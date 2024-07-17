步道健行趣！森遊竹縣走起來 完登送限量好禮抽智慧手錶

【旅奇傳媒/編輯部報導】為鼓勵民眾走出戶外認識新竹縣步道之美，新竹縣政府自2022年推出「森遊竹縣」登山集章活動，受到民眾好評，今年的登山集章活動結合台三線沿線客庄鄉鎮步道及國家級綠道「樟之細路」，並以「皮皮獅 Hike 客任務」為主題，精選10條任務步道，邀請各地山友來竹縣步道健行解任務，把好康帶回家。

祕書長李安妤表示，「森遊竹縣」活動來到第三年，今年以「台三線」沿線的鄉鎮關西、橫山、峨眉、北埔及竹東，並結合國家級綠道「樟之細路」為創意發想，搭配竹縣高人氣吉祥物皮皮獅，化身酷酷帥氣 Hike 客，帶領民眾沿著台三線一路前行解任務。這次同樣要請民眾下載健行筆記 App 集章，每條任務步道行走時間約1-3小時，非常適合暑假安排出遊、健行，完成任一條任務步道，就有機會抽中頸掛式藍牙運動耳機，而完登10條者，除了可獲得完登證書以及限量版皮皮獅運動毛巾外，還有機會抽中 Apple Watch，活動一直到10月底，歡迎來新竹縣玩！

▲峨眉的十二寮古道。 圖：新竹縣政府／提供

交旅處更指出，前100名完登者（以完登證書序號為準）還能獲得限量版吊帶褲造型皮皮獅玩偶，連續三年完登的鐵粉還可加碼獲得皮皮獅魔術方塊。另外，北埔鄉公所也加碼提供好禮，前100名完成北埔鄉兩條步道可至鄧南光影像紀念館兌換好禮「擂茶米乖乖」。

此次十條步道中，位於關西的渡南古道及飛鳳古道，保存古道的自然原貌，還可順道參觀百年古厝羅屋書院客家三合院；關西的打牛崎古道昔日靠牛車運送農產品及民生物資，遇到陡坡時，需要鞭打牛隻，才能爬上陡坡，「崎」是陡坡、崎嶇不平之意，故有「打牛崎」之稱。 峨眉的獅山古道是一條充滿歷史人文的古道，以「廟宇建築」聞名；石硬子古道同樣位於峨眉，昔日是新竹北埔經峨眉通往南庄，先民運輸物資與遷徙的交通要道；峨眉的十二寮古道鄰近峨眉湖，共有7個登山口，步道在稜線串連，可依體力選擇路線。

▲前100名完登送限量版吊帶褲造型皮皮獅玩偶。 圖：新竹縣政府／提供

位於北埔的大分林山步道則由花崗石板鋪設成階梯，沿途種樟樹、相思樹、竹林等，芬多精貫穿全身，十分舒暢；北埔的南埔村觀音步道、挑水壢古道沿途可見百年水車、百年水圳、生態池、炭窯、水頭河底伯公。

位於橫山的騎龍古道途中經過三座糯米古橋、楊家石柱屋、百年石階、伯公廟等，是景點最豐富的一條步道；同樣在橫山的麒麟步道以自然生態豐富著稱，是新竹地區保育社團經常前往進行自然觀察，更是荒野保護協會常設的觀察定點之一；竹東的五指山橫向登山步道則是繞行山腰，沿途上下起伏不大，讓遊客得以領略五指山之美。歡迎一起來森遊竹縣化身 Hike 客上山解任務，更多活動詳情請至「竹縣好好玩」FB粉絲專頁或「森遊竹縣」活動官網查詢。

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