苗栗銅鑼美食分享！一次分享5間「銅鑼市區」小吃美食及伴手禮

這次假日帶著蔬果姐妹來苗栗銅鑼的大補內彈珠汽水觀光工廠遊玩，當然也不會錯過要在銅鑼市區吃吃喝喝，就簡單分享這次我們在銅鑼市區吃喝的小吃美食以及伴手禮囉！這趟來銅鑼遊玩，想不到榜哥竟然愛上了銅鑼，幻想著以後退休要到銅鑼居住。

苗栗的銅鑼鄉主要是客家人居多，鄰近的鄉鎮為苗栗市、通霄鎮、西湖鄉、公館鄉、大湖鄉、三義鄉，來遊玩的朋友當然也可以再順遊鄰近的鄉鎮，像是到三義勝興車站（老街）、龍騰斷橋、大湖採草莓等等。而這次就是簡單分享我們在銅鑼市區吃喝的小吃美食以及伴手禮囉！

銅鑼蛋餅煎包

來到銅鑼當然不能錯過銅鑼蛋餅煎包這家餐早餐，雖說鄰近的鄉鎮也有分店，像是三義也有分店，我們一家人也都吃過，但來到銅鑼沒吃到本店就真的很對不起我自己。一大早來到市場的轉角處，就可以看到排隊人潮，而人潮就是要買銅鑼蛋餅煎包，必點就是蛋餅、煎包，不少人排隊買蛋餅都很不客氣，一買就是10份起跳，當然蘿蔔糕跟煎餃也是不錯的選擇。

這天我們就買了煎包跟蛋餅來吃，而愛吃辣的朋友千萬不要錯過要加辣喔！我們全家人都蠻喜歡他們家的煎包，也要說太晚來可是會買不到煎包或是煎餃。

銅鑼蛋餅煎包

營業時間：06:00-11:00

營業地址：苗栗縣銅鑼鄉中正路184號

營業電話：037-937806

小宋餃子館

經過小宋餃子館都可以看到不少人在這用餐，而小宋餃子館的餐點選擇很多樣，像是蒸餃、客家米食（粄條、麵條、冬粉）、湯品、紅油炒手、各式滷味等等，餐點可內用或是外帶，內用的朋友就自行找位子、菜單勾選餐點。

這天我們就點選了蒸餃、紅油炒手、客家古早味冬粉、乾麵等，Ann我自己是比較喜歡他們家的紅油炒手，Q彈好吃且單吃味道就很夠，愛吃辣的我又加了小宋餃子館的辣椒來增添風味。而古早味冬粉，裏頭還多加了豬頭肉，真要說料多又實在，難怪生意這麼好！

小宋餃子館

營業時間：06:00-14:00（週三休）

營業地址：苗栗縣銅鑼鄉中正路184號之1

營業電話：037-984149

苗栗故事館-銅鑼鄉

擺設懷舊復古風味很濃厚的苗栗故事館-銅鑼鄉，店內可是有著不少老闆蒐藏的懷舊古物，熱情的老闆也表示這些蒐藏只是冰山一角，不定時店家都會更換這些擺設品。

而苗栗故事館-銅鑼鄉提供的餐點大多以客家料理為主，入內用餐，每人都有基本的低消限制，但在點餐時，店家會熱情的招待客家麻糬供品嘗，再餐後也會再提供大豆冰消暑解膩。餐點都是現點現做，份量都算大份，蠻推薦他們家的香蔥油雞腿，雞皮軟Ｑ，單吃不沾醬就很有味道，肉質鮮嫩，鹹度也算適中。

苗栗故事館-銅鑼鄉

營業時間：10:30-20:00

營業地址：苗栗縣銅鑼鄉中正路192號

營業電話：037-981736

美香園便當店

位在銅鑼火車站旁的美香園便當店，算是一間外地人不太容易發現，重點是經濟超實惠的便當專賣店。生意好到爆的美香園便當店是不少公司行號、團膳用餐都會事先來電預訂，也要說店家就算忙到不行也還是會親切的招呼客人。

美香園便當店的主菜選擇真的超多，除了排骨、滷雞腿、炸雞腿、爌肉、魚排、豬排等基本款以外，偶爾也會限量版主菜可以點選，而美香園便當店還推出單主菜80元、雙主菜100元的價格，且都有五樣配菜，但配菜是不能挑選，另外也會搭贈一瓶養樂多。大大的提醒大家，太晚來買可是會買不到或是熱門的主菜會吃不到，想吃真的要早早來排隊喔！

美香園便當店

營業時間：10:00-13:00 16:00-19:00（每週日公休）

營業地址：苗栗縣銅鑼鄉新興路14-1號

營業電話：037-984859

阿財米食

想買伴手禮、品嘗客家發粿的朋友，就千萬不要錯過銅鑼的阿財米食，而阿財米食距離臺灣客家文化館以及台灣農林銅鑼茶廠都不算遠，有附設免費的停車場可停放愛車，一旁也設有洗手間。

而阿財米食販售的品項不單單只有發粿而已，還有不少麻糬、糕餅、農特產品、餅乾、零嘴、果乾等等，若有來苗栗銅鑼遊玩的朋友，不妨可以安排來阿財米食採買伴手禮休憩一下喔！

阿財米食

營業時間：08:00-16:30

營業地址：苗栗縣銅鑼鄉樟樹村1鄰4-90號

營業電話：037-985890

簡單分享以上我們吃過的銅鑼店家，當然也還有好幾家我和榜哥口袋名單內等著有去銅鑼時要品嘗的店家，像是福欣園客家餐館、銅鑼小籠湯包、海哥麵店、小食光麵堂等等。

文章來源：Ann‧榜哥‧生活事務所 FB：Ann‧榜哥‧生活事務所

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