台最壯觀「向日葵花海」消失了 免費追花等明年
明年請早！桃園大溪「溪海休閒農業區」向日葵花海是不少人每年都會朝聖的絕美目的地，如畫般的超大片向日葵綻放，放眼望去十分療癒自適。而今年的向日葵花海提早剷除，雖然可惜但為了接下來的「大型活動」，值得大家好好期待一番。
免費追花等下次！喜歡朝聖各種花海的朋友對「溪海休閒農業區」都不陌生，每到這個時節的一整片向日葵花海令人讚嘆，彷彿走進梵谷的畫裡，和藍天白雲、陽光同框，金黃花田格外耀眼，更有觀景台可以遠眺整個美麗景緻，不少人看到都表示「好壯觀喔」、「居然是免費 太美啦」。
不過，值得注意的是，今年的向日葵花海提早剷除了，溪海休閒農業區粉專小編特別為此說明，該處種植的景觀綠肥用向日葵可供應土壤有機質與營養成分，讓土地休息的同時，提供大家美拍賞花的好地方。並透露，接下來要為「國慶稻田彩繪活動」做準備，由於時程緊迫不得已，忍痛提早一星期剷除。
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