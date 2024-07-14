這才是重頭戲！北台灣最美「高15米仙境瀑布」 追瀑者必朝聖「天然SPA」比海更消暑

這個暑假追瀑最Chill！朝聖北部仙境瀑布，「最壯觀的秘境瀑布群」就隱身在拉拉山風景區，陰錯陽差意外形成高達15公尺的絕美瀑布，雖然路程較為艱辛，但只要抵達終點的人無一不直呼「是仙境」、「不愧是拉拉山健行的重頭戲」。

圖／IG@yijiun_lee授權

追瀑達人口袋清單！拉拉山「秘境瀑布群」是許多愛跑山、追瀑者的首選目的地，以只聞其聲難見其貌為名的「幽靈瀑布」水勢磅礡，分為上下兩層，周遭生態景觀十分豐富，隱身山林格外涼爽清幽。位於其上游的「水濂洞瀑布」高約15公尺，原是一處人工攔砂壩，卻因水流壯闊像簾幕得名，成為不少人夏日避暑親水的自然勝地，還被稱之為「天然SPA、秘境水樂園」。

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值得注意的是，到達的路途不易、高低起伏多，可能會需要經過攀石、溯溪等關卡，但也由於具有一定難度，令不少愛探險挑戰的人為之著迷，更能享受到抵達終點的踏實成就感。此外，有網友特別建議欲前往的朋友，可穿快乾的長衣長褲和溯水鞋，玩水務必記得尋找合適的安全戲水區喔。

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追瀑資訊

google map：水濂洞瀑布

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