夏日親子玩水好去處 桃園「宇內溪戲水區」開放囉！

【旅奇傳媒/編輯部報導】小烏來「宇內溪」，清涼一「夏」新登場！宇內溪戲水區是桃園市唯一合法公告開放溪流戲水區域，開放範圍在宇內溪宇內1號橋至2號橋間；為提升水域活動遊憩安全，本年度在開放前特別加強河床整治，開放期間並委託專業救生業者在水域開放區執勤安全救生服務工作，讓親水遊客可安全享受親水樂趣。

宇內溪是桃園市內唯一合法溪流戲水區域。 圖：桃園市政府觀光旅遊局／提供

夏日戲水區即日起正式開放

桃園市政府觀光旅遊局局長周柏吟表示，自即日起至9/29止，「宇內溪夏日戲水區」對外開放，7、8月配合暑假全月開放（週二休園、週日不開放），9月每逢星期六、日（含國定假日）開放，民眾進入戲水區時間為09:00-17:00。

發掘小烏來溫泉與瀑布地質景觀 打造夏冬皆可恣意暢遊之宇內溪

小烏來位於大漢溪支流宇內溪下游，擁有優美的峽谷地形，以小烏來瀑布、龍鳳瀑布、宇內溪戲水區、天空步道、天空繩橋及風動石最為聞名，其中宇內溪更是桃園市內唯一合法溪流戲水區域，每年夏季6月至9月開放戲水，深受民眾熱愛，風管處於宇內溪岸再規劃一野溪溫泉，重新整修既有公共浴廁、淋浴間與設備儲槽等，以完善戲水區之遊憩服務，今年夏季除了有清涼溪水外，冬季亦有溫暖熱湯，進一步帶動當地之遊憩發展。

▲「宇內溪夏日戲水區」有涼蔭的空間可供休息。 圖：桃園市政府觀光旅遊局／提供

羅浮冷熱雙泉 夏天提供清涼山泉、美人湯一次泡足

民眾造訪小烏來風景特定區的同時亦可順遊羅浮溫泉，羅浮溫泉今年夏季將 SPA 池、兒童池改用天然純淨山泉水（常溫），其他溫泉池、藥浴池、賞景池則維持100%碳酸氫鈉美人湯（37～42度），讓遊客健康做 SPA、冷熱雙泉一次泡，到9月底前有多項入場優惠；羅浮溫泉和小烏來溫泉，皆可串連羅浮、小烏來溫泉觀光旅遊廊帶，提供遊客不同季節的獨特體驗。

「順遊北橫、串聯大龍門」大獎等您拿

小烏來風景特定區內除戲水區外還有天空步道、小烏來瀑布、天空繩橋、水圳古道、水岸綠廊、義興吊橋、風動石等知名景觀，購買小烏來風景特定區門票，憑相關證明在即日起至10/31止亦可登錄參加「探索北橫－離你最近的芬多精仙境」抽獎活動，一次享有「戲水區」、「旅宿」、「加碼抽」共3區抽獎資格，將有機會獲得價值131萬元油電休旅車、電視、機車等多項大獎。更多詳細活動相關資訊，請至「桃園市政府風景區管理處」官網、「桃園市政府風景區管理處」粉絲專頁查詢。

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